Come trovare valore nei "dead rubbers": pronostici sulle squadre senza obiettivi nei Big 5

Il mercato delle scommesse continua spesso a prezzare i match basandosi sul blasone e sulla caratura tecnica dei club, piuttosto che sulle reali motivazioni in campo. Ecco l'analisi di 4 incontri che vedono coinvolte squadre con scarsi stimoli di classifica.

Partite 9-10 Maggio - Big 5 Europei Lottomatica Goldbet Netbet X2 (Dortmund - Francoforte) 2.60 2.60 2.40 Vittoria Mallorca (Mallorca - Villarreal) 2.37 2.37 2.10 X2 (Atletico - Celta Vigo) 1.77 1.77 1.77 Roma -1 (Handicap Europeo) (Parma - Roma) 2.70 2.70 2.70

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Doppia Chance per le "Aquile" nel weekend

Il Borussia Dortmund ha sostanzialmente raggiunto gli obiettivi prefissati all'inizio della stagione. Il BVB ha blindato la qualificazione alla prossima Champions League e ha provato a contendere il titolo al Bayern finché la matematica lo ha permesso.

Il secondo posto è ormai cosa fatta, grazie ai cinque punti di vantaggio sul RB Lipsia terzo. Con solo due partite rimaste, la posta in gioco per gli uomini di Niko Kovac è minima, se non quella di terminare il campionato senza infortuni per i propri top player.

È probabile che le stelle del Dortmund siano già concentrate sulla condizione fisica in vista delle fasi finali della Coppa del Mondo di quest'estate.

Al contrario, l'Eintracht Francoforte è ancora nel pieno della lotta. Attualmente all'ottavo posto, si trova a una sola lunghezza dall'Augsburg, che occupa l'ultima posizione utile per la qualificazione alle coppe europee.

La forma recente del Francoforte non è entusiasmante, con una sola vittoria nelle ultime cinque uscite, ma le motivazioni saranno drasticamente superiori a quelle del Dortmund in questo turno. Con il BVB propenso a una gestione dei minutaggi e le "Aquile" alla disperata ricerca di punti europei, il mercato Doppia Chance appare decisamente invitante.

La quota per il pareggio o per un colpaccio esterno del Francoforte riflette una probabilità stimata del 37.04%. Risulta difficile immaginare che i gialloneri trovino le energie per contrastare un Eintracht pronto a dare il massimo al Signal Iduna Park.

Mallorca a caccia della salvezza contro il "Sottomarino Giallo"

Il Villarreal occupa attualmente la terza posizione nella Liga e ha già garantito la partecipazione alla prossima Champions League per il secondo anno consecutivo. Con cinque punti di vantaggio sull'Atletico Madrid, il margine di sicurezza è ampio e la trasferta di Maiorca non rappresenta una priorità assoluta per gli ospiti.

Discorso opposto per il Mallorca, che si gioca l'intera stagione in novanta minuti. Al 15° posto in classifica, una vittoria permetterebbe di allungare sui due punti di vantaggio attuali rispetto alla zona retrocessione.

Il Mallorca è una compagine ostica tra le mura amiche: in questa stagione ha già superato il Real Madrid per 2-1 al Son Moix, mantenendo una media di 1.71 punti a partita davanti ai propri tifosi. È il rendimento esterno (0.53 ppg) ad aver compromesso il cammino finora.

Il mercato ha in parte recepito questi segnali, indicando il Mallorca come favorito. Tuttavia, esiste ancora valore in una quota che suggerisce una probabilità del 43.48%, specialmente considerando il fattore campo di una squadra in lotta per non retrocedere contro un avversario ormai privo di obiettivi concreti.

Atleti vulnerabile contro il Celta Vigo dopo le fatiche europee

Se c'è una squadra che sembra destinata a un passo falso in questo turno, è l'Atletico Madrid di Diego Simeone. I Colchoneros escono da quindici giorni psicologicamente devastanti, culminati con l'eliminazione nella semifinale di Champions League per mano dell'Arsenal (2-1 nel computo totale).

La sconfitta dell'Emirates ha spento i sogni di gloria europea dell'Atleti. Questo contraccolpo, unito a una situazione di classifica consolidata, rende il Celta Vigo un'opzione estremamente interessante.

Il Celta può ancora ambire al quinto posto ai danni del Real Betis, a patto di ottenere bottino pieno e sperare in un passo falso dei rivali. Con una media di 1.59 punti a partita in trasferta, il Vigo ha le carte in regola per imporsi al Metropolitano.

Contro un'Atletico fisicamente svuotato e moralmente abbattuto, la quota del 60.24% per la Doppia Chance X2 (pareggio o vittoria Celta) rappresenta un ottimo valore. In alternativa, la vittoria secca degli ospiti è proposta con una probabilità implicita del 31.25%.

Sogno Champions per la Roma di Gasperini

A differenza dei precedenti pronostici volti a scommettere contro squadre appagate, questa analisi punta su una squadra con motivazioni altissime. La Roma fa visita a un Parma di metà classifica con la concreta possibilità di centrare il quarto posto. Gli uomini di Gian Piero Gasperini potrebbero blindare la qualificazione Champions proprio in questa giornata.

La volata finale vede Milan, Juventus, Roma e Como racchiuse in soli cinque punti a tre giornate dal termine. I giallorossi inseguono la Juventus a una sola lunghezza di distanza. Inoltre, il terzo posto occupato dal Milan dista solo tre punti e la Roma vanta una differenza reti migliore rispetto ai rossoneri.

Il Parma di Carlos Cuesta non ha più nulla da chiedere al torneo: si trova a 20 punti dall'Europa e a 14 dalla zona retrocessione. Un gol precoce della Roma potrebbe far crollare il castello difensivo dei padroni di casa, reduci peraltro dallo 0-2 subito contro l'Inter, risultato che ha ufficializzato lo Scudetto nerazzurro.

La Roma vanta la seconda miglior difesa della Serie A, mentre il Parma ha realizzato solo 25 reti in 35 incontri; il "clean sheet" ospite (NG) è uno scenario probabile. Offensivamente, la Roma ha segnato almeno due reti in otto delle ultime 12 partite di campionato, rendendo l'handicap europeo di -1 un'opzione sensata per alzare la posta.