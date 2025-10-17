Pronostici Liverpool - Man Utd: i Reds aumentano la pressione su Amorim

Pronostici Liverpool - Man Utd: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Liverpool - Man Utd

Vittoria del Liverpool a quota 1.62 su Lottomatica

Secondo tempo con più gol a quota 1.40 su Goldbet

Mo Salah segna o fornisce un assist a quota 1.90 su Netbet

Prevediamo una vittoria del Liverpool per 2-1 contro il Man Utd.

Quote Liverpool vs Man Utd

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare

La nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Il Liverpool si trova attualmente in una situazione complicata dopo un inizio di stagione promettente. Le sconfitte contro Crystal Palace, Galatasaray e Chelsea hanno aumentato la pressione. Hanno perso il primo posto in Premier League a favore dell'Arsenal. Il loro attacco, nonostante gli investimenti, ha sollevato preoccupazioni poiché non sta segnando come previsto.

Il Manchester United, nel frattempo, rimane incostante. Non hanno ottenuto lo stesso risultato finale due volte di seguito in tutta la stagione. La vittoria nell'ultima partita contro il Sunderland è stata ben accolta, ma è seguita da una deludente sconfitta contro il Brentford.

Probabili formazioni Liverpool - Man Utd

Liverpool: Mamardashvili, Frimpong, Van Dijk, Konate, Robertson, Gravenberch, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Gakpo, Isak

Man Utd: Lammens, Yoro, de Ligt, Shaw, Diallo, Casemiro, Fernandes, Dalot, Mbeumo, Mount, Sesko

Imbattuti ad Anfield

Vale la pena notare che tutte le recenti sconfitte del Liverpool sono avvenute in trasferta. La loro forma in casa quest'anno è ancora perfetta, avendo vinto tutte le cinque partite in tutte le competizioni ad Anfield. Non hanno perso una partita di Premier League in casa da settembre 2024. Il Nottingham Forest è stata l'ultima squadra a batterli.

Lo United, nel frattempo, non ha vinto una partita di campionato in trasferta da quando ha battuto il Leicester City a marzo. Inoltre, hanno subito tre gol nelle ultime due trasferte e sembrano molto deboli in difesa. I Reds vedranno una vera opportunità per tornare a vincere.

Si prevede che Ibrahima Konate e Ryan Gravenberch supereranno lievi infortuni per giocare per i padroni di casa, ma Alisson probabilmente mancherà. Amorim non ha nuove preoccupazioni, ma la sua squadra è chiaramente sfavorita in questo incontro.

Scommessa 1: Vittoria del Liverpool a quota 1.62 su Lottomatica

Fuochi d'artificio nel secondo tempo

Il secondo tempo delle partite di campionato del Liverpool quest'anno è stato emozionante per i tifosi occasionali. Le loro partite hanno visto più del doppio dei gol dopo l'intervallo, con gli ultimi 15 minuti particolarmente frenetici. Hanno subito quattro gol e ne hanno segnati sei tra il 75° e il 90° minuto, senza che nessun'altra squadra abbia raggiunto la doppia cifra in quel periodo.

Arne Slot si fiderà della sua squadra per abbattere i Red Devils se necessario, e li sosterrà per segnare una o due volte nel finale di partita. Con sette gol subiti nel secondo tempo, lo United ha uno dei peggiori record dopo l'intervallo nel campionato.

I visitatori tendono a segnare più gol nel primo tempo, ma a subirne di più nel secondo. Questa tendenza potrebbe facilmente continuare qui.

Scommessa 2: Secondo tempo con più gol a quota 1.40 su Goldbet

Le difficoltà di Salah continuano

Nessuna squadra detesta affrontare Mo Salah più del Manchester United. Ha segnato 16 volte nelle 17 partite giocate contro di loro, oltre ad avere sei assist. Con 22 contributi gol contro di loro, sono la squadra contro cui è stato più letale.

Reduci da un leggero periodo di siccità, questa partita sarà l'occasione perfetta per Salah di tornare a segnare. Finora, ha avuto quattro contributi gol in quattro partite casalinghe nel 2025/26, e potrebbe facilmente estenderli a cinque su cinque.

Impressionante, non ha segnato in solo due delle sue ultime 13 partite contro lo United, e ha ottenuto un gol e un assist in quattro di esse. Date le vulnerabilità difensive e la forma in trasferta dei visitatori, sarà ansioso di affrontare questa partita.