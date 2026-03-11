Quando parliamo di "giochi online" nel contesto dei casinò, ci riferiamo a tutti i giochi disponibili sulle piattaforme che operano legalmente in Italia. La garanzia della legalità è data dalla concessione ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), l'unico ente che certifica la sicurezza e la trasparenza dei software.

Al giorno d’oggi, la maggior parte degli operatori offre portali completi dove, accanto alle scommesse sportive, troviamo ampie sezioni dedicate al casinò che comprendono:

Slot Machine: le protagoniste assolute per varietà e grafica.

le protagoniste assolute per varietà e grafica. Giochi da Tavolo: i grandi classici come Roulette e Blackjack.

i grandi classici come Roulette e Blackjack. Poker e Video Poker: gioco di strategia e carte.

gioco di strategia e carte. Casinò Live: dove si gioca con croupier dal vivo collegati in streaming.

dove si gioca con croupier dal vivo collegati in streaming. Giochi di Carte Tradizionali: i classici italiani come Scopa o Burraco.

Slot machine online: funzionamento e terminologia

Le slot machine online sono l’evoluzione digitale dei vecchi apparecchi meccanici. Il loro funzionamento si basa su un software chiamato RNG (Random Number Generator), che garantisce che ogni risultato sia assolutamente casuale e non manipolabile.

Esistono migliaia di varianti: dalle slot classiche con i simboli della frutta a quelle moderne con grafiche 3D ispirate a film o leggende. Molte offrono anche dei Jackpot, ovvero dei montepremi speciali che possono essere fissi o progressivi (che, cioè, aumentano con le giocate di tutti gli utenti).

Terminologia essenziale delle slot:

RTP (Return to Player): indica la percentuale di giocate che la slot restituisce ai giocatori sotto forma di vincita in un lungo periodo. Più è alto questo valore, meglio è per il giocatore.

indica la percentuale di giocate che la slot restituisce ai giocatori sotto forma di vincita in un lungo periodo. Più è alto questo valore, meglio è per il giocatore. Volatilità (o Varianza): se è "alta", la slot paga raramente ma con vincite più consistenti; se è "bassa", paga spesso ma con vincite contenute.

se è "alta", la slot paga raramente ma con vincite più consistenti; se è "bassa", paga spesso ma con vincite contenute. Reels (Rulli): le colonne verticali che ruotano.

le colonne verticali che ruotano. Paylines (Linee di vincita): le combinazioni di linee sulle quali devono apparire i simboli per ottenere un premio.

le combinazioni di linee sulle quali devono apparire i simboli per ottenere un premio. Wild: il simbolo "Jolly" che sostituisce le altre icone per formare una vincita.

il simbolo "Jolly" che sostituisce le altre icone per formare una vincita. Scatter: un simbolo speciale che, se appare in un certo numero, attiva giri gratuiti o giochi bonus.

Tra le slot più popolari in Italia troviamo titoli iconici come

Book of Ra

Starburst

Gonzo’s Quest

Age of Gods

Book of Ra è una delle slot machine più iconiche a tema Antico Egitto. Il gioco si sviluppa su una griglia di 5 rulli e 9 linee di pagamento, seguendo le avventure di un esploratore alla ricerca di tesori nascosti. La meccanica principale ruota attorno al simbolo del "Libro", che funge contemporaneamente da Wild e Scatter. Ottenendo tre libri, si attiva una funzione bonus con dieci giri gratuiti e un simbolo speciale espandibile che aumenta le possibilità di vincita.

Starburst

Caratterizzata da un’estetica spaziale con gemme luminose, Starburst è celebre per la sua semplicità e la bassa volatilità. A differenza di molti titoli, permette vincite in entrambe le direzioni (da sinistra a destra e viceversa) su 10 linee. La funzione centrale è rappresentata dal simbolo Wild a stella: quando appare si espande sull'intero rullo e attiva un re-spin gratuito. Per approfondire le sue meccaniche, è utile studiare nel dettaglio come funziona Starburst attraverso la versione demo spesso offerta dalle piattaforme di casino online.

