Pronostici Real Madrid - Barcellona: El Clasico promette spettacolo

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Real Madrid 3-3 Barcellona

Pronostico marcatore: Real Madrid - Kylian Mbappé x2, Jude Bellingham; Barcellona - Ferran Torres, Lamine Yamal, Fermín López

Il Real Madrid ha un vantaggio di due punti sui suoi grandi rivali entrando in questa partita. Hanno iniziato la stagione in modo più forte, vincendo 11 delle loro 12 partite in tutte le competizioni. Tuttavia, i Blancos hanno dovuto accontentarsi di vittorie per 1-0 contro Getafe e Juventus nell'ultima settimana.

Per quanto riguarda il Barcellona, hanno ottenuto una vittoria incoraggiante per 6-1 contro l'Olympiacos a metà settimana, con Fermín López che ha segnato una tripletta. La squadra di Hansi Flick aveva perso due delle loro tre partite precedenti. La loro ultima partita in trasferta si è conclusa con una sconfitta umiliante per 4-1 contro il Siviglia in La Liga.

Probabili formazioni Real Madrid - Barcellona

Real Madrid: Courtois, Carreras, Huijsen, Militão, Valverde, Tchouaméni, Güler, Bellingham, Vinícius, Mbappé, Mastantuono

Barcellona: Szczęsny, Balde, E. García, Cubarsi, Koundé, De Jong, Pedri, Rashford, Fermín, Yamal, Ferran

Gol a valanga in El Clasico

Questa è una delle poche grandi partite nel calcio mondiale che raramente delude. La scorsa stagione non ha fatto eccezione, con 23 gol segnati nei quattro incontri. Ognuno ha prodotto almeno quattro gol in totale, con il Barça che ha vinto tutti, anche se hanno avuto bisogno dei tempi supplementari nella finale della Copa del Rey.

Ci sono tutte le ragioni per aspettarsi un'altra partita entusiasmante domenica. Entrambe le squadre hanno difetti difensivi, con la linea alta del Barcellona spesso esposta nelle ultime settimane. I catalani hanno concesso 7.2 xG nelle ultime quattro partite e non hanno mantenuto la porta inviolata in sei incontri.

Il Real Madrid è stato anche vulnerabile in contropiede contro la Juventus a metà settimana. Hanno diversi problemi di selezione difensiva, con Éder Militão l'unico centrale completamente in forma in vista di El Clasico.

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Barça a segno di nuovo al Bernabéu

La scorsa stagione, il Barcellona ha avuto una media di quattro gol per partita contro il Real Madrid in tutte le competizioni. Questo incontro avverrà esattamente un anno dopo una vittoria per 4-0 del Barça su questo campo, nel primo Clasico di Flick.

Non c'è pericolo che il tedesco cambi il suo approccio offensivo, nonostante alcuni recenti insuccessi. Gli infortuni hanno contribuito a questi, ma dovrebbero avere di nuovo disponibile Ferran Torres domenica, mentre Raphinha potrebbe anche essere della partita.

I campioni di Spagna hanno offerto una minaccia costante in attacco e hanno segnato almeno due volte nel 75% delle loro partite in questa stagione in tutte le competizioni. Hanno una media di 2.75 gol ogni 90 minuti. Il Barça ha anche creato più di 1.5 xG in tutte le loro partite di campionato finora.

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Mbappé a segno per i padroni di casa

In questo incontro lo scorso ottobre, Kylian Mbappé è stato al centro delle critiche per essere stato colto in fuorigioco otto volte. Un anno dopo, il francese si è ormai stabilito completamente come giocatore del Real Madrid. È diventato il punto focale dell'attacco della sua squadra in questa stagione, registrando 14 gol in 12 presenze.

Con la trappola del fuorigioco della squadra ospite che non funziona efficacemente dopo la partenza di Iñigo Martínez, Mbappé dovrebbe essere in grado di cronometrare meglio le sue corse domenica. Ha già reagito bene nelle partite contro il Barcellona, segnando cinque volte contro di loro nei tre incontri della scorsa stagione.

Finora in questa stagione, è stato il giocatore d'attacco eccezionale della Liga. Il 26enne ha una media di un gol ogni 79 minuti nel massimo campionato spagnolo. Mbappé ha effettuato 17 tiri in più di qualsiasi altro giocatore nella divisione, con un totale di xG di 8.0.