Come si gioca a Baccarat online: guida completa

Che cos'è il Baccarat?

Il Baccarat è un gioco di confronto tra due mani: quella del "Giocatore" (Player) e quella del "Banco" (Banker). Nonostante i nomi, chi siede al tavolo non deve necessariamente identificarsi con la mano del giocatore. È possibile, infatti, generalmente puntare sul banco, sul giocatore o sul pareggio.

L'obiettivo del gioco è arrivare ad un punteggio quanto più vicino a 9 con un massimo di tre carte, senza ovviamente superare tale soglia. È un gioco in cui la componente decisionale è minima una volta piazzata la puntata.

Come funziona il baccarat online

Tra i giochi online più apprezzati dagli utenti sul web vi è il baccarà. Per capire come funziona il baccarat, bisogna innanzitutto guardare al valore delle carte. A differenza del Blackjack, qui non è possibile "sballare".

Valore delle carte: le carte da 2 a 9 mantengono il loro valore nominale. L'Asso vale 1 punto. Le figure (Re, Regina, Fante) e i 10 valgono invece 0 punti .

le carte da 2 a 9 mantengono il loro valore nominale. L'Asso vale 1 punto. Le figure (Re, Regina, Fante) e i 10 valgono invece . Il calcolo del punteggio: il punteggio massimo è 9. Se la somma delle carte supera il 9, si considera solo l'unità (sottraendo la decina). Ad esempio, se si riceve un 7 e un 8, il totale è 15, ma nel Baccarat il tuo punteggio sarà 5 .

il punteggio massimo è 9. Se la somma delle carte supera il 9, si considera solo l'unità (sottraendo la decina). Ad esempio, se si riceve un 7 e un 8, il totale è 15, ma nel Baccarat il tuo punteggio sarà . Svolgimento: all'inizio della mano, si piazza la scommessa su uno dei tre esiti possibili. Successivamente, vengono distribuite due carte per parte. In base al punteggio ottenuto, può essere distribuita una terza carta seguendo regole fisse e automatiche gestite dal software o dal croupier.

Regole Baccarat da conoscere

Per capire al meglio il baccarat come si gioca oggi, è fondamentale tenere a mente alcune regole automatiche che determinano l'andamento della partita:

Il "Naturale": se il Giocatore o il Banco ottengono un 8 o un 9 con le prime due carte, la mano finisce immediatamente.

se il Giocatore o il Banco ottengono un 8 o un 9 con le prime due carte, la mano finisce immediatamente. Regola della terza carta per il Giocatore: se il totale del Giocatore è tra 0 e 5, questi riceve una terza carta. Se ha 6 o 7, resta fermo ("Stands").

se il totale del Giocatore è tra 0 e 5, questi riceve una terza carta. Se ha 6 o 7, resta fermo ("Stands"). Regola della terza carta per il Banco: questa è più complessa e dipende non solo dal punteggio del Banco, ma anche dall'eventuale terza carta pescata dal Giocatore.

questa è più complessa e dipende non solo dal punteggio del Banco, ma anche dall'eventuale terza carta pescata dal Giocatore. Il Pareggio (Tie): se le due mani hanno lo stesso valore, chi ha puntato sul Pareggio vince. Solitamente, questa giocata offre il pagamento più alto (8:1 o 9:1), ma è anche l'evento statisticamente meno frequente.

Giochi simili e altrettanto popolari nei casino online sono il poker, la roulette o il blackjack. Si possono approfondire regole e funzionamenti nelle guide dedicate:

RTP nel Baccarat: le probabilità di vincita

Un elemento fondamentale da considerare è l'RTP (Return to Player), ovvero la percentuale teorica di ritorno al giocatore. Il Baccarat è noto per avere uno dei margini della casa più bassi nel mondo del gioco.

Puntata RTP Teorico (Approssimativo) Banco (Banker) 98,94% Giocatore (Player) 98,76% Pareggio (Tie) 85,64%

Come si nota dalla tabella, le puntate su Banco e Giocatore offrono probabilità di ritorno molto elevate, rendendo il gioco estremamente equilibrato. Al contrario, la puntata sul Pareggio, pur essendo invitante per il moltiplicatore elevato, presenta un RTP decisamente più basso.

Baccarat online e baccarat classico: quali sono le differenze?

Il baccarat online ricalca fedelmente le dinamiche delle sale terrestri ma, ovviamente, risulta più accessibile al player. Mentre nei casinò fisici il gioco può essere più lento e formale, con le versioni online è possibile giocare in sessioni rapide o scegliere tavoli "Live" con croupier dal vivo in streaming. Inoltre, i limiti di puntata online sono spesso più flessibili, permettendo di imparare come si gioca al baccarat anche con budget contenuti o addirittura con versioni Demo.