Gonzo’s Quest

Gonzo’s Quest ha rivoluzionato il settore introducendo la funzione Avalanche (a valanga). Invece dei classici rulli rotanti, i simboli rappresentati da blocchi di pietra cadono dall'alto; le combinazioni vincenti esplodono per lasciare spazio a nuovi blocchi, permettendo vincite consecutive nello stesso giro. Ogni "valanga" successiva incrementa il moltiplicatore di vincita, che nel gioco base può arrivare fino a 5x. Il titolo segue le vicende di un conquistador spagnolo alla ricerca della mitica città di Eldorado.

Age of the Gods

Questa celebre serie di slot si ispira alla mitologia greca, portando sui rulli divinità come Zeus, Atena ed Ercole. La caratteristica distintiva di Age of the Gods è la presenza di quattro jackpot progressivi (Power, Extra Power, Super Power e Ultimate Power) collegati tra loro. Possono attivarsi casualmente durante qualsiasi partita. Il gioco offre diverse modalità di giri gratuiti, ognuna legata a una divinità specifica con modificatori unici, come moltiplicatori o simboli Wild extra.

Giochi da tavolo: quali sono, funzionamento e termini

I giochi da tavolo rappresentano il fulcro dei casinò online. Si dividono principalmente in due categorie: software (RNG), dove giochi contro il computer, e Live, dove l'utente interagisce con un vero mazziere.

Il funzionamento è semplice: si accede a un tavolo virtuale, si sceglie il valore delle fiches e si piazzano le puntate. I giochi più comuni includono la Roulette, il Blackjack, il Baccarat e i vari giochi di dadi.

Roulette: funzionamento e terminologia

La Roulette è la regina dei giochi online. Il meccanismo è elementare: una pallina viene lanciata in una ruota che gira e il giocatore deve indovinare su quale numero o colore si fermerà.

Le versioni più diffuse online sono la Roulette Europea (con un solo zero) e la Roulette Americana (che ha anche il doppio zero, aumentando il vantaggio del banco). Per giocare responsabilmente, è fondamentale conoscere le probabilità di ogni puntata e stabilire un budget prima di iniziare.

Terminologia Roulette

Pieno: puntata su un singolo numero (paga 35 a 1).

puntata su un singolo numero (paga 35 a 1). Cavallo: puntata su due numeri vicini.

puntata su due numeri vicini. Terzina: scommessa su tre numeri in fila.

scommessa su tre numeri in fila. Carré: giocata su quattro numeri che formano un quadrato.

giocata su quattro numeri che formano un quadrato. Rosso/Nero o Pari/Dispari: puntate "semplici" che coprono quasi metà dei numeri.

puntate "semplici" che coprono quasi metà dei numeri. Croupier: il professionista che gestisce il tavolo e lancia la pallina (nel live).

Le regole della Roulette sono semplici da comprendere, ma per i giocatori meno esperti le piattaforme di giochi online mettono a disposizione una breve panoramica sul suo funzionamento. Ciò consente agli utenti di iniziare a puntare su numero o colore con maggiore consapevolezza.

Blackjack: funzionamento e glossario

Le regole del Blackjack sono semplicissime: l’obiettivo è battere il banco ottenendo un punteggio il più vicino possibile a 21, senza mai superarlo. Si gioca con uno o più mazzi di carte francesi. È uno dei pochi giochi in cui la strategia può influenzare l'esito della partita.

Terminologia Blackjack

Hit (Carta): chiedere un'altra carta per aumentare il punteggio.

chiedere un'altra carta per aumentare il punteggio. Stand (Stai): fermarsi con il punteggio attuale.

fermarsi con il punteggio attuale. Bust (Sballare): superare il 21 e perdere automaticamente la mano.

superare il 21 e perdere automaticamente la mano. Double Down (Raddoppio): raddoppiare la puntata iniziale ricevendo, però, una sola carta extra.

raddoppiare la puntata iniziale ricevendo, però, una sola carta extra. Split (Divisione): se si ricevono due carte uguali, è possibile dividerle in due mani separate.

se si ricevono due carte uguali, è possibile dividerle in due mani separate. Insurance (Assicurazione): una puntata laterale offerta quando la carta scoperta del banco è un Asso.

