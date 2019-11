Tottenham, Pochettino lascia un messaggio d'addio: "Sarete sempre nel mio cuore"

Mauricio Pochettino ha scritto sulla lavagna l'ultimo messaggio per i giocatori del Tottenham: "Grazie, sarete sempre nel mio cuore".

Cinque anni non si dimenticano facilmente. Tanto è stato il tempo trascorso da Mauricio Pochettino nello spogliatoio del e così, prima di lasciarlo definitivamente, l'allenatore argentino ha deciso di salutare i giocatori a modo suo.

Pochettino infatti ha lasciato un messaggio semplice quanto commovente sulla lavagna dello spogliatoio: "Grazie a tutti, sarete sempre nel nostro cuore".

Il punto più alto dell'avventura di Pochettino sulla panchina del Tottenham è stato sicuramente la finale di , la prima nella storia del club, raggiunta qualche mese fa.

Questo però non è bastato ad evitare l'esonero, causato dai pessimi risultati ottenuti in questo inizio di stagione soprattutto in Premier League, dove il Tottenham occupa attualmente il quattordicesimo posto.

Durante la conferenza di presentazione anche Mourinho ha comunque voluto ringraziare Pochettino, lasciandogli aperte le porte dello spogliatoio.