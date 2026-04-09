Il nostro esperto di scommesse prevede un primo tempo vivace, con Marcus Rashford e Ferran Torres che segnano in una vittoria casalinga.

Pronostici Barcellona - Girona: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Barcellona - Girona

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Marcus Rashford segna in qualsiasi momento a quota 1.82 su Lottomatica

Il Barcellona è previsto vincere 3-1 contro il Girona.

Quote Barcellona - Girona

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

La stagione del Barcellona è stata quasi impeccabile fino a due risultati davvero deludenti poco prima della pausa internazionale. Sono stati sconfitti 2-1 in casa dal PSG in Champions League, nonostante gli ospiti avessero molte assenze di giocatori chiave. Per peggiorare le cose, il Barça ha subito una sconfitta per 4-1 a Siviglia in La Liga quattro giorni dopo. Quella è stata di gran lunga la loro peggiore prestazione durante il periodo di Hansi Flick.

Per quanto riguarda il Girona, sono risaliti dal fondo della classifica con una vittoria casalinga per 2-1 contro il Valencia nell'ultima partita. Anche se la squadra di Michel ha perso le prime tre partite, ha mostrato alcuni miglioramenti di recente. Tuttavia, sembrano ancora coinvolti nella lotta per la retrocessione.

Probabili formazioni Barcellona - Girona

Barcellona: Szczesny, Balde, E. Garcia, Cubarsi, Koundé, De Jong, Pedri, Rashford, Fermin, Yamal, Ferran

Girona: Gazzaniga, Blind, Reis, A. Martinez, Moreno, Witsel, Solis, Rincon, Portu, Gil, Vanat

Gol attesi prima dell'intervallo

Il Barcellona è stato molto carente in difesa nel primo tempo a Siviglia, poiché gli avversari hanno spesso superato la loro linea alta. Gli andalusi avrebbero segnato più di due volte prima dell'intervallo se Isaac Romero fosse stato più preciso.

Il Girona dovrebbe mettere alla prova la difesa in questa partita, soprattutto con Vladyslav Vanat che si sta dimostrando un buon acquisto in avanti. Hanno segnato solo due gol in trasferta, ma entrambi sono arrivati nei primi 15 minuti. Michel vorrà che la sua squadra inizi in modo aggressivo contro una difesa casalinga che potrebbe essere nervosa dopo la recente pesante sconfitta.

Sei dei nove gol subiti dal Barça in campionato finora sono arrivati prima dell'intervallo. Tuttavia, noteranno anche molte debolezze nella retroguardia avversaria. Flick vorrà una reazione, e data la differenza di qualità, la sua squadra potrebbe facilmente prendere il controllo di questo incontro con molti gol nei primi minuti.

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Ferran protagonista nel derby catalano

Gli infortuni di Robert Lewandowski, Raphinha e Dani Olmo significano che il Barcellona non avrà molta profondità offensiva sabato. Poiché anche Fermin Lopez e Lamine Yamal stanno appena recuperando dai loro problemi, Ferran e Rashford saranno cruciali.

Il primo ha avuto i suoi problemi di forma fisica lo scorso fine settimana, che lo hanno costretto a ritirarsi dalla squadra spagnola. Tuttavia, è stata solo una precauzione a causa di una leggera tensione al bicipite femorale. Dovrebbe essere pronto per iniziare questa partita.

Il 25enne ha già segnato cinque volte per il Barça in tutte le competizioni in questa stagione. Quei gol sono arrivati a una media di uno ogni 129 minuti. Il suo totale xG in La Liga è 4,3, secondo solo a Kylian Mbappé.

Ferran potrebbe valere la pena di essere sostenuto per segnare in qualsiasi momento contro la squadra con il peggior record difensivo nella massima serie spagnola.

Scommessa 2: Ferran Torres segna in qualsiasi momento a quota 1.85 su NetBet

Rashford per costruire sul primo gol in La Liga

Con poche alternative offensive, è probabile che Rashford giochi per l'intera partita. Non ha iniziato in nessuna delle partite dell'Inghilterra durante la pausa internazionale, quindi il 27enne dovrebbe essere fresco e pronto per l'azione.

Rashford ha iniziato positivamente la sua carriera a Barcellona. La sua doppietta in Champions League a Newcastle ha evidenziato la sua capacità di esibirsi bene nelle grandi competizioni. Ha anche segnato per la prima volta in La Liga a Siviglia nell'ultima partita, con una bella conclusione.

L'unica sorpresa è che ci sia voluto così tanto tempo per l'inglese per segnare il suo primo gol. Ha una media di 3,69 tiri ogni 90 minuti, che è l'ottava cifra più alta nella massima serie spagnola. Solo tre giocatori possono superare la sua media di 1,75 tiri in porta ogni 90 minuti.

Il Girona concede in media 2,13 gol a partita. Pertanto, Rashford sembra essere una buona scommessa per segnare in qualsiasi momento, con una probabilità implicita del 52,4%.