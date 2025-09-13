Pronostici Man City - Man Utd: tre consigli per il grande derby di Manchester

Ci aspettiamo una vittoria casalinga mentre il City punta a rimettersi in carreggiata, e una sconfitta aumenterebbe ulteriormente la pressione su Ruben Amorim.

Pronostici Man City - Man Utd: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

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Il Manchester City dovrebbe superare il Manchester United con una vittoria per 2-1 all'Etihad.

Quote Man City vs Man Utd

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

È stato un inizio difficile di stagione per il Manchester City di Pep Guardiola, con due sconfitte dopo l'esordio travolgente contro i Wolverhampton Wanderers. Molti pensavano che la normalità fosse ripresa dopo un tormentato 2024/25 secondo i loro standard, ma le sconfitte contro Tottenham Hotspur e Brighton & Hove Albion hanno sollevato preoccupazioni. Questa è la partita perfetta per riprendersi.

Il Manchester United è attualmente sopra i Cityzens in Premier League entrando in questa partita, cosa che non è successa spesso negli ultimi anni. Tuttavia, hanno i loro problemi poiché la pressione su Ruben Amorim continua. Hanno anche faticato a superare il neopromosso Burnley all'Old Trafford nella loro ultima partita, assicurandosi la prima vittoria del 2025/26.

Probabili formazioni Man City - Man Utd

Man City: Donnarumma, Nunes, Dias, Stones, Ait-Nouri, Silva, Rodri, Reijnders, Bobb

Man Utd: Lammens, Yoro, De Ligt, Shaw, Diallo, Casemiro, Fernandes, Dorgu, Mbeumo, Sesko, Cunha

Una partita importante per entrambi gli allenatori

Pep Guardiola non è abituato a gestire tali difficoltà nella sua carriera da allenatore, ma la sua squadra sta davvero lottando al momento. È ancora presto nella stagione, e i nuovi acquisti si stanno ambientando, ma ci si aspettava che il City iniziasse con una nota forte - e non è stato così.

La situazione è peggiorata con Omar Marmoush e Rayan Cherki che si sono aggiunti alla lista degli infortunati, e ci sono ancora punti interrogativi su altri giocatori in vista di questo incontro. Il City dovrà alzare il livello del suo gioco se vuole assicurarsi tutti e tre i punti contro i suoi rivali di Manchester.

Lo United ha vinto due degli ultimi quattro incontri e non ha perso nei 90 minuti in nessuno di essi, ma ha faticato finora in questa stagione. Guardiola sarà ansioso di usare questa partita come trampolino di lancio per tornare alla vittoria. La sua squadra ha indubbiamente la qualità per farlo.

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Finale con un'esplosione

Come indicano i recenti incontri, i gol sono probabili in questa partita. Le due squadre hanno pareggiato 0-0 l'ultima volta che si sono incontrate, ma quello è stato il primo pareggio senza reti tra loro dal 2020. Nel frattempo, otto degli ultimi 10 incontri hanno visto entrambe le squadre segnare, e lo stesso numero ha visto più di 2,5 gol.

Pertanto, questo potrebbe essere un incontro interessante per i neutrali, e le statistiche di questa stagione suggeriscono un'esplosione nel secondo tempo. Le partite di Premier League di questa stagione che hanno visto protagonisti i Red Devils hanno visto il triplo dei gol dopo l'intervallo (6) rispetto a prima (2). Nel frattempo, le partite del City hanno visto quattro gol segnati nella seconda frazione.

La squadra di Guardiola ha il vantaggio del campo, e questo dovrebbe fare la differenza. Inoltre, saranno desiderosi di vendicare la loro sconfitta in questo incontro a dicembre.

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La macchina da gol del City

Erling Haaland è un osso duro per tutti - e lo ha dimostrato più e più volte. Non ha affrontato nessuna squadra più spesso dello United, e spera di aggiungere ai suoi 9 G/A in otto partite.

Gli ospiti sono vulnerabili, come esposto dal Grimsby Town. Il norvegese avrà voglia di mettersi in gioco in questa partita, specialmente dopo aver segnato sei gol in due partite per la sua nazionale questo mese. Il City non ha iniziato bene, ma questo non ha impedito alla loro macchina da gol di segnare tre gol in tre partite di Premier League.

Haaland potrebbe anche affrontare un nuovo portiere dello United, Senne Lammens. Un volto nuovo tra i pali potrebbe andare in entrambi i sensi, ma il 25enne sarà ansioso di inclinare le cose a suo favore.