Pronostici Barcellona - Real Sociedad: gol di Lewandowski nella vittoria casalinga

Il nostro esperto di scommesse prevede che il Barcellona segnerà almeno tre volte, con Robert Lewandowski a segno in una vittoria a porta inviolata.

Pronostici Barcellona - Real Sociedad: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

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Si prevede che il Barcellona vincerà 3-0 contro la Real Sociedad.

Quote Barcellona vs Real Sociedad

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Il Barcellona è risalito da un gol di svantaggio per vincere 3-1 in trasferta contro il neo-promosso Real Oviedo a metà settimana. È stata la loro sesta vittoria in sette partite ufficiali finora in questa stagione.

Hansi Flick è sicuramente soddisfatto di come stanno andando le cose. La capacità della sua squadra di segnare 14 gol nelle ultime quattro partite, senza la loro stella infortunata Lamine Yamal, è un buon segnale.

La situazione non è altrettanto positiva per la Real Sociedad. Non hanno vinto nessuna delle loro prime cinque partite sotto la guida del nuovo allenatore Sergio Francisco. Tuttavia, hanno ottenuto una vittoria chiave per 1-0 in casa contro il Mallorca mercoledì sera.

Probabili formazioni Barcellona - Real Sociedad

Barcellona: J. Garcia, Martin, Christensen, E. Garcia, Koundé, Pedri, De Jong, Rashford, Olmo, Raphinha, Lewandowski

Real Sociedad: Remiro, Gomez, Caleta-Car, Zubeldia, Aramburu, B. Mendez, Gorrotxategi, Marin, Barrenetxea, Oyarzabal, Kubo

L'attacco prolifico del Barça pronto a colpire di nuovo

L'aggiunta estiva di Marcus Rashford ha dato al Barcellona una nuova opzione nel terzo finale, e ne hanno avuto bisogno nelle ultime due settimane. La forma impressionante di Ferran Torres significa anche che ora c'è una vera competizione per il ruolo di attaccante.

I numeri offensivi del Barça sono molto impressionanti. Sono i migliori marcatori nei cinque grandi campionati europei con 19 gol. Il loro totale di 13,6 xG è anche la cifra più alta in queste competizioni, e sono forti quanto la scorsa stagione.

C'è la possibilità che Yamal sia abbastanza in forma da entrare dalla panchina in questa partita. Anche se non fosse così, dovrebbero avere abbastanza potenza offensiva per punire una difesa della Real Sociedad che ha concesso 9,6 xG finora. Questo è il sesto peggior record in La Liga.

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La Real a secco

Gli ospiti hanno anche problemi all'altra estremità del campo. Si trovano spesso in posizioni avanzate, e la loro media di 16,0 tiri a partita è la quarta più alta in La Liga. Tuttavia, il loro tasso di conversione dei tiri è il più basso della divisione, e hanno segnato solo sei gol finora.

Queste tendenze sono in gran parte una continuazione delle stagioni recenti. Hanno avuto difficoltà davanti alla porta la scorsa stagione, con una media di soli 0,92 gol a partita in La Liga. Mikel Oyarzabal è la loro minaccia più affidabile, ma anche lui non ha raggiunto la doppia cifra di gol in campionato dalla stagione 2020/21.

Il Barcellona ha vinto le sue prime due partite casalinghe senza subire gol. Hanno così tanto controllo a centrocampo che i loro avversari raramente vedono abbastanza il pallone per mettere in difficoltà la difesa catalana. I padroni di casa sembrano in grado di vincere questa partita senza subire gol con una probabilità implicita del 40%.

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Lewandowski a costruire sul gol di metà settimana

Con Ferran che ha iniziato tutte le partite di campionato del Barcellona finora, l'internazionale spagnolo merita un riposo in vista della visita di Champions League del PSG. Questo dovrebbe offrire un'opportunità a Lewandowski di guidare l'attacco.

L'inizio di stagione del veterano attaccante è stato disturbato da un infortunio, ma ora sembra di nuovo in forma. Nonostante questi problemi di forma fisica e il suo posto sotto minaccia, il 37enne ha comunque segnato tre volte in La Liga quest'anno. Questi gol sono arrivati a un ritmo di uno ogni 54 minuti.

Ha segnato di testa a Oviedo giovedì sera per aiutare il Barça a ribaltare la partita. Questo ha portato a quattro gol in cinque presenze per club e nazionale. Lewandowski sarà fiducioso di aggiungere al suo bottino contro una difesa sospetta della Real Sociedad.