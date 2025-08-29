Pronostici Liverpool - Arsenal: Gunners favoriti per una vittoria importante

Pronostici Liverpool - Arsenal: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Siamo fiduciosi che l'Arsenal possa mettere in difficoltà un Liverpool vulnerabile e ottenere un vantaggio iniziale nella corsa al titolo 2025/26.

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Prevediamo una vittoria in trasferta per 2-1 dell'Arsenal sul Liverpool nel Merseyside.

Quote Liverpool vs Arsenal

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Sia Liverpool che Arsenal hanno ottenuto due vittorie su due partite in Premier League questa stagione. Tuttavia, le vittorie sono arrivate in modi molto diversi. I Reds hanno segnato più di qualsiasi altra squadra, ma hanno una delle difese più deboli della lega. Nel frattempo, i Gunners vantano la miglior differenza reti, con oltre sei gol segnati e nessuno subito.

I Reds hanno superato il Bournemouth 4-2 e il Newcastle United 3-2. Sono apparsi fragili in difesa in entrambe le partite, ma il loro attacco è invidiabile. I Gunners, d'altro canto, hanno avuto un ottimo inizio, battendo il Manchester United 1-0 e segnando cinque gol contro il Leeds United. La doppietta di Viktor Gyokeres nell'ultima partita gli avrà dato un grande impulso di fiducia.

Probabili formazioni Liverpool - Arsenal

Liverpool: Alisson, Bradley, Konate, van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, Rice, Zubimendi, Merino, Madueke, Gyokeres, Eze

Un raro status da sfavorito

L'Arsenal non affronterà molte partite di Premier League in cui non sarà favorito per vincere questa stagione. Tuttavia, questo è esattamente il caso mentre si dirigono ad Anfield. La squadra di Mikel Arteta ha iniziato bene la stagione, ma battere i campioni in carica ad Anfield è una sfida monumentale.

Entrambi gli incontri della scorsa stagione si sono conclusi con pareggi per 2-2, e anche ora ci si aspetta una partita combattuta. Tuttavia, l'Arsenal si sentirà fiducioso nelle proprie possibilità. Sebbene la perdita di Bukayo Saka e Martin Odegaard per infortunio sia un problema, hanno una squadra forte questa stagione. Potrebbero anche sfruttare il lato destro dei Reds, con il giovane Conor Bradley probabilmente in campo mentre Jeremie Frimpong è ancora infortunato.

Gyokeres sarà ansioso di segnare di nuovo, ed Eberechi Eze potrebbe avere un debutto straordinario. Nel frattempo, Arne Slot sarà preoccupato per le fragilità difensive della sua squadra. I visitatori potrebbero sicuramente vincere contro le probabilità in questa partita.

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Azione su entrambi i lati del campo

Arteta ha allenato molto bene la sua squadra la scorsa stagione. Pertanto, non è stata una sorpresa vederli finire la campagna con la difesa più forte. Hanno subito solo 34 gol in campionato, ma quattro di questi sono stati segnati dagli uomini di Slot. Avendo aggiunto ancora più potenza offensiva durante l'estate, il Liverpool sarà fiducioso di segnare di nuovo contro di loro questo weekend, specialmente in casa.

Tuttavia, i Gunners, incoraggiati dall'arrivo di giocatori come Gyokeres ed Eze, saranno anche fiduciosi. Non è solo la loro forma recente a suggerire che ci saranno gol qui, ma anche i recenti scontri diretti. Sei degli ultimi sette incontri in tutte le competizioni hanno visto entrambe le squadre trovare la rete, e cinque sono terminati con quattro gol segnati.

Liverpool e le squadre segnano potrebbero andare di pari passo questa stagione, e questa partita non dovrebbe essere diversa.

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Un debutto da sogno

Eze potrebbe essere un giocatore che cambia la partita per l'Arsenal. Per molto tempo, hanno mancato di un vero sostituto per Saka quando non è disponibile, e hanno faticato in sua assenza. Questo potrebbe non essere più il caso.

Arteta ha preferito non inserire l'ex giocatore del Crystal Palace nella formazione titolare per una partita così importante. Tuttavia, con Saka fuori per infortunio, è un'occasione per il loro nuovo arrivo di avere un impatto immediato. Ed è molto possibile che lo farà.

Il ventisettenne ha ottenuto 25 gol e assist per il Palace la scorsa stagione, incluso uno nella finale di FA Cup. Sarà ansioso di iniziare bene la sua stagione 2025/26 con i nuovi colori.