Poker: funzionamento e varianti

Il poker online si divide in due grandi mondi: le Poker Room, dove si sfidano giocatori reali in tornei o tavoli "Cash", e il Video Poker, che somiglia più a una slot machine basata sulle combinazioni del poker. La variante più giocata in assoluto è il Texas Hold'em, dove ogni giocatore riceve due carte coperte e ne condivide cinque comuni sul tavolo. Le regole del Poker meritano un approfondimento ad hoc data qualche complessità del gioco. Di solito, però, le piattaforme di giochi e casino online mettono a disposizione una guida per gli utenti.

Terminologia del poker

Bluff: fare una puntata forte con una mano debole per indurre l’avversario a ritirarsi.

fare una puntata forte con una mano debole per indurre l’avversario a ritirarsi. All-in: puntare tutte le proprie fiches in una sola mano.

puntare tutte le proprie fiches in una sola mano. Flop, Turn, River: le tre fasi in cui vengono scoperte le carte comuni sul tavolo.

le tre fasi in cui vengono scoperte le carte comuni sul tavolo. Fold (Passare): abbandonare la mano corrente.

abbandonare la mano corrente. Call (Vedere): pareggiare la puntata dell'avversario.

pareggiare la puntata dell'avversario. Raise (Rilanciare): aumentare l'entità della puntata fatta da un altro giocatore.

Baccarat: funzionamento e terminologia

Il Baccarat è un gioco elegante e veloce. A differenza del Blackjack, qui non si decide se prendere o meno carta. Bisogna solo scommettere su chi vincerà tra il "Giocatore" (Punto) e il "Banco", o se la mano finirà in pareggio. Le regole del Baccarat sono semplici: vince chi si avvicina di più al punteggio di 9. Capire come giocare a Baccarat è molto semplice. In ogni caso, però, di supporto alla pratica dei giocatori vi sono le versioni demo spesso disponibili sui siti online.

Terminologia del baccarat

Punto (Player): scommessa sulla vittoria del giocatore.

scommessa sulla vittoria del giocatore. Banco (Banker): puntata sulla vittoria del banco.

puntata sulla vittoria del banco. Egalité (Tie): Scommessa sul pareggio.

Scommessa sul pareggio. Natural: quando le prime due carte totalizzano 8 o 9.

Gameshow: cosa sono

I Game Show rappresentano l'ultima frontiera dell'intrattenimento online. Si tratta di format spesso ispirati a programmi TV o giochi da tavolo famosi, condotti da presentatori in carne ed ossa in studi colorati e iper-tecnologici.

Ecco alcuni dei titoli più celebri che puoi trovare:

Deal or No Deal: la versione digitale del gioco dei "pacchi".

la versione digitale del gioco dei "pacchi". Monopoly Live: basato sul celebre gioco da tavolo, con una ruota della fortuna e un tabellone 3D.

basato sul celebre gioco da tavolo, con una ruota della fortuna e un tabellone 3D. Dream Catcher: una ruota della fortuna semplice e coinvolgente con moltiplicatori extra.

una ruota della fortuna semplice e coinvolgente con moltiplicatori extra. Lightning Roulette: roulette classica arricchita da "fulmini" che colpiscono numeri casuali moltiplicandone i premi.

roulette classica arricchita da "fulmini" che colpiscono numeri casuali moltiplicandone i premi. Super Sic Bo: un gioco di dadi di origine cinese. Lo scopo è indovinare l'esito del lancio.

un gioco di dadi di origine cinese. Lo scopo è indovinare l'esito del lancio. Dragon Tiger: versione semplificata del Baccarat con solo due carte in gioco.

versione semplificata del Baccarat con solo due carte in gioco. Crazy Time: evoluzione del Dream Catcher con quattro diversi round bonus interattivi.

evoluzione del Dream Catcher con quattro diversi round bonus interattivi. Side Bet City: un gioco di poker ambientato in un'atmosfera anni '80, molto semplice e veloce.

