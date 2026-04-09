Il nostro esperto di scommesse prevede che i padroni di casa saranno in parità all'intervallo, ma che il Barça alla fine otterrà una vittoria di misura, con Robert Lewandowski a segno.

Pronostici Siviglia - Barcellona: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Siviglia - Barcellona

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Il Barcellona è previsto vincere 2-1 contro il Siviglia.

Quote Siviglia - Barcellona

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Il Barcellona ha subito il primo grande scivolone della stagione a metà settimana, perdendo 2-1 contro un PSG non al completo, il che suggerisce che ci sia ancora margine di miglioramento.

Prima di allora, erano stati quasi impeccabili, vincendo sette delle prime otto partite ufficiali. Sono in cima alla classifica della Liga dopo una vittoria per 2-1 contro la Real Sociedad lo scorso weekend.

Il Siviglia ha iniziato in modo discreto sotto la guida del nuovo tecnico Matias Almeyda. Tre vittorie e tre sconfitte finora per l'argentino significano che gli andalusi sono a metà classifica. Tutte queste vittorie sono arrivate in trasferta, inclusa una vittoria per 1-0 contro il Rayo Vallecano nell'ultima uscita.

Probabili formazioni Siviglia - Barcellona

Siviglia: Vlachodimos, Marcao, Cardoso, Azpilicueta, Suazo, Agoumé, Mendy, Carmona, Alexis, Vargas, Adams

Barcellona: Szczesny, Balde, Christensen, Araujo, Koundé, Pedri, De Jong, Rashford, Olmo, Yamal, Lewandowski

Siviglia per mantenere la partita serrata

I padroni di casa si sono separati dall'ala chiave Dodi Lukebakio in estate e sembrano aver adottato uno stile più fisico. Hanno gareggiato bene nella maggior parte delle partite, ma creano in media solo 0.74 xG ogni 90 minuti. Solo il Getafe ha un record peggiore nella massima serie spagnola, e sicuramente affronteranno questa partita in modo abbastanza conservativo.

Il Barcellona non è stato al meglio a metà settimana. Sono riusciti a ottenere solo tre tiri in porta e 1.27 xG nella loro sconfitta contro i campioni d'Europa.

Mentre il merito va al PSG che ha vinto la battaglia a centrocampo, la fatica potrebbe essere stata un fattore, con Hansi Flick a corto di opzioni in alcune posizioni. Potrebbe essere di nuovo un problema domenica a Siviglia, con Raphinha, Fermin Lopez e Gavi tutti fuori per infortuni.

Quattro delle ultime cinque partite del Barça in tutte le competizioni hanno prodotto tre o meno gol. Si può puntare su una ripetizione qui con una probabilità implicita del 56.2%.

Scommessa 1: Meno di 3.5 gol a quota 1.78 su GoldBet

Parità all'intervallo

Probabilmente non dovremmo aspettarci che nessuna delle due squadre parta a razzo in questa partita. La priorità iniziale del Siviglia sarà mantenere la partita serrata e prendere il controllo del contesto.

La base del loro centrocampo è piuttosto forte, grazie a Batista Mendy e Lucien Agoumé. Questo dovrebbe offrire una certa protezione alla loro difesa e rendere più difficile per l'influente Pedri trovare spazio per operare.

Il Barcellona potrebbe dover essere paziente e potrebbe volerci più di 45 minuti per sfondare. Solo il 33% dei gol in campionato della squadra catalana in questa stagione è arrivato nel primo tempo.

Nel frattempo, l'80% dei gol subiti è arrivato prima dell'intervallo. Questo suggerisce che il Siviglia può essere competitivo nella prima metà di questa partita.

Scommessa 2: 1° Tempo - Pareggio a quota 2.70 su NetBet

Lewandowski torna con un gol

Ferran Torres ha iniziato ancora una volta davanti a Lewandowski contro il PSG. Questo suggerisce fortemente che lo spagnolo sia ora l'opzione preferita nei grandi match. Tuttavia, vedremo ancora un bel po' di rotazione, e il nazionale polacco è previsto tornare domenica.

L'infortunio di Lewandowski ha contribuito a dare a Ferran la sua possibilità, che ha sicuramente colto. Tuttavia, l'attaccante veterano continua a essere decisivo. Nonostante abbia iniziato solo due volte, il 37enne ha già segnato quattro volte in Liga, con una media di un gol ogni 64 minuti.

Con Marcus Rashford e Lamine Yamal sulle fasce, sta beneficiando di un eccellente servizio dalle aree laterali. Si può puntare su Lewandowski a segno in questa partita con una probabilità implicita del 52.4%.