Il nostro esperto di scommesse prevede una partita impegnativa per l'Arsenal, ma il vantaggio del campo di casa potrebbe assicurare loro il massimo dei punti.

Pronostici Arsenal - Crystal Palace: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Arsenal - Crystal Palace

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Marcatore in qualsiasi momento: Eberechi Eze a quota 2.95 su Lottomatica

Quote Arsenal - Crystal Palace

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Arsenal 2-1 Crystal Palace

Pronostico marcatore: Arsenal - Eberechi Eze, Gabriel Magalhães; Crystal Palace - Jean-Philippe Mateta

Dopo molto tempo, sia i media che i tifosi stanno iniziando a credere che l'Arsenal sia un serio contendente su più fronti. Uno dei motivi è la loro forma in questa stagione, e l'altro è l'incredibile profondità di squadra che possiedono.

Gli uomini di Mikel Arteta sono in cima alla classifica della Premier League, sperando di porre fine alla loro attesa di 22 anni per il titolo. Con una sola sconfitta in tutta la stagione, sono pronti per una vera sfida, ma superare squadre come il Crystal Palace è fondamentale.

La scorsa stagione, l'inseguimento dell'Arsenal al Liverpool è crollato verso la fine del campionato. Il Palace è stato una di quelle squadre che ha strappato un pareggio per 2-2 all'Emirates Stadium, compromettendo le speranze di titolo dei londinesi del nord.

Oliver Glasner è stato una ventata di aria fresca da quando ha preso il posto sulla panchina del Palace. Ha già conquistato la FA Cup e ha guidato la sua squadra al calcio europeo per la prima volta nella loro storia.

Hanno iniziato positivamente in Conference League e recentemente hanno detenuto la striscia di imbattibilità più lunga nei cinque principali campionati europei. L'Everton ha interrotto bruscamente quella serie, interrompendola a 19 partite.

Le Aquile avranno il loro bel da fare qui, soprattutto dopo aver giocato giovedì sera, rispetto all'Arsenal, che ha giocato l'ultima volta martedì.

Probabili formazioni Arsenal - Crystal Palace

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Magalhães, Calafiori, Zubimendi, Rice, Eze, Saka, Trossard, Gyökeres

Crystal Palace: Henderson, Richards, Lacroix, Guehi, Muñoz, Kamada, Wharton, Mitchell, Sarr, Pino, Mateta

Arsenal irresistibile ha troppa qualità

I padroni di casa volano dall'inizio della stagione, e quel momento sarà difficile da fermare. Quella sconfitta solitaria contro il Liverpool sembra ormai lontana, poiché da allora hanno mantenuto una striscia di nove partite senza sconfitte. Entrano in questa partita forti di sei vittorie in tutte le competizioni.

Il Palace, invece, non ha vinto nelle due partite precedenti, senza considerare la partita di giovedì contro il Larnaca. Il recente record delle Aquile contro i Gunners non è incoraggiante, soprattutto dal momento che la loro ultima vittoria in trasferta contro questo avversario risale al 2019. Glasner non ha mai battuto l'Arsenal in tre tentativi, quindi la sua serie negativa potrebbe continuare.

I padroni di casa hanno vinto sei degli ultimi sette scontri diretti e sono stati vittoriosi in quattro degli ultimi cinque incontri con il Palace all'Emirates. Considerando la qualità che l'Arsenal ha sia nell'undici titolare che in panchina, i visitatori potrebbero non riuscire a resistere alla sconfitta.

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Il Palace può sfondare il muro dell'Arsenal

Il marchio di fabbrica dell'Arsenal di Arteta in questa stagione è stata la loro difesa, come lo era lo scorso anno. Con 12 partite giocate in tutte le competizioni, i Gunners hanno subito solo tre gol. È un gol ogni quattro partite, una statistica impressionante che evidenzia la loro forte difesa.

Nonostante quella serie, e la loro sequenza di quattro partite senza subire gol fino a questo fine settimana, il Palace può trovare soddisfazione qui. Entrambe le squadre hanno trovato la rete in ciascuno degli ultimi tre scontri diretti, comprese entrambe le partite di campionato della scorsa stagione.

Non considerando la loro partita di giovedì, il Palace ha segnato 10 gol nelle ultime cinque partite. Con Jean-Philippe Mateta che ha segnato una tripletta lo scorso weekend, sarà in vena di mettere in difficoltà la difesa di casa.

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Eze per punire la sua ex squadra

Eberechi Eze si è unito all'Arsenal dal Crystal Palace durante la finestra di trasferimento di questa stagione. È stato incredibile da quando si è trasferito a Londra nord, ma è stato sfortunato a non segnare abbastanza gol.

Eze ha colpito la traversa martedì sera contro l'Atletico Madrid, ma è riuscito a fornire un assist. Deve ancora aprire il suo conto in Premier League per l'Arsenal, il che rende quasi inevitabile che segni contro la sua ex squadra.

Ha segnato il primo pareggio qui quando il Palace ha visitato ad aprile. Essere schierato come trequartista al posto di Martin Ødegaard significa che avrà occasioni per segnare. Tuttavia, un gol domenica aiuterebbe la sua nuova squadra a rafforzare la loro presa sul primo posto.