Le squadre qualificate ai quarti di Europa League

Rimangono otto squadre a contendersi il titolo di Europa League: presenti big e grandi sorprese per i quarti del torneo.

Chiuso il quadro delle qualificate ai quarti di Champions League , con quasi tutte le big presenti e le tre squadre eliminate prima di essi, è tempo anche di considerazioni relativamente all'Europa League. Anche nel secondo torneo continentale definite le compagini che prenderanno parte ai quarti del torneo.

Le big che non sono riuscite ad approdare i quarti sono sicuramente Tottenham e Milan, i primi k.o contro la Dinamo Zagabria in rimonta, i secondi eliminati dall' Europa League per mano del Manchester United. Avanti invece Arsenal e Ajax alla pari della grande sorpresa Granada.

EUROPA LEAGUE, LE SQUADRE QUALIFICATE AI QUARTI

Arsenal

Dinamo Zagabria

Granada

Roma

Manchester United

Slavia Praga

Villarreal

Ajax

LE SQUADRE ELIMINATE AGLI OTTAVI

Olympiacos

Tottenham

Molde

Shakhtar Donetsk

Milan

Rangers

Dinamo Kiev

Young Boys

QUANDO SI GIOCANO I QUARTI DI EUROPA LEAGUE

L'8 aprile andranno in scena i quattro quarti d'andata di Europa League, mentre una settimana dopo, giovedì 15, i match di ritorno decideranno le quattro squadre che si contenderanno la finalissima prevista il prossimo maggio. Ultimo atto del torneo previsto allo Stadio Energa Gdańsk di Danzica, Polonia.