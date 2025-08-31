Pronostici Rayo Vallecano - Barcellona: il Barça perde i primi punti

Pronostici Rayo Vallecano - Barcellona: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Il nostro esperto di scommesse prevede che il Barça possa perdere punti in una partita avvincente, ricca di gol, tra cui uno di Lamine Yamal.

Migliori scommesse per Rayo Vallecano - Barcellona

Over 3.5 gol a quota 1.68 su Lottomatica

Rayo Vallecano o pareggio a quota 5.00 su Goldbet

Lamine Yamal segna in qualsiasi momento a quota 4.50 su Netbet

Si prevede che Rayo Vallecano pareggi 2-2 contro il Barcellona.

Quote Rayo Vallecano vs Barcellona

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare

La nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Con le prime tre partite tutte in trasferta, al Barcellona serve solo un'altra vittoria per entrare nella pausa internazionale con un record perfetto. Hanno iniziato la difesa del titolo con una vittoria agevole per 3-0 contro il Maiorca, che ha concluso in nove uomini. È stato più difficile lo scorso weekend, poiché sono stati costretti a rimontare da un 2-0 contro il neo-promosso Levante. Il gol spettacolare di Pedri ha avviato la loro rimonta, ma hanno avuto bisogno di un autogol nei minuti di recupero per assicurarsi la vittoria.

Questa partita rappresenta la loro sfida più impegnativa finora. Il Rayo Vallecano ha ottenuto una vittoria e una sconfitta in La Liga, ma questa sarà la loro prima partita in casa. La squadra di Iñigo Pérez ha anche giocato in Europa nelle ultime due settimane, avendo sconfitto il Neman Grodno 5-0 complessivamente in Conference League.

Probabili formazioni Rayo Vallecano - Barcellona

Rayo Vallecano: Batalla, Chavarria, Felipe, Lejeune, Ratiu, Lopez, Ciss, A. Garcia, Diaz, Palazon, De Frutos

Barcellona: J. Garcia, Balde, Cubarsi, Araujo, Kounde, Pedri, De Jong, Raphinha, Olmo, Yamal, Ferran

Gol a raffica in un'altra partita del Barça

Il Barcellona ha avuto una stagione 2024/25 di successo grazie alla loro volontà di rischiare giocando con una linea alta. Sebbene abbiano segnato un incredibile totale di 174 gol in tutte le competizioni, la loro difesa non è stata impeccabile. In La Liga, il 47% delle loro partite ha visto oltre 3.5 gol in totale.

Hansi Flick non ha mostrato segni di voler cambiare il suo approccio quest'anno. Lo scorso weekend, hanno lasciato ancora molto spazio dietro la loro difesa. Avendo perso Iñigo Martinez, il giocatore responsabile dell'organizzazione della difesa, il tempismo per il fuorigioco potrebbe essere più difficile quest'anno.

Il Rayo spera di approfittarne, quindi questa partita vedrà molti gol. Gli sfavoriti hanno iniziato bene la stagione, avendo segnato tre volte a Girona. Anche se mancano di un attaccante forte, giocatori come Jorge de Frutos, Isi Palazon e Álvaro Garcia daranno problemi alla difesa del Barça.

Scommessa 1: Over 3.5 gol a quota 1.68 su Lottomatica

Catalani a perdere punti di nuovo a Vallecas

Questa partita è sempre stata considerata la più difficile delle prime tre partite del Barcellona. Dopo essere stati promossi sotto Andoni Iraola nel 2021, il Rayo è stato una minaccia per i giganti catalani per molti anni.

Il club madrileno non ha perso nessuna delle prime cinque partite contro il Barça dopo il loro ritorno nella massima serie. Anche se non sono stati altrettanto fortunati contro la squadra di Flick la scorsa stagione, entrambe le partite sono state combattute. Il Rayo è stato battuto solo di un gol in ciascuna occasione.

Avendo di nuovo riposato la maggior parte dei loro giocatori chiave in Europa giovedì, c'è poco rischio che i giocatori del Rayo siano stanchi domenica. Dovrebbero essere davvero competitivi in questa partita e hanno una probabilità implicita del 34,5% di ottenere un risultato positivo.

Scommessa 2: Rayo Vallecano o pareggio a quota 5.00 su Goldbet

Yamal a segno in una partita da una parte all'altra

La giovane stella del Barça, Lamine Yamal, ha già trovato la rete in questa stagione. Ha segnato un gol caratteristico contro il Maiorca nella prima giornata, accentrandosi da destra e curvando il pallone in rete con il sinistro.

Il teenager ha segnato solo nove volte in La Liga la scorsa stagione. Anche se non è stato un cattivo risultato per un giocatore così giovane, ha il talento per migliorare quest'anno. La sua media di 8.5 tiri a partita finora suggerisce che è sicuramente il suo obiettivo.

Il Rayo Vallecano probabilmente mostrerà più ambizione rispetto a quanto fatto da Maiorca o Levante. Quindi, c'è il potenziale per un incontro aperto e dinamico. Yamal potrebbe prosperare in una partita del genere e sembra avere una possibilità di segnare maggiore di quella suggerita da una probabilità implicita del 32,3%.