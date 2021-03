Torino-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Torino sfida la Juventus nel Derby della Mole della 29ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

TORINO-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Torino-Juventus

Torino-Juventus Data: 3 marzo 2021

3 marzo 2021 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: DAZN e DAZN1

Streaming: DAZN

Il Derby della Mole fra il Torino di Davide Nicola e la Juventus di Andrea Pirlo è il match clou della 29ª giornata di Serie A, che si disputa integralmente la vigilia di Pasqua.

I granata sono in piena lotta per la salvezza e non possono permettersi di lasciare punti per strada: benché debbano recuperare la gara contro la Lazio, attualmente occupano il quartultimo posto in classifica con 23 punti, frutto di 4 vittorie, 11 pareggi e 12 sconfitte, e hanno appena una lunghezza di vantaggio sul Cagliari, terzultimo e virtualmente primo delle retrocesse.

I bianconeri dal canto loro si trovano in piena bagarre per la zona Champions: la Vecchia Signora è stata raggiunta al 3° posto dall'Atalanta a quota 55, e ha un cammino di 16 successi, 7 pareggi e 4 sconfitte, con un distacco di 4 lunghezze dal 2° posto occupato dal Milan e solo 2 punti di margine sul Napoli, quinto. Proprio contro i partenopei il 7 aprile recuperà la partita non giocata nel girone di andata.

Nei 77 Derby della Mole giocati in Serie A con i granata in casa, è Madama a condurre nelle statistiche con 34 successi, 23 pareggi e 20 affermazioni del Torino. Quest'ultimo non vince una stracittadina in casa in campionato dal 26 aprile 2015: 2-1 per l'allora squadra di Ventura con goal di Darmian e Quagliarella a vanificare il vantaggio iniziale dei rivali siglato dall'attuale allenatore Andrea Pirlo. Negli ultimi 10 derby come squadra ospite la Vecchia Signora ha ottenuto per il resto ben 9 vittorie.

Il Torino è reduce da 3 sconfitte e una vittoria col Sassuolo nelle ultime 4 gare, mentre la Juventus ha rimediato 3 vittorie consecutive e una sconfitta a sorpresa in casa contro il Benevento. Il 'Gallo' Andrea Belotti è il miglior marcatore dei granata con 11 goal all'attivo, mentre il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo guida la classifica cannonieri del torneo con 23 reti segnate. In questa pagina tutte le informazioni su Torino-Juventus: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO TORINO-JUVENTUS

Torino-Juventus si giocherà la sera di sabato 3 aprile 2021, vigilia di Pasqua, nel palcoscenico dello Stadio Olimpico Grande Torino del capoluogo piemontese. Il fischio d'inizio del Derby della Mole, che sarà il 152° in Serie A, è in programma alle ore 18.00.

Sarà DAZN a trasmettere il Derby della Mole, Torino-Juventus, in diretta streaming. La stracittadina sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4 o 5, o ancora a dispositivi quali Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

La partita sarà inoltre disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti in possesso di un abbonamento Sky potranno vedere la sfida in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, che sarà affiancato da Massimo Donati al commento tecnico.

Mediante DAZN sarà possibile vedere Torino-Juventus in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook e su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Nel primo caso sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo, invece, occorrerà precedentemente preoccuparsi di scaricare la app per sistemi Android e iOS, avviarla e selezionare il Derby della Mole dal palinsesto.

Al termine del confronto gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione in modalità on demand.

Al termine del confronto gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione in modalità on demand.

Nicola si affiderà al 3-5-2 e registra il pesante forfait di Singo sulla fascia destra, con il giovane esterno vittima di una distrazione al retto femorale. Al suo posto dovrebbe trovar spazio dal 1' Ansaldi sulla destra, con Murru sulla fascia opposta, Mandragora in cabina di regia e Rincon e Lukic (favorito su Gojak) mezzali. Davanti si va verso la riproposizione del tandem formato da paraguayano Sanabria e da Belotti, reduce dalle partite in Nazionale. In difesa, davanti a Sirigu, linea a tre composta da Izzo, Lyanco e Bremer. Nkoulou, negativizzatosi al Covid-19 dopo 31 giorni, siederà al massimo in panchina.

Pirlo non avrà a disposizione Buffon, squalificato per un turno per blasfemia, e Demiral, positivo al Covid-19, mentre Alex Sandro proverà a recuperare dal proprio infortunio. Non destano preoccupazione le condizioni di Chiellini, rientrato anzitempo dalla Nazionale perché acciaccato. Il difensore toscano sarà regolarmente a disposizione contro i granata ma potrebbe partire dalla panchina, con la coppia centrale bianconera che dovrebbe vedere De Ligt in coppia con Bonucci. In porta ci sarà Szczesny, sulle corsie laterali Cuadrado a destra e Danilo a sinistra (se il suo connazionale non ce la facesse). In mediana potrebbero essere riproposti Arthur e Rabiot. Sulle due fasce dovrebbero agire Kulusevski a destra e a sinistra Chiesa, mentre Ramsey, reduce da un lungo stop, viaggia verso la panchina. Davanti tandem d'attacco composto da Morata e Cristiano Ronaldo, con il recuperato Dybala possibile carta da giocarsi a gara in corso.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Ansaldi, Rincon, Mandragora, Lukic, Murru; Sanabria, Belotti.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.