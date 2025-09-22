Pronostici Levante - Real Madrid: i nuovi arrivati contro i leader della Liga

Il nostro esperto di scommesse prevede una partita competitiva a Valencia, con i padroni di casa che probabilmente segneranno e saranno almeno in parità all'intervallo.

Pronostici Levante - Real Madrid: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Levante - Real Madrid

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Real Madrid segna meno di 2.5 gol a quota 1.68 su Netbet

Si prevede che il Real Madrid vinca 2-1 contro il Levante.

Quote Levante vs Real Madrid

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Il Real Madrid sta andando bene sotto la guida di Xabi Alonso, con sei vittorie su sei in tutte le competizioni per iniziare la stagione. Sono in testa alla Liga e sperano di mantenere un record del 100% nel derby del prossimo weekend contro l'Atletico.

Dopo la pausa internazionale, hanno superato Real Sociedad e Marsiglia 2-1, nonostante siano rimasti in dieci in entrambe le partite. I Blancos non hanno avuto problemi sabato, battendo l'Espanyol 2-0 al Santiago Bernabéu.

È stato anche un fine settimana positivo per il Levante, che ha travolto i nove uomini del Girona 4-0 all'Estadi Montilivi. Tuttavia, non avevano vinto prima di allora, con la squadra di Julián Calero che aveva ottenuto solo un punto nelle prime quattro partite.

Probabili formazioni Levante - Real Madrid

Levante: Ryan, Sánchez, De la Fuente, Elgezabal, Toljan, Martínez, Vencedor, Rey, Álvarez, Morales, Etta Eyong

Real Madrid: Courtois, F. García, Huijsen, Militão, Carvajal, Güler, Tchouaméni, Valverde, Rodrygo, Mbappé, Brahim

Padroni di casa pronti a segnare

Anche se chiaramente aiutati dal Girona nel weekend, il Levante ora ha una media di 1.8 gol a partita. È il miglior record al di fuori delle prime tre in Liga. Hanno mancato di segnare solo in un'occasione finora.

Il loro stile di contropiede si è dimostrato efficace contro le squadre più forti. Attualmente hanno una media di solo il 37.4% di possesso palla, la seconda più bassa nella massima serie spagnola. Tuttavia, sono riusciti a segnare due volte contro Barcellona e Real Betis.

Il Real Madrid non è impeccabile in difesa. Probabilmente saranno senza i difensori Antonio Rüdiger, Ferland Mendy e Trent Alexander-Arnold a causa di infortuni. Questo limiterà le opzioni di Alonso in difesa, ma ci si aspetta una certa rotazione in altre aree.

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Levante per un altro forte primo tempo

Il Levante ha iniziato bene nelle sue due partite casalinghe finora, ma tutto è iniziato a svanire man mano che la partita progrediva. Erano in vantaggio 2-0 all'intervallo contro il Barcellona di Hansi Flick, mentre hanno segnato due volte nei primi 10 minuti contro il Betis.

Hanno velocità nella loro squadra per ripartire, oltre a un attaccante pericoloso come Karl Etta Eyong. Arrivato dal Villarreal all'ultimo giorno di mercato, il 21enne ha segnato in entrambe le apparizioni per il suo nuovo club finora. Con tre gol e tre assist complessivi, solo Kylian Mbappé può eguagliare il suo numero di contributi totali ai gol nella Liga 2025/26.

Con Alonso che probabilmente riposerà uno o due giocatori in vista del derby di sabato, il Levante è certamente in grado di competere. Viene data una probabilità implicita del 50% di essere almeno in parità all'intervallo.

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Una serata impegnativa per i Blancos

Il Real Madrid ha giocato bene finora, ma c'è stata una chiara dipendenza da Mbappé. Il francese ha segnato il 58% dei loro gol in tutte le competizioni. In vista del derby, è improbabile che giochi tutta la partita, dato che il 26enne ha a malapena perso un minuto per club o nazionale finora in questa stagione.

Anche con Mbappé, i Blancos hanno segnato più di due volte solo in un'occasione in tutte le competizioni. Il loro xG in Liga è un rispettabile 10.11, ma è meno del Villarreal e molto inferiore al Barcellona.

C'è chiaramente margine di miglioramento, ma questa potrebbe essere una partita che mirano a gestire in sicurezza piuttosto che dominare ad alta intensità. Il Levante ha delle debolezze difensive, ma è probabile che si ritirino in difesa e adottino un approccio cauto, quindi una grande vittoria in trasferta sembra improbabile.