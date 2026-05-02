Il nostro esperto di scommesse prevede una vittoria dell'Arsenal, impegnato nella volata scudetto, al termine di un match che potrebbe faticare a sbloccarsi nelle fasi iniziali.

Migliori scommesse per Arsenal - Fulham

Primo Tempo - Under 0.5 gol a quota 2.90 su Lottomatica

Under 2.5 gol a quota 1.98 su William Hill

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Quote Arsenal - Fulham

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Arsenal-Fulham 1-0

Pronostico marcatore: Kai Havertz (Arsenal)

Questa sfida si colloca esattamente tra le due semifinali di Champions League che vedono l'Arsenal opposto all'Atletico Madrid. I Gunners sono ancora in piena lotta testa a testa con il Manchester City per il titolo di Premier League. La vittoria per 1-0 contro il Newcastle dello scorso weekend ha interrotto una pericolosa serie di quattro sconfitte consecutive nelle competizioni nazionali.

Il Fulham è reduce dal successo per 1-0 contro l'Aston Villa. Un risultato che ha alimentato le speranze di qualificazione europea per i Cottagers, i quali hanno perso solo una delle ultime cinque partite di campionato. Tuttavia, la squadra di Marco Silva non segna in trasferta dalla vittoria per 3-1 sul campo del Sunderland lo scorso febbraio.

Probabili formazioni Arsenal - Fulham

Arsenal:Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Rice, Zubimendi, Madueke; Odegaard, Trossard, Havertz.

Fulham:Leno; Castagne, Bassey, Andersen, Robinson; Lukic, Berge; Wilson, Smith Rowe, Chukwueze; Jimenez.

Un derby destinato a iniziare a ritmi lenti

Il match ha tutte le caratteristiche per rivelarsi una sfida molto tattica e bloccata. L'Arsenal cercherà di dettare i ritmi di gioco, ma la stanchezza post-trasferta di Madrid potrebbe farsi sentire.

Al momento, pochi interpreti del reparto offensivo di Arteta sono al top della forma: i Gunners non hanno segnato più di una rete in nessuno degli ultimi cinque impegni domestici. Inoltre, la media realizzativa interna nel primo tempo è di soli 0,82 gol a partita.

Anche il Fulham tende a essere più prolifico nella ripresa. Lontano da Craven Cottage, i bianconeri hanno segnato solo cinque gol prima dell'intervallo in tutta la stagione, dato che rappresenta appena il 31% del loro bottino totale esterno.

Considerando queste statistiche, puntare sull'esito Under 0.5 nel primo tempo offre un valore interessante.

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Pochi gol previsti all'Emirates

Poiché un pareggio non servirebbe alla rincorsa dell'Arsenal, è probabile che il match si apra maggiormente nel secondo tempo. Resta comunque difficile ipotizzare una gara ricca di reti.

La squadra di Arteta ha prodotto solo 0,49 xG contro il Newcastle; sebbene sia arrivata la vittoria, non è stata una risposta travolgente alla sconfitta contro i rivali del City di pochi giorni prima. Le ultime cinque partite di Premier League dell'Arsenal hanno prodotto complessivamente solo 10 reti.

Anche i recenti match del Fulham sono stati caratterizzati da punteggi bassi: sei delle ultime sette sfide tra tutte le competizioni si sono concluse con due o meno gol totali. Cinque di queste sono terminate con i risultati di 0-0 o 1-0.

Il blocco difensivo di Marco Silva ha le carte in regola per rendere il pomeriggio frustrante per l'attacco dei Gunners. L'Under 2.5, con una probabilità implicita del 50%, appare come la scelta più razionale.

Scommessa 2: Under 2.5 gol a quota 1.98 su William Hill

Gunners a caccia di tre punti vitali

L'Arsenal spera di recuperare Kai Havertz ed Eberechi Eze, reduci da piccoli problemi fisici. La profondità della rosa sarà cruciale per Arteta, costretto a gestire le rotazioni in un calendario fittissimo.

Ogni partita è ormai decisiva per i londinesi. Nonostante un recente calo di rendimento generale, i Gunners sono riusciti a mantenere un ottimo ruolino di marcia interno, con otto vittorie nelle ultime dieci gare disputate all'Emirates tra tutte le competizioni.

Di contro, il Fulham fatica enormemente fuori casa. Solo tre squadre hanno raccolto meno punti in trasferta in questa Premier League, e i Cottagers hanno ottenuto un solo punto nelle sette trasferte giocate contro le attuali prime otto della classe.

L'Arsenal ha vinto il 47% delle partite casalinghe mantenendo la porta inviolata. Un pronostico sulla combo 1 + NG (No Goal), con una probabilità implicita del 42,2%, offre un ottimo rapporto rischio/rendimento.