Pronostici Argentina - Venezuela: i giovani affrontano una prova infuocata

Il nostro esperto di scommesse prevede che una squadra argentina molto rinnovata possa scatenarsi contro una squadra venezuelana che sta costruendo per il futuro.

Pronostici Argentina - Venezuela: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Argentina - Venezuela

Argentina vince senza subire gol - sì a quota 1,20 su Lottomatica

Totali Argentina - oltre 2,5 gol a quota 1,58 su Goldbet

Margine di vittoria - Argentina vince con 3+ gol di scarto a quota 2,05 su Netbet

L'Argentina dovrebbe battere il Venezuela 3-0.

Quote Argentina vs Venezuela

Argentina vs Venezuela Lottomatica Goldbet William Hill Argentina 1.20 1.20 1.21 Pareggio 5.75 5.75 5.60 Venezuela 10.00 10.00 12.00

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Dopo aver comodamente dominato la sezione sudamericana delle qualificazioni ai Mondiali 2026, l'Argentina può concentrarsi sulla preparazione per difendere il titolo. I Biancocelesti hanno concluso con nove punti di vantaggio sull'Ecuador, secondo classificato, e dieci punti davanti al Brasile.

L'allenatore Lionel Scaloni ha chiarito che vuole dare spazio ai giocatori della rosa durante questa pausa internazionale. Tuttavia, la Albiceleste sarà desiderosa di mantenere il suo impressionante record di non perdere partite consecutive dal novembre 2016.

I campioni del mondo hanno perso l'ultima partita di qualificazione contro l'Ecuador, dopo essersi già assicurati un posto al torneo dell'anno prossimo. Ciò significa che perdere contro il Venezuela consegnerebbe a Scaloni la sua prima sconfitta consecutiva come allenatore dell'Argentina.

Questa amichevole si svolge in campo neutro all'Hard Rock Stadium in Florida. Il Venezuela sarà incoraggiato da ciò e dal fatto di aver vinto l'ultimo incontro amichevole tra le nazioni.

La Vinotinto ha mancato di poco il posto nei playoff intercontinentali CONMEBOL dopo aver perso tre qualificazioni di fila, finendo nona. Quel deficit di due punti rispetto alla Bolivia è stato così doloroso che il Venezuela si è separato dall'allenatore Fernando Batista.

Oswaldo Vizcarrondo ha assunto la guida ad interim e ha deciso di rinfrescare la squadra, introducendo giocatori più giovani con un occhio al futuro. Anche se potrebbe pagare nel lungo termine, potrebbero subire una pesante sconfitta contro i campioni del mondo questo fine settimana.

Probabili formazioni Argentina - Venezuela

Argentina: Martínez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Mac Allister, Simeone, Fernández, Álvarez, Martínez

Venezuela: Graterol, Ferraresi, Vivas, Balbo, Azuaje, Aramburu, Cásseres, Segovia, Andrade, Kelsy, Ramírez

La forza difensiva dell'Argentina potrebbe essere decisiva

La recente sconfitta dell'Argentina contro l'Ecuador ha interrotto una serie di sette partite senza sconfitte (sei vittorie, un pareggio). Gli uomini di Scaloni saranno determinati a tornare a vincere in questo prossimo paio di amichevoli.

I Biancocelesti hanno vinto 25 degli ultimi 30 incontri con il Venezuela e non hanno perso un'amichevole contro di loro dal 2019. Quando si sono incontrati all'inizio di settembre, sono stati i campioni a vincere senza subire gol.

Tre delle loro ultime quattro vittorie contro questi vicini sudamericani hanno prodotto un risultato di vittoria a zero. Inoltre, otto delle ultime nove vittorie dell'Argentina in tutte le competizioni li hanno visti mantenere la porta inviolata. Registrare un altro shutout questo fine settimana non è fuori dal regno delle possibilità.

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Gli errori della giovane squadra potrebbero costare caro

Mentre la difesa di Scaloni è stata incredibile nel tenere a bada gli avversari, gli uomini davanti non hanno deluso. L'Argentina ha segnato nove gol in quattro partite da quando ha battuto il Brasile 4-1 in una qualificazione, con una media di 2,25 gol a partita.

Il capitano Lionel Messi probabilmente salterà questa partita, poiché il suo club Inter Miami ha bisogno di lui per l'MLS. Tuttavia, il Julián Álvarez in forma sarà l'uomo chiave sabato. L'attaccante dell'Atlético Madrid ha segnato sei gol e fornito due assist nelle sue ultime quattro partite.

Il Venezuela ha subito 11 gol nelle sue precedenti tre partite, con una media di 3,66 gol a partita. Quando si considera la giovane squadra che Vizcarrondo ha convocato, ci sarà una discreta quantità di inesperienza su cui l'Argentina potrà capitalizzare e godersi 90 minuti ricchi di gol.

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Un'altra grande vittoria per l'Argentina

Con la possibilità di gol in arrivo dall'Argentina, le possibilità di infliggere una pesante sconfitta agli avversari sono alte. Due dei loro ultimi tre scontri diretti hanno prodotto un trionfo per 3-0 per i campioni del mondo.

Vale la pena notare che le due precedenti partite del Venezuela si sono concluse con una sconfitta, entrambe con un margine di tre gol. Considerando la qualità di cui l'Argentina dispone, specialmente in attacco, è probabile che vincano di nuovo con almeno tre gol di scarto.