Vinicius punta e supera ogni volta James, Rio Ferdinand: “Non ha mostrato alcun rispetto”

Vinicius è stato il grande mattatore di Real Madrid-Chelsea: con le sue giocate ha mandato in crisi la difesa dei Blues.

Il Real Madrid supera 2-0 il Chelsea nella sfida di andata dei quarti di finale di Champions League e compie un deciso passo in avanti verso la qualificazione alle semifinali.

Mattatore assoluto della sfida del Bernabeu è stato Vinicius che, non ha trovato la via della rete, ma per tutta la gara è stata un’autentica spina nel fianco per la retroguardia dei Blues.

Ha dominato in lungo e in largo nella sua zona di competenza, ha costretto gli avversari a falli da ammonizione, è stato decisivo nell’azione dell’1-0 di Benzema ed ha sfornato l’assist per la rete di Asensio che ha regalato ai Blancos un importante doppio vantaggio in vista del ritorno.

Se l’asso brasiliano ha vissuto una notte da sogno, da incubo è invece stata quella del suo diretto marcatore: Reece James.

Il terzino inglese non è infatti mai riuscito a fermare Vinicius e Rio Ferdinand, commentando la sua prestazione ai microfoni di ‘BT Sport’, non ha avuto dubbi nel bocciarla.

“Mai in carriera gli è toccato di giocare una partita difficile come quella di oggi”.

Secondo l’ex difensore del Manchester United, Vinicius ha puntato intenzionalmente James in ogni singola azione.

“Non gli ha mostrato rispetto, ogni volta che ha avuto palla ha scelto di andare direttamente contro James e vedrete che lo stesso accadrà anche al ritorno allo Stamford Bridge”.

Ferdinand ha inoltre dato un consiglio a James.

“Prenda la cosa sul personale per capire dove ha sbagliato”.