Pronostici Levante - Barcellona: Raphinha segnerà di nuovo?

Pronostici Levante - Barcellona: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Il nostro esperto di scommesse prevede che il Barça otterrà una vittoria dominante questo weekend, continuando la tendenza delle loro recenti visite al Levante.

Migliori scommesse per Levante - Barcellona

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Ci aspettiamo una vittoria per 3-1 del Barcellona.

Quote Levante vs Barcelona

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Il Levante ha trascorso tre stagioni nella Segunda División, ma ha iniziato a giocare un calcio impressionante sotto la guida di Julián Calero la scorsa stagione. Hanno vinto la seconda divisione spagnola e sono tornati nella massima serie.

Con alcuni nuovi acquisti, la squadra appena promossa farà di tutto per evitare di essere retrocessa di nuovo. Hanno avuto una buona pre-stagione, avendo perso solo una volta in sei partite, vincendone tre e pareggiandone due. Tuttavia, La Liga è una competizione molto più dura.

La prima partita del ritorno del Granotas nella massima divisione è stata drammatica. Hanno giocato bene per la maggior parte del match, ma hanno perso 1-0 contro l'Alavés dopo aver subito un gol nei minuti di recupero. Tornano all'Estadi Ciutat de València, che dovrebbe fornire un po' di conforto.

Il Barcellona, in quanto campione in carica, vorrà evitare la corsa al titolo di La Liga altalenante che ha avuto con il Real Madrid dal 2022. Questo significherebbe che i Blancos sono destinati a vincerlo quest'anno. Tuttavia, il Barça sembra in buona forma sotto Hansi Flick e ha fatto alcune aggiunte cruciali alla squadra.

Dalla fine della scorsa stagione, i Blaugrana hanno vinto sei partite consecutive, comprese le amichevoli. Hanno iniziato la difesa del titolo con una solida vittoria per 3-0 in trasferta contro il Mallorca.

Probabili formazioni Levante - Barcellona

Levante: Cunat; Dela, Elgezabal, Cabello; Toljan, Pablo Martínez, Oriol Rey, Sánchez; García, Romero, Brugui

Barcellona: García; García, Araújo, Cubarsi, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, López, Raphinha; Ferran Torres

Tendenza recente dei gol destinata a continuare

I gol sono stati una parte importante della campagna trionfale del Barça la scorsa stagione. Hanno segnato ben 102 gol in La Liga, con una media di 2.68 gol a partita. In trasferta, ne hanno segnati 50 in 19 partite, una tendenza che hanno continuato in questa stagione avendo segnato tre gol lo scorso weekend.

Il Levante ha segnato 69 gol in 48 partite la scorsa stagione, una media di 1.43 a partita, che è stata la seconda più alta nella Segunda División. Hanno anche subito esattamente un gol a partita, non lontano dal record dei visitatori di 39 gol subiti in 38 partite la scorsa stagione.

La storia di questo incontro mostra che il Barça ha dominato i padroni di casa. I catalani hanno segnato tre gol in ciascuno dei loro ultimi tre incontri. Tre degli ultimi cinque testa a testa hanno visto più di tre gol segnati, il che è una forte possibilità questo weekend.

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Il marcatore più probabile

Robert Lewandowski è stato il miglior marcatore del Barça la scorsa stagione, ma l'attaccante polacco non ha ancora ritrovato la sua forma ed è previsto che salti la partita. Il secondo miglior marcatore di Hansi Flick è stato Raphinha, che ha segnato 18 gol in La Liga, finendo sesto nella classifica dei marcatori.

Nel complesso, ha avuto una stagione brillante, avendo segnato 37 gol in 57 presenze in tutte le competizioni. È una media di un gol ogni 1.54 partite. Tuttavia, ha già iniziato positivamente questa stagione, avendo segnato nell'apertura contro il Mallorca la scorsa settimana.

Gli sono bastati solo sette minuti per trovare la rete. Tutti e tre i componenti della linea d'attacco del Barça hanno segnato lo scorso weekend, ma Raphinha è il giocatore che offre le quote più interessanti.

Scommessa 2: Marcatore in qualsiasi momento - Raphinha a 2.00 su Goldbet

Levante segnerà un gol di consolazione

L'ultima sconfitta in trasferta del Barcellona nei tempi regolamentari è stata in Champions League, quando hanno perso 3-1 contro il Dortmund. Nel frattempo, l'ultima sconfitta in trasferta in La Liga risale a novembre 2024 contro la Real Sociedad. Pertanto, le possibilità che la squadra appena promossa vinca sono scarse.

Inoltre, i Blaugrana dominano il record degli scontri diretti, vincendo sette degli ultimi 10, perdendone due e pareggiandone uno. La loro ultima visita al Levante risale al 2022, conclusa con una vittoria per il Barça. Anche se le prospettive sono cupe per i padroni di casa, possono almeno celebrare un gol sabato.

Considerando solo la loro forma in campionato, i padroni di casa hanno segnato almeno una volta in ciascuna delle loro ultime sei partite. Con la storia dei visitatori di subire un gol a partita in trasferta, c'è speranza per la squadra di Calero di segnare un gol davanti ai loro tifosi.