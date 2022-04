Ten Hag avvisa Ronaldo e i big: "Non scenderò a compromessi"

Sembrava poter arrivare in un grande club inglese o spagnolo già due-tre anni fa, ma alla fine Erik ten Hag lascerà l'Ajax solamente in questa primavera. Al termine della stagione con il club di Amsterdam, infatti, il tecnico olandese approderà al Manchester United di Cristiano Ronaldo.

Ten Hag è l'ennesimo allenatore del post Ferguson, in una lista infinita di tecnici che hanno provato a riportare il titolo d'Inghilterra nella bacheca dei Red Devils senza riuscirsi: Van Gaal, Mourinho, Solskjaer, Moyes. Tanti mister e zero successi in campionato.

Per Ten Hag c'è all'orizzonte la grande opportunità della propria carriera, chiamato a gestire una delle squadre più amate del mondo ed alcuni tra i top calciatori del pianeta, tra cui Cristiano Ronaldo. Dopo aver lasciato la Juventus nel 2021, il lusitano ha firmato con il suo vecchio club fino al 2023.

Consapevole dell'importanza di Cristiano Ronaldo in una squadra che rischia seriamente di giocare solamente l'Europa League nella prossima annata, Ten Hag non vuole però cambiare il proprio metodo di lavoro per accontentare le grandi star, tra cui proprio il classe 1985.

Intervistato da Trouw, Ten Hag ha chiaramente evidenziato di essere pronto a guidare le grandi stelle del firmamento United:

"Penso di sì, ma sarò sempre me stesso. Non cambierò il mio punto di vista sull'allenamento. Il tipo di giocatori che hai determina il modo in cui giochi, ma ho il controllo delle richieste e dei compiti da dare ai giocatori. Decido che compito ha un giocatore. Se qualcuno non svolge i suoi compiti, ne sarà informato, non importa chi sia. Non scenderò a compromessi su questo".

Cristiano Ronaldo, che ad aprile 2022 ha subito un terribile lutto in famiglia (la scomparsa del figlioletto), è il capocannoniere stagionale del Manchester United, deciso a provare a guidare i Red Devils al quarto posto negli ultimi incontri di Premier, primo tra i quali quello contro l'Arsenal.

La sfida contro i Gunners per l'ex Sporting sarà quanto mai particolare per Cristiano Ronaldo: si tratta infatti della prima dopo il lutto. Proverà ad essere, però, il solito campione del Manchester United, presto nelle mani di Ten Hag.