Il Napoli è stato travolto 6-2 dal PSV a metà settimana. Antonio Conte ha ammesso di avere molto lavoro da fare con la sua squadra rinnovata prima della visita dell'Inter.

Pronostici Napoli - Inter: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Napoli - Inter

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Quote Napoli - Inter

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Sia l'Inter che i campioni in carica, il Napoli, hanno avuto un inizio identico nella stagione 2025/26 di Serie A. Hanno raccolto 15 punti nelle prime sette partite, sebbene l'Inter si sia dimostrata molto più sicura.

L'Inter è la squadra con più gol in campionato, con 18 reti in sette partite. Al contrario, il Napoli ha segnato solo 12 gol e ne ha subiti solo uno in meno rispetto agli avversari di sabato.

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, è stato esplicito nel suo parere che il club ha acquistato troppi giocatori in estate. Nove nuovi acquisti potrebbero aver alterato la chimica nella squadra del Napoli, e Conte ha espresso la sua frustrazione dopo la sconfitta per 6-2 contro il PSV questa settimana.

I campioni in carica sono senza Romelu Lukaku, fermo per un problema al tendine del ginocchio. Ci sono preoccupazioni per la forma fisica di Scott McTominay e Rasmus Højlund, che dovranno affrontare test tardivi per problemi alla caviglia e muscolari.

Pronostico risultato esatto – Napoli 1-1 Inter

– Napoli 1-1 Inter Pronostico marcatori – Napoli: McTominay – Inter: Bonny

Probabili formazioni Napoli - Inter

Napoli: Milinković-Savić, Olivera, Di Lorenzo, Jesus, Beukema, Gilmour, Neres, Spinazzola, Anguissa, De Bruyne, Højlund

Inter: Sommer, Bastoni, Acerbi, Akanji, Barella, Dumfries, Mkhitaryan, Dimarco, Çalhanoğlu, Bonny, Martinez

Scommettere su un quarto pareggio consecutivo

Gli ultimi tre incontri tra Napoli e Inter sono terminati con un pareggio di 1-1. Questo è di nuovo un risultato altamente possibile sabato sera. I mercati delle scommesse credono che ci sia una probabilità del 31,25% di un pareggio. Questo sembra basso, considerando i recenti dati degli scontri diretti e i loro inizi quasi identici alla nuova stagione.

Non c'è dubbio che il Napoli stia ancora trovando il suo equilibrio come squadra rinnovata. Conte lo ha persino accennato nella conferenza stampa dopo la partita contro il PSV. Tuttavia, il fatto che siano solo a un punto dalla vetta della Serie A suggerisce che rimangono estremamente competitivi.

Gli uomini di Conte hanno vinto tutte e tre le partite casalinghe di Serie A finora in questa stagione. È la loro forma in trasferta che li ha delusi, con sconfitte contro il capolista AC Milan, seguite dal Torino. Un pareggio sembra un altro risultato equo qui, con nessuna delle due squadre che vuole perdere ulteriore terreno sui Rossoneri.

Scommessa 1: Pareggio della partita a quota 3.15 con Goldbet

Inter per rompere l'equilibrio

L'Inter ha segnato per prima in quattro degli ultimi cinque incontri con il Napoli. Si sono anche dimostrati più fluidi e produttivi nella fase offensiva finora in questa stagione. Ecco perché siamo felici di sostenere l'Inter per aprire le marcature sabato con una probabilità del 52,63%.

Giocatori come Lautaro Martinez e Ange-Yoan Bonny hanno iniziato la nuova stagione con una nota promettente. La coppia ha segnato tre gol ciascuno in sette apparizioni. L'adattamento riuscito di Bonny alla vita con l'Inter è stato un sollievo per i tifosi e ha fornito competizione a giocatori come Marcus Thuram.

L'Inter ha segnato sei gol in più del Napoli in sette partite – quasi un gol in più a partita. Pertanto, è probabile che i Nerazzurri inizino in attacco.

Scommessa 2: Inter Milan (1° gol) a quota 2.02 con NetBet

Valore serio su McTominay per costruire sulla doppietta di metà settimana

Scott McTominay ha segnato entrambi i gol del Napoli nella sconfitta per 6-2 contro il PSV martedì sera. Si dice che il nazionale scozzese stia affrontando un lieve problema alla caviglia. Tuttavia, dovrebbe essere in grado di resistere per questa partita cruciale con l'Inter.

Il 28enne ha segnato 12 gol in 34 apparizioni in Serie A la scorsa stagione con un tasso di realizzazione del 35,30%. Anche se ha segnato solo un gol in sei partite nel 2025/26, la prestazione di martedì ha mostrato segni di ripresa della sua forma realizzativa.

Con i mercati delle scommesse che gli danno solo una probabilità del 21,05% di segnare contro l'Inter, questa potrebbe essere un'altra giocata di valore solida.

Scommessa 3: Scott McTominay - Marcatore in qualsiasi momento a quota 4.90 con Lottomatica

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