Pronostici Arsenal - Man City: i Gunners mantengono il loro super inizio

Puntiamo sulla vittoria dei padroni di casa contro una squadra del City incostante. I Gunners hanno iniziato la stagione con una nota molto forte.

Pronostici Arsenal - Man City: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

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L'Arsenal dovrebbe vincere 2-1 contro il Manchester City.

Quote Arsenal vs Man City

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

L'Arsenal ha iniziato la stagione piuttosto bene, con il Liverpool come unica squadra ad averli battuti o segnato contro di loro. La loro vittoria per 2-0 contro l'Athletic Bilbao, nel frattempo, è stata un inizio perfetto per la Champions League, portando a quattro clean sheet in cinque partite. Saranno pieni di fiducia mentre ospiteranno il Manchester City.

Gli uomini di Pep Guardiola hanno ottenuto anche loro una vittoria a metà settimana, battendo il Napoli, e hanno costruito sul loro trionfo per 3-0 contro il Manchester United. Tuttavia, prima di ciò, avevano perso contro il Tottenham Hotspur e il Brighton & Hove Albion, quindi le cose non sono state perfette. Battere i Gunners sarebbe certamente un segnale importante per i Cityzens.

Probabili formazioni Arsenal - Man City

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, Merino, Zubimendi, Rice, Madueke, Gyökeres, Eze

Man City: Donnarumma, Khusanov, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Rodri, Silva, Foden, Reijnders, Doku, Haaland

Gunners pronti per una vittoria significativa

A parte la sconfitta contro il Liverpool, l'Arsenal ha avuto un inizio di stagione quasi perfetto nel 2025/26. Anche contro i Reds, ci è voluto un momento di brillantezza per superare la loro difesa solida, ed è ancora l'unico gol che hanno subito finora. Mikel Arteta è molto soddisfatto di come stanno andando le cose e sarà ansioso di costruire su questo nel fine settimana.

L'assenza continua di Bukayo Saka è ovviamente un ostacolo, ma i Gunners ora hanno più profondità per affrontarla. Noni Madueke si è ambientato bene, e se Martin Ødegaard riuscirà a tornare in gioco, sarà un ulteriore vantaggio per questo scontro. Gli uomini di Arteta hanno gestito in modo impressionante i primi ostacoli di personale e saranno fiduciosi mentre ospitano i Cityzens.

La squadra di Guardiola, nel frattempo, ha i suoi problemi di infortuni. Omar Marmoush e Rayan Cherki sono fuori, con Rayan Aït-Nouri e John Stones in dubbio. Tutti loro mancheranno se non disponibili. L'Arsenal è il favorito e ha sicuramente il vantaggio.

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Una ricchezza di talento offensivo

Anche con giocatori come Saka, Kai Havertz, Gabriel Jesus, Marmoush e Cherki fuori dai giochi, ci sono ancora opzioni offensive fantastiche. Ci sono stati 10 gol segnati nei due incontri tra queste due squadre la scorsa stagione, e solo uno è stato segnato da uno degli attaccanti sopra menzionati. Dovrebbe essere una partita affascinante per i neutrali.

Erling Haaland è in forma eccezionale e sarà desideroso di aggiungere ai suoi nove gol in nove partite in tutte le competizioni. Anche Viktor Gyökeres ha tre gol in Premier League finora. Saranno loro a guidare l'attacco, avendo segnato 88 gol tra di loro la scorsa stagione, quindi sanno come trovare la rete.

Entrambe le squadre hanno segnato in cinque degli ultimi sette scontri tra Arsenal e City, e ci aspettiamo un esito simile qui. Con il vantaggio del campo, tuttavia, i Gunners dovrebbero essere in grado di segnare più dei loro avversari.

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Un uomo per le grandi occasioni

L'Arsenal si è dimostrato una grande minaccia sui calci piazzati, e questo sarà sicuramente un modo chiave per mettere in difficoltà i visitatori. Declan Rice è un giocatore da tenere d'occhio in questo senso, sia che stia battendo i calci piazzati che posizionandosi in area. Il centrocampista inglese è stato una vera spina nel fianco del City l'ultima volta, ottenendo due assist nella vittoria per 5-1 a febbraio.

Rice ha due assist a suo nome in questa stagione, entrambi da corner, e sarà pronto a causare nuovamente problemi all'Emirates. Ha contribuito con 19 gol e assist in tutte le competizioni la scorsa stagione, inclusi nove gol. Questa sarebbe la partita perfetta per iniziare la stagione 2025/26.