L'esperto prevede un avvio aggressivo dell'Alavés in un match aperto che regalerà diverse reti, specialmente nella ripresa.

Migliori scommesse per Alavés - Barcellona

Alavés Over 1.5 gol a quota 2.05 su Lottomatica

Esito 1° Tempo: Alavés a quota 3.00 su bet365

GG nel 2° Tempo a quota 2.50 su Goldbet

Quote Alavés - Barcellona

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Alavés 2-2 Barcellona

Pronostico marcatore: Alavés: Toni Martinez (x2) - Barcellona: Robert Lewandowski, Marcus Rashford

L'Alavés è una delle tante squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere in La Liga a tre giornate dal termine. Attualmente occupano le ultime tre posizioni della classifica, reduci dal pareggio per 1-1 nel weekend contro l'Elche, altra diretta concorrente per la salvezza.

Quique Sanchez Flores ha imposto uno stile di gioco più offensivo dal suo arrivo a marzo, anche se finora ha ottenuto solo due vittorie nelle nove partite alla guida del club.

Il Barcellona si presenta a questa sfida dopo il successo per 2-0 nel Clásico. Si è trattato dell'undicesima vittoria consecutiva in campionato, utile a blindare definitivamente il titolo. La squadra di Hansi Flick punta ora a eguagliare il record storico di 100 punti, ma per riuscirci dovrà vincere tutte le restanti partite.

Probabili formazioni Alavés - Barcellona

Alavés:Sivera, Parada, Tenaglia, Jonny, Rebbach, Suarez, Guridi, Guevara, Perez, Diabate, Martinez

Barcellona:Szczesny, Balde, Martin, Araujo, Kounde, Bernal, De Jong, Rashford, Olmo, Bardghji, Lewandowski

Turnover Barça dopo i festeggiamenti per il titolo

Le reti d’autore di Marcus Rashford e Ferran Torres hanno consegnato il titolo al Barcellona domenica sera. I festeggiamenti sono proseguiti per tutta la giornata di lunedì, sollevando dubbi sulla reale condizione atletica e mentale dei blaugrana per questo match infrasettimanale.

È probabile che Flick risponda ricorrendo a un ampio turnover nella formazione titolare. Questo potrebbe rendere il Barça vulnerabile contro un Alavés estremamente motivato.

I padroni di casa possono contare su uno degli attaccanti più in forma della Liga: Toni Martínez ha segnato sette gol nelle ultime sette apparizioni. È lui il punto focale di un attacco che è migliorato sensibilmente dopo il cambio in panchina. Sotto la guida di Sánchez Flores, l'Alavés viaggia a una media esatta di due gol a partita. Puntare sull'Over 1.5 della squadra di casa appare una giocata di valore.

Scommessa 1: Alavés Over 1.5 gol a quota 2.05 su Lottomatica

L’Alavés per un avvio sprint

Dopo le fatiche del Clásico e i successivi festeggiamenti per lo Scudetto, il Barcellona potrebbe impiegare del tempo per entrare in ritmo. In questa stagione, i blaugrana non sono stati particolarmente convincenti nei primi tempi giocati lontano da casa.

In trasferta, la loro differenza reti nel primo tempo è di soli +4 gol. Il 59% delle reti subite fuori casa è arrivato proprio prima dell'intervallo. Sono stati in svantaggio al termine della prima frazione in cinque trasferte, chiudendo in vantaggio solo in sette occasioni.

L'Alavés, di contro, tende a partire forte davanti ai propri tifosi: sono andati al riposo in svantaggio solo due volte in tutta la stagione casalinga. Appena il 26% dei gol subiti al Mendizorrotza è arrivato nel primo tempo. Dati questi trend, puntare sull'Alavés vincente nel mercato 1° Tempo rappresenta una mossa intelligente.

Scommessa 2: Esito 1° Tempo: Alavés a quota 3.00 su bet365

Ripresa aperta e ricca di gol

Tutte le nove partite dell'Alavés sotto la gestione Sanchez Flores hanno visto l'esito "GG" (entrambe le squadre a segno). Il tecnico ha implementato un approccio offensivo aggressivo che, sebbene abbia portato risultati altalenanti, garantisce spettacolo.

Nonostante la caratura dell'avversario, l'esperto allenatore cercherà di colpire i campioni a freddo, assicurandosi che i suoi continuino a cercare la via del gol anche dopo l'intervallo.

Finora, il regno di Sanchez Flores è stato caratterizzato da emozioni nel finale: con il 61enne in panchina, sono stati segnati sei gol dal 90° minuto in poi. Sei delle sue nove partite hanno visto entrambe le squadre andare a segno nella ripresa. È probabile che Flick inserisca giocatori del calibro di Pedri e Fermín López solo nel secondo tempo, aumentando ulteriormente il potenziale offensivo ospite. L'esito GG nel secondo tempo è una quota di valore con una probabilità implicita del 42.1%.