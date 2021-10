"Ti restano due giorni": scoppia la lite tra Maffeo e il tecnico avversario

Un episodio increscioso è accaduto nel corso di Maiorca-Levante: Pablo Maffeo ha rivolto una frase offensiva a tecnico avversario e scoppia la rissa.

Sta facendo molto discutere in Spagna quanto accaduto sabato pomeriggio nel corso della sfida valida per l’ottavo turno di Liga che ha visto protagoniste Maiorca e Levante.

Alla fine del primo tempo, la panchina ospite ha protestato in maniera veemente poiché riteneva che non Roger, a seguito di un fallo, non fosse stato ammonito per la seconda volta.

Pablo Maffeo, terzino destro della squadra locale e giocatore più vicino allo staff tecnico avversario, a questo punto ha rivolto all’allenatore del Levante, Paco Lopez, una frase che ha fatto degenerare la situazione.

“Stai zitto, ti restano due giorni!”.

Paco Lopez, visibilmente irritato, ha allora cercato il contatto con il difensore, ha è stato fermato dai suoi collaboratori. Lo stesso Maffeo è stato poi raggiunto da alcuni giocatori del Levante e, secondo quanto riportato da ‘Movistar’, il tutto si è spostato nel tunnel degli spogliatoi, dove è scoppiata una rissa che è andata avanti per alcuni secondi, nella quale non sono mancati spinte e insulti.

Al ritorno in campo delle due squadre, dopo la fine dell’intervallo, il tecnico del Maiorca, Luis Garcia Plaza, si è poi avvicinato al suo collega, con il quale ha scambiato alcune parole prima di abbracciarlo.

Maffeo, che è stato duramente criticato poiché nel suo atteggiamento in molti hanno visto un’evidente mancanza di rispetto, dopo la partita si è scusato con tutti attraverso il suo profilo Twitter.

A veces la tensión lleva a equivocarnos. Lamento lo sucedido, tomo nota y seguro que voy a aprender.🙏⚽️ — Pablo Maffeo (@pablomaffeo) October 2, 2021

“A volte la tensione ci porta a sbagliare. Mi dispiace per l’accaduto, ne prendo atto e sono sicuro che ne trarrò un insegnamento”.

Maffeo, classe 1997, qualche tempo fa è stato definito da Leo Messi il difensore più duro che ha affrontato. All’epoca, il fuoriclasse argentino giocava nel Barcellona e ricordò cosa accaduto in un match giocato contro il Girona.

“La marcatura più complicata? Quella di Pablo Maffeo del Girona. Quella fu fin troppo esagerata”.