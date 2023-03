Torino-Napoli, il fisioterapista granata non ci sarà: espulso contro il Lecce

Gerundo, al pari del ds del Lecce Trinchera, non potrà prendere parte al prossimo turno di campionato: "Atteggiamento provocatorio".

Un match incandescente soprattutto nella prima frazione, quello andato in scena domenica tra il Lecce e il Torino in terra pugliese. Una partita che ha dato ulteriore fiducia in termini di possibile qualificazione europea ai granata di Juric, vincitori per 2-0. Ora, per il Torino, la sfida più dura: in Piemonte sbarca il Napoli capolista, per una gara in cui non sarà presente Giuseppe Gerundo.

Parliamo del fisioterapista del Torino, tra i protagonisti del caos venutosi a verificare al minuto 33 dopo un contrasto tra Strefezza e Ilic.

Un contrasto che ha immediatamente generato una rissa vicino alle panchine, causando l'ammonizione dei due giocatori, di Milinkovic-Savic - precipitatosi a metà campo - e due membri dello staff.

Uno è il direttore sportivo del Lecce, Trinchera, l'altro, Gerundo, operatore sanitario del Torino. Un rosso nella sua categoria? Una vera particolarità in Serie A:

" per avere, al 32° del primo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti della panchina avversaria" evidenzia il comunicato del giudice sportivo.

A differenza del fisioterapista, che non potrà esserci tra le mura amiche per il match contro il Napoli, saranno regolarmente in campo Ilic e Milinkovic-Savic, non diffidati e dunque a disposizione di Juric per la 27esima giornata di Serie A.

Sarà disponibile anche Buongiorno, arrivato all'ottava ammonizione stagionale e ad un giallo di distanza dalla seconda diffida nell'annata 2022/2023.