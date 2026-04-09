Nelle ultime quattro partite tra queste due squadre sono stati segnati 14 gol, e le difese indebolite suggeriscono un'altra partita ricca di reti mercoledì.

Pronostici Monaco - Tottenham: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Monaco - Tottenham

Partita pareggiata a quota 3.50 con Goldbet

Over 3.5 gol a quota 2.50 con NetBet

Richarlison marcatore in qualsiasi momento a quota 2.75 con Lottomatica

Quote Monaco - Tottenham

Monaco - Tottenham Goldbet NetBet Lottomatica Partita pareggiata 3.45 3.55 3.45 Over 3.5 gol 2.55 2.40 2.55 Richarlison marcatore in qualsiasi momento 2.30 2.75 2.30

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico del punteggio – Monaco 2-2 Tottenham

Pronostico marcatori – Monaco: Fati, Balogun – Tottenham: Richarlison, Johnson.

Con quattro punti accumulati nelle prime due partite della fase a gironi di UCL, il Tottenham sa che una vittoria a Monaco li porterebbe a metà strada per assicurarsi un posto tra le prime 16. I loro avversari francesi, l'AS Monaco, hanno solo un punto dalle prime due partite. La squadra di Sebastien Pocognoli ha subito sei gol in 180 minuti.

Tuttavia, il loro pareggio 2-2 con il Manchester City nella partita precedente della fase a gironi è stato incoraggiante. Quel risultato è stato ancora più positivo dato che erano stati battuti 4-1 dal Club Brugge il mese scorso.

Thomas Frank dovrà schierare una difesa indebolita per la trasferta nel Principato mercoledì sera. Destiny Udogie e Cristian Romero sono in forte dubbio per il viaggio, dopo che la coppia ha avuto nuovi problemi prima della partita contro l'Aston Villa. Anche il Monaco ha una lista di infortuni altrettanto lunga, ma Folarin Balogun, Ansu Fati e Mika Biereth sono opzioni d'attacco impressionanti.

Probabili formazioni Monaco - Tottenham

Monaco: Kohn, Diatta, Salisu, Henrique, Kehrer, Teze, Coulibaly, Ouattara, Akliouche, Fati, Balogun;

Tottenham: Vicario, Spence, Porro, Danso, Van de Ven, Bentancur, Bergvall, Sarr, Johnson, Simons, Richarlison.

Nuovi infortuni potrebbero portare gli Spurs ad accontentarsi di un pareggio

Thomas Frank è pronto a portare la sua squadra allo Stade Louis II senza l'influente capitano Cristian Romero, mentre anche Destiny Udogie dovrebbe saltare mercoledì. Kevin Danso è il probabile sostituto, ma gli Spurs non saranno al completo.

Il Monaco ha molte assenze proprie. L'ex pilastro del Tottenham, Eric Dier, non potrà affrontare i suoi ex compagni dopo aver subito un problema al tendine del ginocchio. Il nuovo allenatore del Monaco, Sebastien Pocognoli, sta ancora aspettando che Paul Pogba riceva il via libera per giocare e rinforzare il suo centrocampo.

Con entrambe le squadre in difficoltà, ma ancora in grado di offrire una minaccia offensiva, potremmo assistere a uno stallo spettacolare mercoledì sera.

Scommessa 1: Partita pareggiata a quota 3.50 con Goldbet

Gol abbondanti da entrambe le parti

Nei loro precedenti quattro incontri in Champions League, nessuna delle due squadre è riuscita a mantenere la porta inviolata. Notoriamente, 14 gol sono stati condivisi nelle loro ultime quattro partite. Il Monaco ha anche subito una media di tre gol nelle prime due partite di questa stagione. Questo rende l'Over 3.5 Gol la scommessa di valore tra i nostri tre pronostici per Monaco - Tottenham.

I mercati delle scommesse credono che ci sia solo il 40% di probabilità che ciò accada, ma questa probabilità sembra bassa. Il Monaco ha bisogno di una vittoria per dare inizio alla sua campagna nella fase a gironi, mentre gli Spurs adottano generalmente uno stile di gioco fluido.

Infatti, a parte il PSG, il Monaco è il secondo miglior attacco della Ligue 1 finora in questa stagione. Giocatori come Ansu Fati e Mika Biereth sono minacce serie per la squadra di casa. Nel frattempo, Richarlison ha un tasso di realizzazione del 37,50% finora in Premier League.

Scommessa 2: Over 3.5 gol a quota 2.50 con NetBet

Scommettere su Richarlison per rompere il suo digiuno di gol in UCL 25/26

Parlando di Richarlison, c'è del valore nel scommettere su di lui per segnare mercoledì. Il brasiliano sembra destinato a guidare l'attacco con Mathys Tel non disponibile. Richarlison è spesso utilizzato da Thomas Frank come falso nove.

Nonostante alcune prestazioni altalenanti nel 2025/26 fino ad oggi, il suo tasso di realizzazione del 37,50% è più che rispettabile. I mercati delle scommesse credono che abbia il 36,36% di probabilità di segnare mercoledì sera. Dato che Richarlison sembra destinato a essere il punto focale dell'attacco degli Spurs, vale la pena scommettere su di lui.