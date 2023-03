Ammoniti tre giocatori, due rossi: succede di tutto dopo un contrasto tra Ilic e Strefezza a due passi dalle panchine.

Duro lavoro per il direttore di gara Sacchi al 33' del match tra Lecce e Torino, di scena alle 12:30 per il 26esimo turno di Serie A. Tre ammoniti e due espulsi per quanto successo a due passi dalle panchine del Via del Mare.

In seguito ad un un fallo di Ilic su Strefezza, il centrocampista granata ha poi detto qualcosa all'avversario: collega del Lecce furioso e rissa che ha coinvolto diversi membri dello staff e dei giocatori in campo. Tra questi Milinkovic-Savic, arrivato sulla linea laterale dalla sua porta come un fulmine.

Sacchi ha così estretto il giallo per Ilic, Strefezza e Milinkovic-Savic, mentre hanno ricevuto il rosso due membri dello staff: il direttore generale del Lecce e un membro della panchina di Juric.

Primo tempo chiuso sul 2-0, con i goal del Torino arrivati prima dei cinque cartellini dell'arbitro Sacchi nei confronti di giocatori e staff.

Nessuno dei tre ammoniti nell'ambito della rissa era comunque diffidato: tutti a disposizione per il 27esimo turno, l'ultimo prima della sosta delle Nazionali.