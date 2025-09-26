I Reds continuano a trovare modi per vincere, e ci aspettiamo che lo facciano nuovamente a Selhurst Park contro le Eagles.

Pronostici Crystal Palace - Liverpool: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

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Si prevede che il Liverpool vinca 3-2 contro il Palace.

Quote Crystal Palace vs Liverpool

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Il Crystal Palace ospita il Liverpool a Selhurst Park nel mezzo di una serie di 17 partite senza sconfitte che li ha portati al quinto posto in Premier League. Il lavoro di Oliver Glasner con le Eagles è stato eccellente, e hanno ritrovato la forma in attacco, avendo segnato sette gol in quattro partite. Sono anche l'unica squadra ad aver battuto i Reds in questa stagione, sebbene dopo i calci di rigore nel Community Shield.

La squadra di Arne Slot, nel frattempo, è diventata inarrestabile. Hanno vinto sette partite di fila da quando il Palace li ha superati per il trofeo il mese scorso, e volano in alto in cima alla classifica. I Reds hanno segnato 2+ gol in tutte le loro ultime tre partite in tre competizioni diverse, e sono stati formidabili in questa stagione.

Probabili formazioni Crystal Palace - Liverpool

Crystal Palace: Henderson, Richards, Lacroix, Guehi, Munoz, Wharton, Hughes, Mitchell, Sarr, Kamada, Mateta

Liverpool: Alisson, Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Gakpo, Isak

Attacco inarrestabile dei Reds

La stagione del Liverpool sta andando come molti si aspettavano. Hanno delle fragilità in difesa, ma sono un incubo da affrontare dall'altra parte del campo. I Reds adottano una politica del "segnare più di voi", e sta dando i suoi frutti.

La loro difesa è stata superata sei volte in otto partite quest'anno. Tuttavia, non hanno mai perso nei 90 minuti. Bournemouth, Newcastle United e Atletico Madrid hanno tutti superato la difesa dei Reds due volte, ma nessuno di loro è riuscito a evitare la sconfitta - sono troppo pericolosi davanti.

Non è una sorpresa, davvero, con giocatori del calibro di Mo Salah, Hugo Ekitike, Cody Gakpo e ora Alexander Isak nel loro arsenale. Il Crystal Palace avrà le mani piene e sa bene quanto sia difficile fermare i visitatori. Gli uomini di Slot dovrebbero trovare un modo.

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Ci sono gol in questa partita

Il Palace non è da sottovalutare, comunque. Jean-Philippe Mateta ha già segnato quattro gol in questa stagione, e Ismaila Sarr ne ha tre. Quest'ultimo è stato dichiarato idoneo a giocare, fornendo un grande impulso per le Eagles, e la difesa del Liverpool sarà messa alla prova.

Glasner deve essere soddisfatto della sua difesa finora in questa stagione, con la squadra che ha subito solo due gol in cinque partite di Premier League. Tuttavia, affronteranno il loro test più grande questo weekend. L'ultima squadra a mantenere la porta inviolata contro i Reds è stata il Paris Saint-Germain a marzo.

Sei delle otto partite del Liverpool in questa stagione in tutte le competizioni sono terminate con oltre 2,5 gol segnati. Ci aspettiamo che diventino sette su nove. Aspettatevi che i padroni di casa si difendano e rispondano allo stesso modo.

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Il Re Egiziano pronto a segnare

Mo Salah ha compiuto 33 anni quest'estate, ma non mostra segni di rallentamento. Dopo le sue imprese la scorsa stagione che hanno aiutato il Liverpool a vincere il titolo, ha iniziato la stagione 2025/26 in grande forma. Ha sei gol e assist in sette partite, inclusi quattro nelle sue ultime tre.

Si dirige a Londra ancora una volta in forma, e cercherà di riscattarsi per la sconfitta a Wembley dove ha sbagliato il suo rigore. Non è nemmeno vicino ad essere l'unica minaccia del Liverpool - Hugo Ekitike è già a cinque gol in questa stagione - ma rimane l'uomo principale dei Reds.

Salah è uno dei 14 giocatori di Anfield che hanno contribuito direttamente a un gol nel corso del 2025/26 finora. Non sarebbe una sorpresa se quella lista si allungasse ulteriormente nel weekend.