L’esperto di scommesse prevede un dominio del Barcellona in questo match, con Lamine Yamal nel ruolo di rifinitore in una vittoria convincente.

Migliori scommesse per Barcellona - Celta Vigo

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Quote Barcellona - Celta Vigo

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Barcellona 3-0 Celta Vigo

Pronostico marcatore: Barcellona - Ferran Torres, Dani Olmo, Lamine Yamal

Entrambi i club arrivano a questa sfida reduci dall'eliminazione dai quarti di finale delle competizioni europee avvenuta la scorsa settimana. Il Barcellona ha vinto il ritorno per 2-1 contro l'Atletico Madrid, un risultato tuttavia insufficiente per proseguire il cammino in Champions League. Parallelamente, il Celta Vigo è stato estromesso dall'Europa League dopo una pesante sconfitta complessiva per 6-1 contro il Friburgo.

Ai blaugrana restano sette partite per blindare il secondo titolo consecutivo in campionato. Una striscia di sette vittorie consecutive in La Liga ha permesso alla squadra di Hansi Flick di staccare il Real Madrid in classifica.

Il Celta Vigo rimane concentrato sull'obiettivo della qualificazione alle coppe europee per la prossima stagione. Tuttavia, i galiziani hanno raccolto solo quattro punti nelle ultime cinque partite. Nell'ultimo turno della massima serie spagnola, sono stati sorpresi in casa con un netto 3-0 dal Real Oviedo, fanalino di coda del torneo.

Probabili formazioni Barcellona - Celta Vigo

Barcellona:J. Garcia, Cancelo, E. Garcia, Cubarsi, Kounde, De Jong, Pedri, Rashford, Olmo, Yamal, Ferran.

Celta Vigo:Radu, Alonso, Lago, Nunez, Carreira, Vecino, Moriba, Rueda, Swedberg, Lopez, Jutgla.

Momento difficile per il Celta al Camp Nou

Il Celta Vigo ha mostrato un ottimo rendimento esterno in questa stagione, perdendo solo due trasferte in La Liga. Tuttavia, ha affrontato solo una delle prime quattro squadre della classe lontano da casa. L'attuale forma deficitaria suggerisce inoltre la presenza di seri problemi interni al club galiziano.

Gli ospiti si presentano a questo appuntamento dopo aver subito nove gol nelle ultime tre partite, segnandone soltanto uno. Questi incontri sono avvenuti contro la settima forza della Bundesliga e la peggiore squadra della Liga.

Il Barcellona dovrebbe presentarsi in buone condizioni atletiche, avendo potuto beneficiare di una settimana di riposo dopo l'intensa sfida di Champions League a Madrid. Senza ulteriori distrazioni europee, è improbabile che la capolista sprechi il vantaggio accumulato nella corsa al titolo spagnolo.

Il Barca si è confermato come la squadra dominante del campionato, con una media di 2,71 gol e 2,52 xG per 90 minuti. Considerando il pessimo stato di forma degli avversari, i padroni di casa hanno tutte le carte in regola per imporsi con diversi gol di scarto.

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Yamal nel ruolo di leader creativo

I cartellini rossi ricevuti in entrambe le gare hanno giocato un ruolo cruciale nell'uscita del Barcellona dall'Europa. Ciò nonostante, i catalani hanno espresso il miglior giocatore del doppio confronto con l'Atletico Madrid: Lamine Yamal. Il giovane talento ha eccelso in entrambi i match e sta attraversando un momento di forma smagliante dopo la sosta per le nazionali.

Il fuoriclasse adolescente ha collezionato due gol e due assist nelle ultime due apparizioni. Ha messo a referto quattro passaggi chiave nella gara di ritorno contro l'Atleti, il doppio di qualsiasi altro giocatore in campo. Tale prestazione ha fatto seguito a un derby impressionante contro l'Espanyol, dove ha servito due assist per la doppietta di Ferran Torres.

Tra campionato e Champions League, l'internazionale spagnolo ha propiziato 15 gol in 37 presenze. Attualmente guida la classifica degli assist della Liga con due lunghezze di vantaggio su Luis Milla del Getafe.

Con una probabilità implicita del 34,5%, la quota per almeno un assist di Yamal in questo incontro rappresenta un'opzione di valore.

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Barca verso il titolo

Il Barcellona sarà impegnato sabato prossimo nella trasferta di Getafe. Per questo motivo, Hansi Flick potrebbe optare per una gestione della rosa qualora la squadra dovesse accumulare un vantaggio di tre gol, preferendo il possesso palla e la protezione della difesa.

Nonostante le discussioni sulle vulnerabilità difensive, il Barca vanta la miglior difesa casalinga della Liga. I giganti catalani hanno subito solo 0,56 gol per 90 minuti davanti ai propri tifosi, concedendo appena tre reti nei secondi tempi giocati in casa in tutta la stagione.

Questi dati spiegano perché il 75% delle partite casalinghe di campionato del Barcellona si sia concluso con quattro o meno gol totali. Una tendenza simile si riscontra nell'87% delle trasferte del Celta Vigo.

I galiziani stanno faticando nel reparto offensivo, complice il momento no del capocannoniere Borja Iglesias. L'esperto attaccante non trova la via della rete da otto partite tra club e nazionale, e nessun altro compagno è riuscito a colmare questa lacuna con costanza.

In sintesi, la combinazione della vittoria del Barcellona con l'Under 4.5 offre una quota interessante a fronte di una probabilità implicita del 51,3%.