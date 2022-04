Cristiano Ronaldo torna a disposizione: ci sarà per Arsenal-Manchester United

Cristiano Ronaldo è nuovamente a disposizione di Ralf Rangnick. Dopo la tragica morte del figlioletto, l'attaccante portoghese potrebbe scendere in campo per il big match contro l'Arsenal, essenziale per la qualificazione in Champions League dei Red Devils.

Ad annunciare il ritorno di Cristiano Ronaldo è stato lo stesso allenatore del Manchester United, Rangnick. L'ex Juventus ha saltato la sfida contro il Liverpool persa per 4-0 dopo la terribile scomparsa, tornando ad allenarsi nella giornata di giovedì.

Non è comunque detto che Cristiano Ronaldo scenderà in campo contro l'Arsenal, vista la terribile settimana che sta affrontando con la famiglia. Una famiglia unita, che ha accolto la figlia appena nata dopo che Georgina Rodriguez e lo stesso portoghese sono tornati a casa dall'ospedale.

Il match tra Arsenal e Manchester United è previsto all'Emirates nella giornata di sabato, ore 13:30: attualmente i Gunners si trovano a +3 in classifica sui rivali, tra l'altro con una gara in più. Per gli ospiti la necessità di vincere, così da evitare di rimanere fuori dalla Champions League.

Il Manchester United recupera Cristiano Ronaldo, ma non potrà contare sull'infortunato Pogba. Nuovamente a disposizione invece McTominay, al pari di un Varane che potrebbe scendere in campo a partita in corso dopo il rientro dall'infortunio.

Cristiano Ronaldo aveva ringraziato pubblicamente il pubblico di Anfield per il tributo al 7 minuto del match contro il Manchester United: un lungo applauso per stare vicino ad un genitore che ha dovuto subire il più terribile dei destini. Il calciatore, stavolta, è venuto dopo.