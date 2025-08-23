Pronostici Fulham - Man Utd: Consigli mentre i Red Devils visitano Craven Cottage

Pronostici Fulham - Man Utd: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Nonostante il Man Utd abbia subito una sconfitta nella partita di apertura della EPL, crediamo che si riprenderà e riuscirà a vincere contro il Fulham.

Migliori scommesse per Fulham - Man Utd

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Ci aspettiamo una vittoria di misura per 1-0 del Man Utd contro il Fulham a Craven Cottage.

Quote Fulham vs Man Utd

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Il Fulham ha concluso positivamente la sua prima partita di Premier League della stagione, segnando nei minuti di recupero per strappare un punto contro il Brighton & Hove Albion.

Non hanno avuto un mercato estivo molto movimentato, poiché non hanno firmato molti giocatori e non molti se ne sono andati. Pertanto, ci si aspetta che siano una squadra simile a quella della scorsa stagione. Renderanno la partita combattuta grazie al vantaggio di giocare in casa.

La sconfitta nella giornata di apertura per il Manchester United non è stata ideale, ma hanno giocato abbastanza bene contro l'Arsenal. Questo darà sicuramente a Ruben Amorim motivo di essere ottimista per questo incontro a Londra. Anche in una difficile stagione 2024/25, hanno sconfitto i Cottagers due volte.

Probabili formazioni Fulham - Man Utd

Fulham: Leno, Tete, Andersen, Cuenca, Bassey, Berge, Lukic, Wilson, King, Iwobi, Muniz

Man Utd: Onana, Yoro, de Ligt, Shaw, Dalot, Casemiro, Fernandes, Dorgu, Mbeumo, Cunha, Sesko

I Red Devils partono forte

Ci sono stati molti aspetti positivi nel gioco dello United contro l'Arsenal, anche se hanno perso. I Gunners hanno preso i punti, che è ciò che conta, ma gli uomini di Amorim sono stati considerati la squadra migliore. Questo darà loro fiducia prima della partita di questo fine settimana a Craven Cottage.

Il Fulham ha vinto il precedente scontro diretto, ma ha avuto bisogno dei rigori nella partita di FA Cup. Nel frattempo, i Red Devils sono emersi vittoriosi in entrambi gli scontri in EPL, con Erik ten Hag e Ruben Amorim che li hanno sconfitti 1-0. Lo stesso risultato è molto possibile in questa partita.

Scommessa 1: Manchester United vincitore con quota 2.15 su Lottomatica

Una partita a basso punteggio

Questa partita ha il potenziale per essere relativamente lenta e non è probabile che presenti molti gol. La scorsa stagione, le ultime cinque partite di Premier League dello United hanno visto meno di 2.5 gol segnati al fischio finale. In totale, il 50% di tutte le loro partite di campionato nel 2024/25 è finito in questo modo.

Il Fulham è stato solitamente coinvolto in partite ad alto punteggio, poiché 22 delle loro 38 sono finite con oltre 2.5 gol - ma non contro lo United. Solo uno degli ultimi cinque scontri tra loro è terminato con più di due gol segnati, mentre due hanno visto entrambe le squadre segnare. Anche se ci si aspetta una partita combattuta, le nuove opzioni di attacco dei visitatori danno loro un vantaggio.

Sarà interessante vedere se André Onana tornerà dopo essersi ripreso dall'infortunio. Inoltre, avrà un ruolo importante nel conteggio dei gol.

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La prolificità di Sesko

Amorim ha ingaggiato alcuni giocatori molto interessanti durante l'estate, ma nessuno ha creato tanto entusiasmo quanto Benjamin Sesko. Il 22enne ha fatto il suo debutto contro i Gunners, ma si prevede che otterrà il suo primo inizio per il club al Fulham. Dato l'investimento significativo del club e le aspettative, sarà desideroso di iniziare forte.

L'attaccante ha segnato 21 gol per l'RB Leipzig la scorsa stagione e ha molto margine di crescita in Premier League. Marco Silva, che potrebbe scegliere di iniziare con Rodrigo Muniz al posto di Raul Jimenez nel suo attacco, sarà molto attento alle abilità dello sloveno.

Con la creatività di Bryan Mbeumo, Matheus Cunha e Bruno Fernandes dietro di lui, Sesko potrebbe essere un vero problema. È anche visto come il marcatore più probabile dai bookmaker.

Scommessa 3: Benjamin Sesko marcatore in qualsiasi momento con quota 2.20 su Goldbet





