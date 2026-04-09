Il West Ham si reca all'Emirates Stadium con Nuno Espírito Santo al comando. I Gunners vinceranno e metteranno maggiore pressione sul Liverpool?

Pronostici Arsenal - West Ham: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Arsenal - West Ham

Pareggio-Arsenal (Primo Tempo-Finale) a quota 4.15 con Goldbet

Meno di 2.5 Gol a quota 2.33 con NetBet

Bukayo Saka e Jarrod Bowen (1+ Tiro in Porta Ognuno) a quota 3.27 con Lottomatica

Ci aspettiamo una vittoria dell'Arsenal in un incontro a basso punteggio.

Quote Arsenal - West Ham

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Nuno Espírito Santo gestisce la sua seconda partita come allenatore del West Ham, che sarà il suo primo derby londinese contro l'Arsenal questo sabato pomeriggio. La vittoria tardiva dell'Arsenal sul Newcastle United ha portato i Gunners a due punti dai leader della Premier League, il Liverpool, che ha perso contro il Crystal Palace. L'unica sconfitta in campionato dei Gunners in questa stagione è stata contro i Reds di Arne Slot. A parte ciò, gli uomini di Mikel Arteta sono in forte forma, avendo subito solo tre gol in sei partite.

L'Arsenal sta affrontando due problemi prima di questo weekend. Uno è la breve pausa tra la loro partita di Champions League contro l'Olympiacos mercoledì sera. Inoltre, hanno giocato una partita di campionato contro gli Hammers sabato pomeriggio. Arteta potrebbe dover ruotare la sua squadra, schierando forse giocatori come Leandro Trossard ed Eberechi Eze per garantire energia fresca alla linea d'attacco dell'Arsenal.

Il West Ham si è separato da Graham Potter la scorsa settimana e ha prontamente nominato Nuno Espírito Santo come suo sostituto. L'ex allenatore del Nottingham Forest era in carica quando gli Hammers hanno pareggiato 1-1 all'Everton. Il West Ham ha recuperato dopo aver subito il primo gol per pareggiare la partita in un incontro che mancava di qualità.

Con una vittoria in sei partite di Premier League e 14 gol subiti, gli Hammers attualmente hanno il peggior record difensivo nella divisione. Nuno si è sempre distinto per una difesa solida al Forest. Mirerà a creare un piano difensivo simile per il West Ham, a partire dal difficile viaggio all'Emirates Stadium.

Probabili formazioni Arsenal - West Ham

Arsenal: Raya, White, Saliba, Gabriel, Calafiori, Odegaard, Rice, Zubimendi, Saka, Trossard, Gyökeres

West Ham: Areola, Walker-Peters, Diouf, Kilman, Mavropanos, Magassa, Fernandes, Paquetá, Summerville, Bowen, Füllkrug

I Gunners alla fine batteranno il West Ham

Il West Ham ha vinto nelle sue ultime due visite in Premier League all'Emirates Stadium. Tuttavia, è improbabile che vincano questo weekend per ottenere tre vittorie consecutive. Data la voglia dell'Arsenal di superare il Liverpool in cima alla Premier League, saranno ansiosi di vincere di nuovo questo weekend.

Tuttavia, non sarà un compito facile. Sebbene il West Ham abbia subito 14 gol finora in questa stagione, Nuno Espírito Santo potrebbe rafforzare la loro difesa. Si prevede un approccio più difensivo e prudente all'Emirates Stadium.

Il potenziale per corpi e menti stanchi nella squadra dell'Arsenal dopo la loro partita di Champions League di mercoledì è un fattore. Ecco perché è probabile che l'Arsenal segni tardi nel secondo tempo per assicurarsi la vittoria.

Scommessa 1: Pareggio-Arsenal (Primo Tempo-Finale) a quota 4.15 con Goldbet

Festa del gol improbabile dopo le fatiche di Champions League

Tre degli ultimi quattro incontri tra queste due squadre all'Emirates Stadium hanno visto segnare due o meno gol. Nonostante ciò, i mercati delle scommesse indicano solo una probabilità del 42,2% che questa partita veda meno di 2.5 gol.

Date le imprese europee di metà settimana dell'Arsenal e il desiderio di Nuno di rafforzare la difesa degli Hammers, è molto probabile un incontro a basso punteggio. In effetti, c'è almeno una probabilità del 50% che si verifichino meno di 2.5 gol sabato. Pertanto, questo è il valore giocabile dal nostro trio di pronostici su Arsenal - West Ham.

Scommessa 2: Meno di 2.5 Gol a quota 2.33 con NetBet

Saka e Bowen minacciano la porta

Jarrod Bowen ha aiutato il West Ham a pareggiare lunedì sera all'Everton con un pareggio nel secondo tempo. Ha una media di 1,17 tiri in porta per partita in questa stagione. Nel frattempo, Bukayo Saka dell'Arsenal ha una media di 0,50 tiri in porta per partita.

Con una media di 1,17 tiri di Bowen per colpire il bersaglio ogni partita e il tasso di successo di Saka attualmente al 50%, i mercati delle scommesse hanno sottovalutato la probabilità che entrambi segnino questo weekend. Suggeriscono che entrambi i giocatori abbiano solo una probabilità del 30,77% di colpire il bersaglio. Questo potrebbe essere basso considerando la loro recente prestazione nel 2025/26.