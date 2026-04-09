Con nuovi infortuni che colpiscono entrambe le squadre dopo le loro campagne in Champions League, è difficile vedere una delle due ottenere un vantaggio sabato.

Pronostici Chelsea - Liverpool: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Chelsea - Liverpool

Pareggio a quota 3.75 con Goldbet

Chelsea (Squadra con più cartellini) a quota 2.25 con NetBet

Liverpool (1° gol) a quota 1.80 con Lottomatica

Ci aspettiamo che Liverpool e Chelsea pareggino in una partita divertente.

Quote Chelsea - Liverpool

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Il Chelsea affronterà il Liverpool sabato sera e sarà desideroso di riscattarsi dopo le sconfitte consecutive contro Brighton e Manchester United. Il tecnico dei Blues, Enzo Maresca, è sotto crescente pressione. La squadra di West London è scesa all'ottavo posto nella classifica di Premier League dopo aver ottenuto solo un punto nelle ultime tre partite. Gli infortuni sono chiaramente un grosso problema.

Le assenze di Cole Palmer, Liam Delap, Wesley Fofana, Levi Colwill e altri hanno creato lacune significative nella rosa che devono essere colmate. Fortunatamente per Maresca, il Chelsea è imbattuto nelle ultime quattro partite casalinghe di Premier League contro il Liverpool, tre delle quali terminate in pareggio.

Anche il tecnico del Liverpool, Arne Slot, è sotto crescente osservazione. Le sconfitte contro Crystal Palace e Galatasaray hanno sollevato preoccupazioni sulla difesa del Liverpool, che mostra più vulnerabilità rispetto alla scorsa stagione.

Slot ha subito un contraccolpo, avendo perso Alisson Becker, che ha subito un nuovo problema al tendine del ginocchio nella sconfitta contro il Galatasaray. L'attaccante francese, Hugo Ekitike, è stato costretto a uscire a Istanbul per crampi severi. Alexander Isak è probabile che lo sostituisca.

Probabili formazioni Chelsea - Liverpool

Chelsea: Sanchez, Gusto, Hato, Cucurella, Badiashile, Fernandez, Caicedo, Neto, Garnacho, Estevao, Pedro

Liverpool: Mamardashvili, Frimpong, Konate, Kerkez, van Dijk, Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz, Gakpo, Jones, Isak

I Reds costretti ad accontentarsi di un punto

I nuovi infortuni ad Alisson e al nuovo attaccante Hugo Ekitike significano che Arne Slot sarà costretto a ruotare la sua squadra per la trasferta a Stamford Bridge. Giorgi Mamardashvili sostituirà in porta, mentre Curtis Jones è in linea per un inizio in attacco.

I Reds sono stati criticati la scorsa settimana dopo la sconfitta a Crystal Palace, seguita da una deludente sconfitta in Champions League a Galatasaray. È la prima volta da tempo che il Liverpool affronta un certo tipo di scrutinio e le vulnerabilità difensive iniziano a emergere.

Nel frattempo, anche il Chelsea sta soffrendo per gli infortuni. Cole Palmer sarà fuori fino a metà-fine ottobre a causa di un persistente problema all'inguine. Sono previsti test di idoneità per Moises Caicedo, Joao Pedro e Andrey Santos dopo la loro stretta vittoria in Champions League contro il Benfica.

Nessuna delle due squadre è al completo e questo incontro è terminato in pareggio dieci volte negli ultimi 20 scontri. Pertanto, un pareggio è la giocata di valore dal nostro trio di pronostici su Chelsea - Liverpool.

Scommessa 1: Pareggio a quota 3.75 con Goldbet

Scommettere sui Blues per accumulare più ammonizioni

Finora in questa stagione, il Chelsea ha accumulato una media di 3,17 cartellini gialli per partita di Premier League, più di qualsiasi altra squadra nel campionato. Hanno ricevuto un minimo di due ammonizioni per partita. Il Liverpool ha una media di 2,17 cartellini gialli per partita di Premier League.

Quindi, c'è valore nel scommettere che i Blues ricevano più ammonizioni nella partita di sabato sera. I mercati delle scommesse indicano che c'è solo il 45,45% di probabilità che ciò accada. Questa percentuale sembra bassa considerando l'approccio aggressivo e talvolta caotico dei Blues nei duelli.

Scommessa 2: Chelsea (Squadra con più cartellini) a quota 2.25 con NetBet

Gli uomini di Slot segnano per primi

Il Liverpool ha segnato per primo nell'80% degli ultimi cinque incontri competitivi. I mercati delle scommesse suggeriscono che c'è solo il 54,65% di probabilità che ciò accada sabato sera. Anche questa percentuale sembra bassa.

L'assenza di Palmer renderà i Blues meno creativi. Inoltre, la loro difesa concede un alto numero di grandi occasioni da gol. Pertanto, il Liverpool è probabile che segni per primo. I Reds saranno desiderosi di dimostrare che le recenti sconfitte a sud di Londra e Istanbul sono stati solo piccoli intoppi e non segnali di problemi più seri.