Il nostro esperto di betting prevede una partita destinata ad aprirsi sensibilmente nella ripresa, con Lamine Yamal protagonista in una vittoria esterna dei catalani.

Migliori scommesse per Atletico Madrid - Barcellona

Barcellona vincente a quota 2.22 su William Hill

Lamine Yamal marcatore a quota 2.75 su Goldbet

GG nel secondo tempo a quota 2.55 su Lotomattica

Quote Atletico Madrid - Barcellona

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare

La nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Atletico Madrid 1-2 Barcellona

Pronostico marcatore: Atletico Madrid - Antoine Griezmann; Barcellona - Lamine Yamal, Fermin Lopez

L'Atletico Madrid è saldamente in corsa per un piazzamento tra le prime quattro in La Liga, ma è ormai fuori dalla lotta per il titolo. La sconfitta per 3-2 nel derby al Santiago Bernabeu prima della sosta non ha cambiato radicalmente gli obiettivi stagionali dei Colchoneros.

Le competizioni ad eliminazione diretta sono ora la priorità di Diego Simeone. I Rojiblancos hanno superato il Tottenham con un complessivo 7-5 approdando ai quarti di Champions League, e questo mese disputeranno anche la finale di Copa del Rey dopo aver eliminato proprio il Barcellona in semifinale.

Al contrario, questa partita è vitale per il Barça, impegnato nel testa a testa con il Real Madrid per il titolo. La squadra di Hansi Flick viene da cinque vittorie consecutive in campionato. Nonostante l'1-0 poco brillante contro il Rayo Vallecano nell'ultimo turno, i catalani arrivano galvanizzati dal roboante 7-2 inflitto al Newcastle in Champions League.

Probabili formazioni Atletico Madrid - Barcellona

Atletico Madrid:Musso; Ruggeri, Hancko, Le Normand, Molina; Koke, Vargas, Baena; Griezmann, Gonzalez, Alvarez.

Barcellona:J. Garcia; Cancelo, Martin, Cubarsi, E. Garcia; Bernal, Pedri; Rashford, Fermin, Yamal; Ferran.

Motivazioni extra per spingere il Barça al successo

Questi due club si incroceranno nuovamente per due volte nelle prossime due settimane in Champions League. Questo fattore influenzerà inevitabilmente l'approccio dell'Atletico Madrid: ci si aspetta che Simeone ruoti diversi titolari, considerando il doppio confronto europeo come l'assoluta priorità.

Il tecnico dell'Atleti deve già fare a meno degli squalificati Marcos Llorente e Johnny Cardoso, oltre ai dubbi sulle condizioni fisiche di Jan Oblak, Marc Pubill, Pablo Barrios e Alexander Sorloth. È difficile che venga rischiato chiunque non sia al 100%.

Il Barcellona, invece, schiererà la formazione migliore. I catalani hanno vinto sette delle ultime otto partite in tutte le competizioni e avranno beneficiato della sosta per ricaricare le pile dopo i segni di stanchezza visti nell'ultima uscita di campionato.

I precedenti sorridono agli ospiti, vincitori in quattro delle ultime cinque trasferte al Metropolitano, con una probabilità di vittoria implicita del 46.5%.

Scommessa 1: Barcellona vincente a quota 2.22 suWilliam Hill

Yamal pronto a continuare la sua striscia realizzativa

Il Barcellona ha perso Raphinha per un infortunio che potrebbe avere serie ripercussioni nel corso del prossimo mese. L'assenza del brasiliano porterà verosimilmente i blaugrana a concentrare ulteriormente la manovra sulla fascia destra, affidandosi all'estro di Lamine Yamal. Il giovane talento potrebbe inoltre farsi carico della responsabilità dei calci di rigore.

Questo scenario non farà altro che aumentare la pericolosità sotto porta del diciottenne, che sta già vivendo una stagione straordinaria da questo punto di vista. Con 14 reti segnate in La Liga, ha già stabilito il miglior score della sua giovane carriera.

L'esterno ha messo a segno complessivamente 21 gol in tutte le competizioni con la maglia del Barça in questa stagione. Prima della sosta per le nazionali, ha realizzato sei reti in sette presenze con il club, inclusa una splendida tripletta contro il Villarreal.

L'Atletico Madrid è considerato da molti vulnerabile sulla corsia mancina: un punto debole che Yamal può certamente sfruttare in questo match, rendendo molto interessante la quota per un suo gol nel corso dell'incontro.

Scommessa 2: Lamine Yamal marcatore a quota 2.75 su Goldbet

Gol da entrambi i lati nella ripresa

Sebbene non sia la priorità assoluta, Simeone potrà comunque contare su una panchina di spessore per questo match. Nelle posizioni in cui non si riscontrano problemi fisici, il tecnico potrebbe inizialmente preservare i nazionali per poi inserirli nella ripresa. L'Atleti vorrà comunque costringere le stelle del Barça al massimo sforzo, cercando di mettere in difficoltà la retroguardia catalana.

I "Rojiblancos" hanno dimostrato una grande facilità di manovra dopo l'intervallo nelle gare casalinghe di questa Liga: il 62% dei gol realizzati al Metropolitano è arrivato infatti nel secondo tempo. Davanti ai propri tifosi, la squadra viaggia su una media di 1.4 reti a partita segnate esclusivamente dopo il riposo.

Dall'altra parte, anche il Barcellona realizza il 54% dei propri gol stagionali nella ripresa. Vale la pena ricordare che, nell'ultima visita di campionato in questo stadio, i blaugrana andarono a segno per ben quattro volte dopo il 70° minuto in un rocambolesco 4-2.

Puntare sul mercato GG nel secondo tempo potrebbe essere la scelta vincente per questa sfida. Questa giocata riflette una probabilità implicita del 41.7%.