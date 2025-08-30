Pronostici Real Madrid - Real Mallorca: Mbappé a guidare i Blancos

Pronostici Real Madrid - Real Mallorca: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Il nostro esperto di scommesse prevede un'altra vittoria e una solida prestazione difensiva del Real Madrid, che non ha ancora subito gol in questa stagione.

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Under 2.5 gol a quota 2.40 su Goldbet

Kylian Mbappé segna per primo a quota 2.90 su Netbet

Si prevede che il Real Madrid vinca 2-0 contro il Real Mallorca.

Quote Real Madrid vs Real Mallorca

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Il Real Madrid spera di chiudere la pausa per le nazionali con la terza vittoria in tre partite. L'era di Xabi Alonso in La Liga è iniziata alla grande, con una vittoria per 1-0 contro l'Osasuna e un 3-0 contro il neo-promosso Real Oviedo.

I Blancos hanno anche vinto le ultime nove partite casalinghe contro il Mallorca nella massima serie spagnola. Sono i favoriti per arrivare a 10 sabato.

La squadra di Jagoba Arrasate ha avuto un inizio di campionato difficile, con il Barcellona vittorioso per 3-0 a Palma nella prima giornata. Hanno recuperato il loro primo punto contro il Celta Vigo l'ultima volta, grazie a un pareggio in extremis di Mateu Morey.

Probabili formazioni Real Madrid - Real Mallorca

Real Madrid: Courtois, Carreras, Huijsen, Rüdiger, Carvajal, Tchouaméni, Valverde, Güler, Vinicius, Mbappé, Mastantuono

Real Mallorca: Roman, Kumbulla, Raillo, Valjent, Mojica, Darder, Morlanes, Morey, Torre, Muriqi, Joseph

Courtois a mantenere la porta inviolata

Nelle prime due partite della stagione del Real Madrid, Thibaut Courtois ha passato gran parte del tempo come semplice spettatore in porta. Non è stato richiesto un solo intervento contro un'Osasuna cauta, mentre il belga è stato raramente messo alla prova in Asturie lo scorso fine settimana.

Dani Carvajal è tornato dall'infortunio e Antonio Rüdiger è di nuovo disponibile dopo una squalifica di sei partite. Questi fattori hanno contribuito a rendere i Blancos molto più solidi in difesa rispetto agli ultimi giorni della gestione di Carlo Ancelotti.

Sembrano in grado di mantenere un'altra porta inviolata qui. Il Mallorca ha segnato in media solo 0.92 gol per 90 minuti la scorsa stagione in La Liga. Sebbene la forza aerea del loro attaccante Vedat Muriqi rimanga una preoccupazione, è difficile immaginare che riceva molti palloni in questa partita.

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Visitatori a mantenere il punteggio basso

Il punto di forza principale del Mallorca risiede nella loro organizzazione difensiva. Probabilmente inizieranno con un difensore centrale in più in questa partita, con Marash Kumbulla che potrebbe entrare a supporto di Antonio Raillo e Martin Valjent. Questi due condividono una forte intesa, mentre il loro portiere Leo Roman ha parato un impressionante 81.6% dei tiri affrontati la scorsa stagione in La Liga.

Questo potrebbe non essere sufficiente per ottenere un risultato qui, ma potrebbero almeno frustrare i loro avversari. Il Real Madrid è chiaramente in una fase di transizione, mentre Alonso sta cercando di implementare le sue idee, e non hanno ancora raggiunto il massimo rendimento.

Abbiamo visto alcuni spunti incoraggianti in attacco quando Vinicius Junior è entrato in campo a Oviedo domenica scorsa. Tuttavia, il Real ha creato meno di 1.00 xG dal gioco aperto nella loro prima partita casalinga e sembra improbabile che domini completamente l'incontro.

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Mbappé a segnare per primo ancora

Un aspetto molto positivo per il Real Madrid finora è che Kylian Mbappé è stato in forma fin dall'inizio, nonostante abbia avuto solo una breve pre-stagione. Il francese ha segnato tre dei quattro gol della sua squadra, inclusa l'apertura delle marcature in entrambe le partite. Questo continua la traiettoria ascendente che ha avuto dopo un inizio difficile nella capitale spagnola.

Con una media di un gol ogni 91 minuti nella sua carriera in La Liga finora, Mbappé è comodamente il candidato più probabile per segnare per primo in questa partita.

I madridisti sarebbero stati deliziati nel vederlo collegarsi con Vinicius per il suo secondo gol allo Stadio Carlos Tartiere. Se questi due riusciranno a costruire una comprensione più forte sotto la nuova gestione, Mbappé potrebbe superare il bottino di 31 gol della sua stagione d'esordio nella Primera División.