Pronostici Liverpool - Everton: i Reds vincono con un raro clean sheet

L'Everton ha vinto solo un derby del Merseyside ad Anfield in questo secolo. Sebbene David Moyes abbia rivitalizzato i Toffees, i Reds sono in una forma smagliante.

Pronostici Liverpool - Everton: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Liverpool - Everton

Liverpool -1 (Handicap 3-Way) a quota 1.75 con Lottomatica

Meno di 2.5 gol a quota 1.57 con Goldbet

Cody Gakpo a segnare o fare un assist a quota 2.30 con Netbet

I Reds dovrebbero aggiudicarsi una vittoria per 2-0 nel derby contro i Toffees questo sabato.

Quote Liverpool vs Everton

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Il Liverpool ospita l'Everton sabato a pranzo per il primo derby del Merseyside della stagione 2025/26 di Premier League, fresco di una vittoria per 3-2 in Champions League contro l'Atletico Madrid mercoledì sera.

I Reds di Arne Slot hanno mantenuto un record del 100% in Premier League finora questa stagione e hanno anche iniziato la loro campagna europea con una vittoria. Con così tanto potenziale offensivo nel loro arsenale, non è una sorpresa che il Liverpool sia diventato una delle squadre più spettacolari da vedere in Europa.

Sebbene abbiano mostrato segni di fragilità in difesa, i Reds sono stati in grado di travolgere le squadre con il loro attacco rinnovato. Alexander Isak ha giocato la prima ora contro l'Atletico, ma potrebbe partire dalla panchina contro l'Everton mentre lo svedese recupera la forma fisica.

I tifosi dell'Everton si recheranno nella metà rossa di Liverpool questo fine settimana con grande fiducia. I Toffees hanno raccolto sette punti nelle prime quattro partite della nuova stagione, posizionandosi al sesto posto e subendo solo tre gol.

Il prestito stagionale di Jack Grealish sembra già una decisione ispirata, con l'ala del Manchester City che aggiunge quel tocco di classe che ai Toffees mancava da diverse stagioni. Nonostante il buon inizio, segnare gol rimane un problema, con una media di soli 1.25 gol a partita.

Probabili formazioni Liverpool - Everton

Liverpool: Alisson; Frimpong, Robertson, Konate, van Dijk; Gravenberch, Mac Allister, Wirtz; Gakpo, Salah, Ekitike

Everton: Pickford; O’Brien, Garner, Tarkowski, Keane; Gueye, Iroegbunam, Ndiaye; Dewsbury-Hall, Grealish, Beto

I Reds vincono con un margine di due gol

Sebbene il Liverpool sia riuscito a sconfiggere Arsenal e Newcastle solo con un margine di un gol, la vittoria per 4-2 contro l'AFC Bournemouth è un buon indicatore per la partita di questo fine settimana.

I Cherries sono di un livello simile all'Everton, quindi puntare sui Reds per vincere con un margine di due o più gol con una probabilità del 46.51% è una scommessa solida. Cinque degli ultimi sette derby del Merseyside ad Anfield si sono conclusi con una vittoria del Liverpool con un margine di due gol o più.

Gli uomini di Arne Slot sono in un momento straordinario. Stanno cavalcando l'onda del successo del titolo della scorsa stagione e hanno costruito su questo con l'aggiunta di diversi attaccanti di classe mondiale per portarli a nuovi livelli.

Scommessa 1: Liverpool -1 (Handicap 3-Way) a quota 1.75 con Lottomatica

Valore sul mercato Under 2.5 Gol

Sette degli ultimi otto derby del Merseyside ad Anfield hanno visto segnare due o meno gol. Tuttavia, i mercati delle scommesse credono che ci sia solo una probabilità del 43.48% che questo scenario si verifichi sabato a pranzo.

È vero che il Liverpool non è concentrato sulla forma difensiva come la scorsa stagione, ma ha ancora la capacità di mantenere la porta inviolata contro squadre più deboli in Premier League. L'Everton non è riuscito a segnare nelle ultime quattro visite ad Anfield.

Il mantra dell'Everton sarà mantenere tutto stretto, frustrare il pubblico di casa e colpire i Reds in contropiede con giocatori come Grealish e Ndiaye. Puntare su meno di 2.5 gol è la scommessa di valore del nostro trio di pronostici su Liverpool - Everton.

Scommessa 2: Meno di 2.5 gol a quota 1.57 con Goldbet

Puntare su Gakpo per mantenere il suo solido inizio del 25/26

L'attaccante olandese del Liverpool, Cody Gakpo, ha contribuito a tre gol in quattro presenze in Premier League finora questa stagione. Ha segnato una volta e fornito due assist, rendendolo un supporto prezioso per giocatori come Hugo Ekitike e Alexander Isak.

Nonostante un tasso di contributo ai gol del 75% finora questa stagione, i mercati delle scommesse credono che ci sia solo una probabilità del 44.44% che segni o assista contro l'Everton.

È anche una partita cruciale per Gakpo per mantenersi in lizza per l'XI titolare dei Reds. Con Isak vicino alla piena forma fisica ed Ekitike una potenziale opzione come attaccante di sinistra, Gakpo sa che deve performare nelle grandi partite. Poche sono più grandi di un derby del Merseyside contro l'Everton.