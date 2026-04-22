Pronostici Atalanta - Lazio: i Biancocelesti resistono alla pressione della Dea

L'analisi degli esperti suggerisce che la Lazio possa superare l'Atalanta a Bergamo, conquistando la qualificazione alla finale di Coppa Italia per la prima volta dopo quasi un decennio.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Atalanta 1-2 Lazio

Pronostico marcatore: Atalanta - Giacomo Raspadori; Lazio - Danilo Cataldi, Tijjani Noslin

L'Atalanta torna in campo in Coppa Italia dopo una pausa di un mese, in seguito al pareggio per 2-2 ottenuto nella gara d'andata contro la Lazio. Al termine di un primo round emozionante allo Stadio Olimpico, caratterizzato da ben quattro reti nella ripresa, il ritorno a Bergamo promette altrettanto spettacolo e continuità di capovolgimenti di fronte.

I padroni di casa arrivano a questo impegno di coppa dopo l'1-1 esterno contro la Roma. Il vantaggio iniziale siglato da Nikola Krstovic è stato annullato dalla rete di Mario Hermoso, un risultato che ha lasciato l'Atalanta fuori dalle prime sei posizioni in Serie A. La conquista della Coppa Italia potrebbe dunque rappresentare la strada maestra per assicurarsi, come minimo, un posto nella prossima Europa League.

Al contrario, la Lazio è reduce dalla convincente vittoria contro il Napoli secondo in classifica. I Biancocelesti sono diventati la prima squadra in questa stagione a espugnare lo Stadio Diego Armando Maradona.

Tuttavia, quel successo ha rappresentato solo la seconda vittoria della Lazio nelle ultime cinque trasferte. L'Atalanta, dal canto suo, non vince da due partite consecutive, avendo collezionato una sconfitta per 1-0 contro la Juventus e il già citato pareggio con la Roma.

A Bergamo si preannuncia un'altra sfida vibrante. Entrambe le formazioni dispongono della qualità necessaria per colpire nei momenti cruciali, ma il recente trionfo dei capitolini contro il Napoli conferisce loro un vantaggio psicologico rispetto a un'Atalanta capace di vincere solo una delle ultime quattro gare casalinghe.

Probabili formazioni Atalanta - Lazio

Atalanta: Carnesecchi, Kolasinac, Djimsiti, Scalvini, Zappacosta, Ederson, de Roon, Bellanova, De Ketelaere, Raspadori, Krstovic

Lazio: Motta, Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares, Taylor, Cataldi, Basic, Cancellieri, Noslin, Zaccagni

Possibile replica dello spettacolo dell'andata

Nonostante l'Atalanta non sia riuscita a segnare nella sconfitta per 1-0 contro la Juventus, il reparto offensivo ha ritrovato immediatamente smalto grazie alla rete di Nikola Krstovic al 12° minuto contro la Roma. Quella contro i bianconeri è stata l'unica gara senza reti all'attivo nelle ultime 12 partite ufficiali dei nerazzurri.

Con la finale in palio, la Dea avrà motivazioni feroci per cercare la via del gol in più occasioni. La squadra viaggia a una media di 2,2 gol a partita nelle 33 giornate di Serie A, sebbene solo due delle ultime cinque gare ufficiali abbiano prodotto un totale superiore ai 2,5 gol.

Per quanto riguarda la Lazio, l'ultima partita conclusasi con un esito Over 2.5 risaliva alla vittoria per 2-1 sul Sassuolo di sei turni fa. La prestazione offensiva contro il Napoli ha però messo in luce tutto il potenziale d'attacco della squadra di Sarri.

Sebbene le statistiche recenti non indichino necessariamente una pioggia di reti, l'importanza della posta in gioco suggerisce scenari diversi. Una replica dell'intensità vista nel pareggio dell'andata appare probabile.

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Fiducia ai Biancocelesti per il ritorno in finale dopo il 2017

L'Atalanta ha attraversato un periodo complicato nelle ultime 10 partite ufficiali, ottenendo solo due vittorie. La squadra ha reagito alla pesante sconfitta per 10-2 in Champions League contro il Bayern Monaco con due successi a porta inviolata contro Hellas Verona e Lecce, formazioni che però occupano le zone basse della classifica di Serie A.

Le difficoltà della Dea sembrano emergere proporzionalmente alla qualità degli avversari. Quattro delle sei squadre affrontate nelle ultime sette uscite sono club di alta classifica: Bayern Monaco, Inter, Juventus e Roma.

La Lazio, pur potendo apparire un gradino sotto queste corazzate, resta una compagine di assoluto valore. Il fantastico 2-0 ottenuto contro il Napoli si posiziona tra le migliori prestazioni stagionali dei biancocelesti, che recentemente hanno superato anche Bologna e Milan.

Considerando questi fattori, la Lazio – club che vanta 10 finali di Coppa Italia nella sua storia – ha ottime possibilità di tornare a contendersi il trofeo per la prima volta dalla stagione 2016/17. L'Atalanta potrà contare sul fattore campo, ma l'inerzia e il morale pendono decisamente dalla parte degli ospiti.

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Cancellieri per guidare la Lazio alla vittoria

Matteo Cancellieri non ha vissuto una stagione di costante brillantezza con la maglia della Lazio. Tuttavia, la prestazione da "Man of the Match" nel successo per 2-0 contro il Napoli ha confermato ampiamente la sua capacità di saper dettare i ritmi e decidere le partite.

È stato un preciso suggerimento basso di Kieron Taylor a pescare Cancellieri, lesto a finalizzare da sottomisura per regalare alla Lazio il vantaggio dopo appena sei minuti di gioco. Per l'attaccante classe 2002 si è trattato del primo centro stagionale dopo la doppietta decisiva che aveva salvato il risultato nel 3-3 contro il Torino alla sesta giornata.

In seguito, una sua deviazione involontaria su un traversone di Nuno Tavares ha favorito Toma Basic, il quale ha trafitto il portiere con una splendida conclusione nell'angolo destro per il definitivo 2-0 biancoceleste.

Cancellieri è senza dubbio un elemento cardine nello scacchiere tattico del 4-3-3 di Maurizio Sarri. Con un bottino di quattro gol e sei assist in 29 presenze totali, la sua rapidità e il suo senso della posizione saranno fondamentali per scardinare la retroguardia dell'Atalanta, apparsa tutt'altro che impeccabile negli ultimi impegni.