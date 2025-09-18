Pronostici Real Madrid - Espanyol: Mbappé segna per primo nella vittoria casalinga

Il nostro esperto di scommesse prevede che gli ospiti segneranno, ma che i Blancos otterranno un'altra vittoria con Kylian Mbappé a segno.

Pronostici Real Madrid - Espanyol: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

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Si prevede che il Real Madrid vinca 3-1 contro l'Espanyol.

Quote Real Madrid vs Espanyol

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

È stato un inizio di stagione fantastico per il Real Madrid. Nonostante abbiano avuto giocatori espulsi nelle ultime due partite, mantengono un record del 100% in questa stagione.

La vittoria per 2-1 contro la Real Sociedad lo scorso weekend li ha mantenuti in cima alla Liga, mentre hanno impressionato contro il Marsiglia in Champions League martedì. Avrebbero dovuto vincere quella partita con un margine maggiore di un gol.

Anche l'Espanyol è in buona forma. Il club catalano ha raccolto 10 punti nelle prime quattro partite e potrebbe andare in testa con una vittoria a sorpresa al Bernabéu. Hanno segnato otto gol finora e hanno battuto il Mallorca 3-2 lunedì.

Probabili formazioni Real Madrid - Espanyol

Real Madrid: Courtois, Carreras, Asencio, Militao, Carvajal, Tchouameni, Ceballos, Valverde, Vinicius, Mbappé, Mastantuono

Espanyol: Dmitrović, Romero, Cabrera, Calero, El Hilali, Lozano, Gonzalez de Zarate, Exposito, Puado, K. Garcia, Dolan

Espanyol segna

Solo il Barcellona ha segnato più gol dell'Espanyol in Liga questa stagione. La squadra di Manolo Gonzalez ha potenziato il suo attacco in estate, con le aggiunte di Kike Garcia e Tyrhys Dolan. Nel frattempo, Roberto Fernandez ha trasformato il suo prestito in un trasferimento definitivo, e ora hanno ottime opzioni nel terzo finale.

Dolan si è particolarmente distinto, con l'ala inglese che ha causato notevoli problemi al Mallorca lunedì sera. Nonostante una media di possesso palla del 40,2% in questa stagione, l'Espanyol ha lanciato una serie di attacchi pericolosi in ogni partita.

Nel frattempo, il Real Madrid sarà privo dello squalificato Dean Huijsen, oltre al trio difensivo infortunato composto da Ferland Mendy, Antonio Rudiger e Trent Alexander-Arnold. Questo dovrebbe essere un buon segnale per le possibilità degli ospiti di segnare.

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L'inizio straordinario di Mbappé continua

La squadra di Xabi Alonso ha iniziato la stagione in modo fulminante, grazie soprattutto alla brillantezza di Kylian Mbappé. Il francese è chiaramente al top della forma, con otto gol in sette partite finora per club e nazionale.

Mbappé ha segnato per primo in tre delle prime quattro partite di campionato del Real Madrid, mentre ha trasformato due rigori contro il Marsiglia a metà settimana. Il 26enne ha effettuato 10 tiri in quella partita e ha mantenuto una media di sei per partita in campionato.

Sebbene l'Espanyol abbia iniziato bene, sono leggermente più deboli in difesa rispetto alla scorsa stagione. Anche il portiere stellare Joan Garcia ha lasciato, e potrebbero avere difficoltà a gestire Mbappé, a cui viene attribuita una probabilità implicita del 33,3% di segnare per primo.

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I Blancos segnano almeno tre

Sebbene abbiano impiegato un paio di partite per trovare il ritmo dopo una breve pre-stagione, il Real Madrid sta diventando affilato in attacco. La squadra era in vantaggio per 2-0 all'intervallo contro la Real Sociedad l'ultima volta. Avrebbero potuto vincere quella partita in modo più agevole, se Huijsen non fosse stato espulso al 32° minuto.

Hanno anche avuto 11 tiri in porta nei primi 45 minuti contro il Marsiglia martedì. È stato il loro numero più alto nel primo tempo di una partita di Champions League almeno dal 2003/04. I Blancos hanno creato 3,74 xG nei 90 minuti completi.

Alonso è desideroso di vedere più giocatori contribuire con i gol, ma ciò dovrebbe arrivare col tempo. Franco Mastantuono sta brillando sulla fascia destra, con Vinicius Junior e Rodrygo ora in competizione per un posto sulla sinistra. Sono in grado di segnare almeno tre volte qui.

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