Giochi di carte: tipologie e varianti

Molti siti ADM offrono una sezione dedicata ai "Giochi Skill" o giochi di carte della tradizione italiana. Si punta solitamente contro altri utenti in tornei o partite veloci.

Scopa

Si gioca con le carte napoletane. L'obiettivo è prendere tutte le carte sul tavolo e fare "Scopa". I punti principali, oltre che con le scope, si fanno con il Settebello, la Primiera, le carte Denari e ottenendo il maggior numero di carte.

Burraco

Un gioco della famiglia della Pinnacola. Si punta a coppie e l'obiettivo è creare combinazioni di carte dello stesso seme o sequenze (scale) fino a creare un "Burraco" (almeno 7 carte).

Scala 40

Si gioca con due mazzi di carte francesi. Per "aprire" e calare le carte sul tavolo, il valore totale delle combinazioni deve essere di almeno 40 punti.

Solitario

Esistono diverse varianti online del classico gioco individuale. Lo scopo è riordinare le carte divise per seme, seguendo un ordine preciso.

Asso Pigliatutto

Molto simile alla Scopa, ma con una regola speciale: chi gioca un Asso prende tutte le carte presenti sul tavolo in quel momento.

Giochi Arcade: cosa sono e terminologia

I giochi Arcade (spesso chiamati "Crash Games") sono titoli rapidi e intuitivi, molto diversi dai classici giochi di carte. Un esempio famoso è Aviator. Il funzionamento è semplice: un oggetto (come un aereo o un grafico) inizia a salire e, man mano che cresce, aumenta il moltiplicatore. Il giocatore avrà bisogno di cliccare su Cash Out (incassa) prima che l'oggetto "esploda" o voli via. Se si aspetta troppo, si perde la puntata. Quando si esce dalla partita, si vince il moltiplicatore raggiunto.

Giochi online: altri termini da conoscere

Per concludere il nostro glossario, ecco alcuni termini tecnici che si possono incontrare spesso navigando sui siti di gioco online:

Account di Gioco: profilo personale sul sito, dove depositare i fondi e prelevare eventuali vincite conseguite.

profilo personale sul sito, dove depositare i fondi e prelevare eventuali vincite conseguite. Bonus Benvenuto: un incentivo offerto ai nuovi iscritti (occorre sempre leggere i Termini e Condizioni!).

un incentivo offerto ai nuovi iscritti (occorre sempre leggere i Termini e Condizioni!). Wagering (Requisiti di puntata): il numero di volte per cui giocare un bonus prima di poterlo trasformare in denaro reale prelevabile.

il numero di volte per cui giocare un bonus prima di poterlo trasformare in denaro reale prelevabile. KYC (Know Your Customer): la procedura obbligatoria di invio del documento d'identità per convalidare il conto.

la procedura obbligatoria di invio del documento d'identità per convalidare il conto. Demo Mode (Modalità Prova): la possibilità di provare i giochi con soldi finti per capirne il funzionamento senza rischi.

FAQ - Domande frequenti

È sicuro giocare sulle piattaforme di giochi online?

Sì, ma solo se il sito possiede il logo ADM (ex AAMS) e un numero di concessione a cinque cifre. Questi siti sono controllati dallo Stato Italiano, garantiscono il pagamento delle vincite e proteggono i dati degli utenti.

Quali sono i giochi più popolari sui casinò online?

Su tutti i migliori casino online, al primo posto tra i giochi più utilizzati ci sono le slot machine. A seguire troviamo la Roulette Live e il Blackjack. Negli ultimi anni, i Game Show come Crazy Time hanno scalato le classifiche di popolarità.

Quali sono le slot più famose?

Oltre a quelle citate (Book of Ra, Starburst), sono molto amate le slot a tema mitologico come Gates of Olympus o quelle "giocose" come Sweet Bonanza. Ogni mese ne vengono rilasciate decine di nuove dai principali fornitori software.