Pronostici Real Sociedad - Real Madrid: Mbappé per assicurare un'altra vittoria

Il nostro esperto di scommesse prevede che i visitatori estenderanno il loro inizio perfetto di stagione, vincendo senza subire gol, e che Kylian Mbappé segnerà di nuovo.

Pronostici Real Sociedad - Real Madrid: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Real Sociedad - Real Madrid

Kylian Mbappé segnerà in qualsiasi momento a quota 1.80 su William Hill

Entrambe le squadre segnano - No a quota 1.80 su Sisal

Primo Tempo - Real Madrid a quota 2.08 su Netbet

Si prevede che il Real Madrid vinca 2-0 contro la Real Sociedad.

Quote Real Sociedad vs Real Madrid

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Entrambi i club hanno cambiato allenatore in estate. Finora, Xabi Alonso del Real Madrid ha avuto un inizio migliore rispetto a Sergio Francisco della Real Sociedad.

Mentre la squadra di Alonso ha subito una pesante sconfitta nel Mondiale per Club contro il PSG a luglio, ha mostrato una difesa molto migliorata all'inizio della Liga. La sua squadra ha vinto tre partite consecutive, subendo solo un gol nel trionfo per 2-1 contro il Mallorca.

Nel frattempo, la Real non ha ancora vinto sotto la guida del nuovo allenatore. Avendo perso l'uomo chiave Martín Zubimendi all'Arsenal, i baschi non appaiono convincenti. Sono fermi a soli due punti, dopo una sconfitta per 1-0 contro il neo-promosso Real Oviedo nella 3ª giornata.

Probabili formazioni Real Sociedad - Real Madrid

Real Sociedad: Remiro, Muñoz, Ćaleta-Car, Zubeldia, Aramburu, Marín, Gorrotxategi, Méndez, Barrenetxea, Oyarzabal, Kubo

Real Madrid: Courtois, Carreras, Huijsen, Militão, Carvajal, Güler, Tchouaméni, Valverde, Vinícius, Mbappé, Brahim

Mbappé per continuare il suo inizio veloce

Sebbene Mbappé abbia avuto un inizio lento la scorsa stagione, sembra molto più in forma e felice in questa squadra. Sta prosperando con la responsabilità di guidare l'attacco del Madrid e ha segnato tre gol in tre partite nella Liga 2025/26.

Inoltre, ha una media esatta di sei tiri per partita, poiché il vincitore del Pichichi della scorsa stagione tende a trovarsi in molte buone posizioni. Ci sono anche segni che il suo gioco di collegamento con Vinícius Junior possa migliorare.

Mbappé vanta anche un record fantastico contro questo avversario. Ha segnato sei gol in cinque apparizioni in carriera contro la Real Sociedad. Il 26enne ha segnato tre dei quattro gol della sua squadra contro la squadra basca nella Liga la scorsa stagione.

Scommessa 1: Kylian Mbappé segnerà in qualsiasi momento a quota 1.80 su William Hill

La Real probabilmente a secco

La ragione principale per la fine del lungo periodo di Imanol Alguacil come allenatore alla Reale Arena era l'incapacità della squadra di segnare gol. La scorsa stagione, la Real Sociedad aveva una media di soli 0,92 gol a partita in campionato, il che ha contribuito alla loro caduta e al piazzamento all'11° posto.

Anche se hanno firmato Carlos Soler a fine mercato, sembrano destinati a lottare di nuovo nel terzo finale. Finora, hanno segnato solo tre gol in tre partite favorevoli da un totale di xG di 2,97.

Entrambe le squadre non sono riuscite a trovare la rete nei loro ultimi sei scontri diretti a San Sebastián. Pertanto, potrebbe essere vantaggioso scommettere che solo una squadra segnerà qui, con una probabilità implicita del 50%.

Scommessa 2: Entrambe le squadre segnano - No a quota 1.80 su Sisal

Visitatori in vantaggio all'intervallo

Al Real Madrid viene data una probabilità del 47,6% di essere in vantaggio all'intervallo. È successo in entrambe le loro ultime due partite, anche se inizialmente erano in svantaggio contro il Mallorca.

Le paure di esaurimento dopo il Mondiale per Club sembrano essere scomparse. Avrebbero potuto vincere l'ultima partita con un margine molto maggiore. Alcune decisioni marginali hanno fatto sì che avessero tre gol annullati in una vittoria per 2-1 al Santiago Bernabéu.

Gli scommettitori dovrebbero anche sapere che nessuno dei giocatori brasiliani chiave del Madrid è stato convocato da Carlo Ancelotti durante la pausa internazionale. Pertanto, giocatori come Vinícius, Rodrygo ed Éder Militão dovrebbero essere freschi e pronti a fare un grande impatto in questa partita.