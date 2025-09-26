Pronostici Atlético Madrid - Real Madrid: los Blancos strappano la vittoria

Il nostro esperto di scommesse prevede che i visitatori vincano un derby di Madrid competitivo, con Kylian Mbappé che estende la sua ottima serie davanti alla porta.

Pronostici Atlético Madrid - Real Madrid: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

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Si prevede che il Real Madrid vinca 2-1 contro l'Atlético Madrid.

Quote Atlético Madrid vs Real Madrid

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Questi club hanno iniziato la stagione come i più probabili sfidanti dei campioni in carica del Barcellona nella corsa al titolo in Spagna. Tuttavia, c'è già un significativo divario di nove punti tra i rivali di Madrid.

L'Atlético ha avuto un inizio di stagione deludente. Avendo vinto solo una delle prime cinque partite di La Liga, sembravano destinati a un altro grande passo falso a metà settimana. Erano sotto 2-1 in casa contro il Rayo Vallecano a 10 minuti dalla fine, ma sono stati salvati da due gol tardivi dell'eroe della tripletta Julián Álvarez.

Non ci sono stati problemi del genere per il Real Madrid. La squadra di Xabi Alonso ha vinto tutte le sette partite competitive finora in questa stagione. Hanno impressionato con una vittoria per 4-1 a Levante martedì, con Franco Mastantuono che ha segnato il suo primo gol per il club.

Probabili formazioni Atlético Madrid - Real Madrid

Atlético Madrid : Oblak, Hancko, Lenglet, Le Normand, Llorente, Gallagher, Koke, Barrios, Simeone, Griezmann, Álvarez

Real Madrid: Courtois, Carreras, Huijsen, Militão, Carvajal, Güler, Tchouaméni, Valverde, Vinícius, Mbappé, Mastantuono

Gioia del derby per Los Blancos

Il derby di Madrid è quasi sempre combattuto ed equilibrato, con il pareggio spesso come scommessa di valore. Tuttavia, il divario di qualità tra le due squadre è attualmente piuttosto significativo.

L'Atlético ha giocato meglio a metà settimana, ma ha davvero faticato a creare opportunità fino a quel momento. I Los Rojiblancos hanno creato 1.1 xG o meno in quattro delle loro sette partite competitive finora in questa stagione. Hanno vinto solo due di quelle partite, con i loro acquisti estivi che faticano a fare un impatto significativo.

Al contrario, giocatori come Mastantuono, Dean Huijsen e Álvaro Carreras si sono ambientati rapidamente dall'altra parte della capitale spagnola. L'arrivo di Alonso ha anche rinfrescato le cose, e potrebbero valere la pena di essere sostenuti con una probabilità di vittoria implicita del solo 43,5% qui.

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Visitatori segnano almeno due volte

Il Real Madrid ha avuto un inizio lento in attacco all'inizio della stagione. Questo non era sorprendente, dato che hanno avuto a malapena una pre-stagione dopo la Coppa del Mondo per club. Sono stati anche ostacolati da cartellini rossi in due delle loro quattro partite dalla pausa internazionale.

Tuttavia, il loro rendimento offensivo sta chiaramente aumentando. Dopo aver superato facilmente un'avversaria appena promossa a metà settimana, hanno segnato 14 gol e creato 13.5 xG in La Liga in questa stagione. Nei grandi cinque campionati europei, solo Barcellona e Bayern Monaco hanno segnato di più, mentre nessuno può eguagliare il loro conteggio di xG.

L'Atlético Madrid non è stato solido difensivamente come siamo abituati a vederli sotto Diego Simeone. Nella loro unica partita finora contro un'avversaria di livello élite, hanno concesso 2.71 xG e sette grandi occasioni contro il Liverpool in Champions League. Se difendono in quel modo di nuovo, saranno sicuramente puniti dai loro vicini sabato pomeriggio.

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Mbappé continua la sua serie

Indiscutibilmente, la ragione principale per i numeri offensivi impressionanti del Real Madrid è Kylian Mbappé. Il francese è al top della sua forma in questo momento, e si è adattato bene a tutto ciò che Alonso gli ha chiesto di fare.

Ha una media di 1.21 gol per 90 minuti in La Liga in questa stagione, ed è già in testa alla corsa per il Pichichi. Mbappé sta anche prendendo 5.84 tiri per 90 minuti, e vanta un tasso di conversione dei tiri del 15%.

Il 26enne ha mancato di segnare solo in una delle sue nove apparizioni finora in questa stagione per club e nazionale. Ha anche dato il meglio nelle grandi partite la scorsa stagione, segnando sei gol nelle sue sette partite contro Atlético o Barcellona.