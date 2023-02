Finalmente Suso: l'ex Milan ritrova il goal dopo due anni

Suso, oggi al Siviglia, segnando al Rayo Vallecano nell'ultimo match di Liga ha ritrovato la gioia del goal dopo due anni complicati.

Immaginate essere un esterno d'attacco professionista e non riuscire a segnare per più di due anni. Questo è ciò che è successo a Suso, ex centrocampista del Milan oggi al Siviglia che finalmente è riuscito a spezzare la maledizione.

Il goal gli mancava addirittura dalla stagione 2020/2021, più precisamente dal 17 febbraio 2021, giorno di Sivigilia-Dortmund 2-3, ottavi di andata di Champions League.

L'ultimo goal in campionato risale invece alla trasferta del 19 gennaio 2021 sul campo dell'Alavés: l'esterno spagnolo decise la gara con una gran botta di sinistro dai 25 metri che si spense sotto l'incrocio dei pali.

Dal quel giorno sono passati due campionati, svariate partite di Coppe, 761 giorni totali: dal 19 gennaio 2021 al 19 febbraio 2023, giorno in cui Suso ha ritrovato la gioia del goal in campionato che è valso al Siviglia il momentaneo vantaggio sul campo del Rayo Vallecano (match terminato poi 1-1).

SUSO, IL GOAL DOPO IL CALVARIO

Dal novembre 2021 Suso è rimasto fuori per circa un anno a causa di un problematico infortunio alla caviglia. È tornato in campo stabilmente solo lo scorso gennaio, subentrando sempre dalla panchina per accumulare minuti sulle gambe. Alla terza gara da titolare, il ritorno sul tabellino dei marcatori.

Stavolta la rete del 29enne spagnolo è stata più fortunosa rispetto all'eurogoal con cui ci aveva lasciato la Liga: il solito sinistro da fuori c'era, ma la deviazione del difensore dei padroni di casa è risultata decisiva. Poco importa: la gioia del goal è sempre speciale. Specialmente se si tratta del primo grido liberatorio dopo dopo due anni lunghi e complicati.