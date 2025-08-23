Pronostici Newcastle - Liverpool: quote e analisi della sfida infuocata

Pronostici Newcastle - Liverpool: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Ci aspettiamo che i Reds vincano questa partita, ma i Magpies daranno sicuramente filo da torcere al St. James’ Park.

Migliori scommesse per Newcastle - Liverpool

Vittoria del Liverpool e entrambe le squadre a segno 2 + GG a quota 3.30 su Netbet

Over 4.5 cartellini con quota 1.80 su bet365

Hugo Ekitike marcatore in qualsiasi momento con quota 2.80 su William Hill

Il Liverpool dovrebbe superare il Newcastle 3-2 in una sfida ricca di gol.

Quote Newcastle vs Liverpool

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Il Newcastle United ha deluso contro l’Aston Villa nella partita d’apertura, ma avrebbe dovuto portare a casa la vittoria. I Magpies hanno giocato bene e creato molte occasioni, ma è mancata la finalizzazione decisiva. Saranno senza Alexander Isak, ma hanno comunque giocatori che possono mettere in difficoltà il Liverpool.

La prima partita dei Reds è andata esattamente come molti si aspettavano, con il loro nuovo attacco in evidenza, ma con debolezze difensive evidenti. Non sarebbe sorprendente vedere una storia simile a Newcastle nella seconda giornata. L’assenza di Isak aggiunge un interessante sottotesto all’intera vicenda, e sarà probabilmente una partita infuocata al St. James’ Park.

Probabili formazioni Newcastle - Liverpool

Newcastle: Pope, Trippier, Schar, Burn, Livramento, Guimaraes, Tonali, Joelinton, Elanga, Gordon, Barnes

Liverpool: Alisson, Gomez, Konate, Van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Gravenberch, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike

Reds in vantaggio in una sfida ricca di gol

Il Liverpool potrebbe offrire molto intrattenimento per i neutrali questa stagione. Ci sono grandi punti interrogativi sulla loro difesa e se siano troppo sbilanciati in attacco, il che rende probabili partite con molti gol. Sei gol nella loro partita d’esordio contro il Bournemouth potrebbero essere un segnale di ciò che verrà.

Questo confronto ha generalmente offerto molti gol anche prima delle operazioni di mercato estive. Ci sono stati 20 gol negli ultimi cinque incontri tra Newcastle e Liverpool, con entrambe le squadre a segno in quattro di essi. Ci sono state solo quattro partite (su 14) dal 2019 in cui entrambe le squadre non hanno segnato.

Gli uomini di Arne Slot dovrebbero avere la meglio sui padroni di casa al fischio finale, ma aspettatevi che il Toon Army combatta duramente fino alla fine.

Scommessa 1: Vittoria del Liverpool e entrambe le squadre a segno 2 + GG a quota 3.30 su Netbet

Una sfida accesa

Ci sono stati 11 cartellini gialli mostrati nei tre scontri tra queste due squadre la scorsa stagione, e questo prima che arrivasse tutto il dramma di Isak. Entrambe le squadre saranno pronte per questa partita, e il pubblico le motiverà ancora di più. C'è il potenziale che la situazione si surriscaldi.

Joelinton, probabilmente senza sorpresa, è visto come il giocatore più probabile a ricevere un cartellino giallo, e anche il favorito per essere ammonito per primo. Questa partita potrebbe diventare molto fisica, e ci potrebbero essere alcuni giocatori in campo con rancori. Due delle ultime quattro partite tra queste due squadre sono terminate con sette o più cartellini mostrati.

Scommessa 2: Over 4.5 cartellini con quota 1.80 su bet365

Hugo Ekitike ancora una volta

Ekitike ha già segnato sia nel Community Shield che al suo debutto in Premier League. Questo potrebbe essere l'inizio. Il 23enne è un'aggiunta estremamente entusiasmante per i Reds, ed Eddie Howe è ben consapevole della minaccia che rappresenta.

Non sarebbe sorprendente vederlo segnare al St. James’ Park, dove ci si aspetta che guidi l'attacco. Mo Salah è visto come il marcatore più probabile dai bookmaker, ma Ekitike - soprattutto dato il suo inizio folgorante - sembra essere una scommessa più interessante. Tuttavia, sembra abbastanza probabile che non sarà l'unico giocatore del Liverpool a segnare.

L'attaccante ha avuto il secondo xG più alto di qualsiasi giocatore in Bundesliga la scorsa stagione (21.7), e si trova costantemente in posizioni pericolose. Sarà una vera spina nel fianco per tutta la stagione.