Lazio-Torino si deve giocare: respinto il ricorso dei biancocelesti

La Corte Sportiva d'Appello ha respinto il ricorso della Lazio: niente 3-0 a tavolino, col Torino si giocherà. Ma dalla FIGC monito ai granata.

Scenario invariato, Lazio-Torino dovrà essere giocata. La FIGC, ha respinto il ricorso presentato dal club di Claudio Lotito.

La società biancoceleste, tramite istanza, aveva richiesto che il match valido per la 25ª giornata di Serie A previsto lo scorso 2 marzo venisse omologato con la vittoria a tavolino per 3-0 in favore della Lazio, ma la Corte Sportiva d'Appello ha detto 'no'.

"Pertanto, correttamente, il Giudice Sportivo si è arrestato di fronte al chiaro disposto dell’ultima nota della ASL di Torino, “la quale il 1° marzo, tempestivamente rispetto all’incontro previsto per il 2 marzo, integrando e chiarendo, seppur a richiesta, la portata del proprio precedente atto del 23 febbraio ha specificato che il provvedimento contumaciale perdurava fino a tutto il 2 marzo 2021”, ritenendo, quindi, che tale atto integrasse il c.d. factum principis, che ha impedito la prestazione da parte della Società F.C. Torino S.p.A. in relazione all’incontro di calcio Lazio-Torino; atto che, lo si ribadisce, non era e non è sindacabile da parte degli organi di giustizia sportiva".

Confermata la decisione del giudice sportivo dunque, secondo cui la partita mai andata in scena a causa del focolaio Covid scoppiato in casa granata dovrà essere ricalendarizzata e disputata. Lo ha sentenziato la prima sessione del collegio presieduta da Piero Sandulli, accettando l'impossibilità avuta dal Torino di recarsi a Roma per affrontare l'impegno causa divieto di spostamento imposto dall'ASL seppur con un monito al club di Cairo.

"Quanto, infine, al secondo motivo di ricorso con il quale la Società reclamante stigmatizza la condotta tenuta nella fattispecie di cui è giudizio dalla Società F.C. Torino S.p.A. che non sarebbe stata improntata ai canoni della lealtà sportiva e della correttezza e che, per ciò solo, giustificherebbe l’applicazione della sanzione di cui all’art. 53 delle NOIF, ovvero la sconfitta per 0-3, questa Corte non può esimersi dall’evidenziare che, in effetti, il provvedimento, a carattere interpretativo, adottato dall’ASL di Torino in data 1 marzo 2021 desta più di una perplessità; ed invero, un atto amministrativo, peraltro con finalità di prevenzione della salute collettiva a fronte della più grave emergenza sanitaria della storia moderna dell’umanità, non può produrre effetti dal giorno successivo alla sua adozione, alla stregua di un atto giudiziario".

"Ciò posto, non vi è dubbio che la Società F.C. Torino S.p.A. abbia tratto profitto dal provvedimento adottato dall'autorità sanitaria torinese, peraltro, su richiesta della stessa Società granata. Al proposito, non può che richiamarsi, ancora una volta, il principio secondo il quale "il fine ultimo dell'ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la lealtà, la probità e il sano agonismo". Tale principio non dovrebbe mai essere vanificato, neppure nella presente situazione di emergenza sanitaria, con comportamenti che, come nel caso della Società F.C. Torino S.p.A., sembrano finalizzati, invece, all'unico fine di ottenere, nelle ipotesi di calciatori risultati positivi al COVID-19, il rinvio della disputa delle gare che potrebbero essere, tranquillamente, disputate, atteso, peraltro, il consistente numero delle rose di calciatori a disposizione delle Società professionistiche".

"Comportamenti, questi ultimi, improntati ad una sorta di "furbizia" che non sono, in alcun modo, in linea con i principi di lealtà, probità e correttezza che devono, invece, sempre ispirare chi partecipa a competizioni che, sebbene abbiano natura professionistica, riguardano sempre un gioco, o meglio un "giuoco" per ricordare la parola ricompresa nella definizione della Federazione".

Adesso, per la Lazio, c'è la possibilità di ricorrere all'ultimo grado di giudizio: quello del Collegio di Garanzia del CONI.