Tipologie di baccarat sui siti di casino online

Esistono diverse varianti che si potrebbero trovare sui siti di casino online:

Punto Banco: la versione più comune, dove il casinò gestisce sempre il gioco.

la versione più comune, dove il casinò gestisce sempre il gioco. Chemin de Fer: variante storica dove i giocatori possono alternarsi nel ruolo del banco.

variante storica dove i giocatori possono alternarsi nel ruolo del banco. Baccarat Squeeze: focalizzato sul rituale di "scoprire" lentamente le carte per aumentare la suspense.

Strategie per giocare a Baccarat

Sebbene il Baccarat sia un gioco che si basa sulla casualità degli eventi, esistono degli approcci statistici comuni. La strategia più nota riguarda la scelta della puntata: statisticamente, la mano del Banco ha un leggero vantaggio matematico. Per questo motivo, le vincite sul Banco sono solitamente soggette a una commissione del 5%.

Molti giocatori evitano la puntata sul "Pareggio" a causa dell'elevato margine della casa, preferendo alternare tra Giocatore e Banco.

Baccarat e gioco responsabile: cosa sapere

La sicurezza del giocatore è la priorità assoluta nel mercato dell'iGaming. Per avere un'esperienza positiva, è fondamentale conoscere il contesto normativo e gli strumenti di tutela.

Il quadro normativo in Italia

In Italia, il gioco online è rigorosamente regolamentato dall'ADM (Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli). Nel corso del 2025 e del 2026, nuove normative (come il D.Lgs 41/2024) hanno ulteriormente rafforzato la protezione degli utenti:

Verifica Identità: l'accesso ai conti gioco richiede ora sistemi sicuri come lo SPID o la Carta d'Identità Elettronica (CIE).

l'accesso ai conti gioco richiede ora sistemi sicuri come lo o la Carta d'Identità Elettronica (CIE). Trasparenza: gli operatori devono destinare lo 0,2% del loro fatturato a programmi di prevenzione del gioco problematico.

gli operatori devono destinare lo 0,2% del loro fatturato a programmi di prevenzione del gioco problematico. Licenze ADM: solo i siti con il logo del timone (ufficiale dell’ADM) e regolare numero di licenza operano legalmente, garantendo software certificati e pagamenti sicuri.

Strategie e strumenti per un'esperienza sicura

Sapere come si gioca a baccarat online significa anche saper gestire il proprio comportamento. Ecco alcuni strumenti a disposizione dei giocatori per un’esperienza di gioco serena e responsabile:

Limiti di Deposito: è obbligatorio impostare un tetto massimo di ricarica (giornaliero, settimanale o mensile) prima di iniziare. Lo si può fare generalmente alla registrazione o anche dopo.

è obbligatorio impostare un tetto massimo di ricarica (giornaliero, settimanale o mensile) prima di iniziare. Lo si può fare generalmente alla registrazione o anche dopo. Autoesclusione Trasversale: attraverso il Registro Unico delle Autoesclusioni (RUA), un giocatore può decidere di bloccarsi temporaneamente o permanentemente da tutti i siti di gioco legali con un'unica operazione tramite il portale ADM.

attraverso il Registro Unico delle Autoesclusioni (RUA), un giocatore può decidere di bloccarsi temporaneamente o permanentemente da tutti i siti di gioco legali con un'unica operazione tramite il portale ADM. Monitoraggio del Tempo: molte piattaforme offrono "reality check" che avvisano l'utente sulla durata della sessione.

molte piattaforme offrono "reality check" che avvisano l'utente sulla durata della sessione. Test di Autovalutazione: strumenti anonimi per capire se il proprio approccio al gioco stia diventando problematico.

La storia del Baccarat

Le origini del Baccarat sono affascinanti. Alcuni storici le fanno risalire all'Italia del XV secolo, dove il termine "Baccarat" significava "zero", riferendosi al valore nullo delle figure.

Importato in Francia, divenne il passatempo preferito della nobiltà.

Nel XX secolo ha conquistato Las Vegas e, grazie al suo legame con il personaggio di James Bond, ha cementato la sua immagine di gioco sofisticato prima di approdare con successo nel mondo digitale.

FAQ - Domande frequenti

Quali mazzi di carte servono per giocare a Baccarat?

Si utilizzano solitamente 6 o 8 mazzi di carte francesi da 52 (senza jolly), mescolati insieme.

Come si danno le carte a Baccarat?

Nel Baccarat online, il software distribuisce le carte tramite un generatore di numeri casuali (RNG). Nei tavoli Live, il croupier le estrae fisicamente dal "Sabot".

Che cos'è il Sabot?

È il contenitore che ospita i mazzi di carte pronti per essere distribuiti durante la partita.

Posso giocare al Baccarat online?

Sì, è possibile giocare su tutte le piattaforme autorizzate ADM, sia in versione software che con croupier dal vivo.