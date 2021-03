Le squadre qualificate ai quarti di Champions League

In Champions League si comincia a fare sul serio, tra eliminazioni clamorose e passaggi ai quarti: tutte le qualificate alla fase successiva.

Chiusa la fase a gironi nel 2020 con alcune importanti arrivederci, dall'Inter al Manchester United, anche la fase ad eliminazione diretta della Champions League ha portato ad alcune defezioni d'elite. Su tutte la Juventus, fuori agli ottavi contro il Porto, ma anche il Barcellona, alla quale stavolta non è riuscita la rimonta contro il PSG.

In attesa delle ultime quattro sfide che andranno in scena 16 e 17 marzo, e che vedrà impegnate tra le altre il Bayern Monaco campione in carica (contro la Lazio), sono quattro le squadre qualificate ai quarti di Champions e dunque tra le migliori otto compagini del continente

CHAMPIONS LEAGUE, CHI É QUALIFICATO AI QUARTI?

Porto

Borussia Dortmund

PSG

Liverpool

ELIMINATE AGLI OTTAVI

Juventus

Siviglia

Barcellona

Lipsia

QUANDO SI GIOCANO I QUARTI DI CHAMPIONS?

Le quattro sfide d'andata della Champions League 2020/2021 valide per i quarti si giocheranno il 6 e il 7 aprile. Per quanto riguarda i match di ritorno, invece, PSG, Liverpool e compagnia in campo il 13 e il 14 aprile.