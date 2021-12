Sorteggio sedicesimi Europa League 2021/2022: data, ora e dove vederlo

A differenza del passato, non tutte le squadre qualificate dai gironi di Europa League partecipano ai sedicesimi del torneo 2021/2022. Solamente le seconde in classifica approdano a tale fase, mentre le capoliste eviteranno un turno passando direttamente agli ottavi. Insieme alle seconde, anche le terze della Champions, retrocesse e costrette ad affrontare i sedicesimi.

Sedici giocheranno dunque i sedicesimi di Europa League 2021/2022: le otto terze dei gironi di Champions League e le otto seconde dei gruppi di Europa League. Le qualificate potranno unirsi alle capoliste, che torneranno in campo a marzo senza affrontare i due match andata-ritorno di febbraio.

QUANDO SI SVOLGE IL SORTEGGIO DEI SEDICESIMI

In quel di Nyon, Svizzera, ci sarà il sorteggio dei sedicesimi di Europa League 21/22: appuntamento lunedì 13 dicembre 2021 alle ore 13:30, non appena finito quello degli ottavi di Champions e prima di quello di Conference League.

DOVE VEDERE IL SORTEGGIO DEI SEDICESIMI IN TV E STREAMING

Diverse alternative fin qui annunciate per assistere al sorteggio dei sedicesimi di Europa League in diretta tv e streaming: Sky e il sito dell'UEFA.

L'articolo prosegue qui sotto

Su Sky basterà sintonizzarsi sul canale 203 per seguire il sorteggio in diretta tv, dopo quello di Champions, mentre su Sky Go l'evento sarà visibile in streaming grazie all'utilizzo dell'app, scaricabile su pc, tablet e cellulare.

Anche il sito dell'UEFA trasmetterà in diretta la cerimonia di sorteggio dei sedicesimi di Europa League 2021/2022.

COME FUNZIONA IL SORTEGGIO DEI SEDICESIMI DI EUROPA LEAGUE

Quali sono i paletti e le regole per il sorteggio dei sedicesimi di Europa League, a cui partecipano le terze classificate, e retrocesse, di Champions e le seconde dei gironi di Europa League?

Non sono possibili incontri tra squadre della stessa nazione

Le squadre di Europa League possono sfidare solo quelle di Champions e viceversa

Le seconde classificate nei gironi di Europa League sono le teste di serie, le terze classificate dei gironi di Champions League le non teste di serie • Le seconde classificate dei gironi di Europa League giocano il ritorno in casa.

CHI PARTECIPA AI SEDICESIMI DI EUROPA LEAGUE?

Teste di serie

Betis Rangers Da definire Da definire Da definire Da determinare Da determinare Da determinare

Non teste di serie

Borussia Dortmund Sheriff Tiraspol Zenit San Pietroburgo Da determinare Da determinare Da determinare Da determinare Da determinare

QUANDO SI GIOCANO I SEDICESIMI DI EUROPA LEAGUE 21/22?

Le gare di andata e ritorno dei sedicesimi di Europa League si svolgono a febbraio 2022: ancora da definire gli orari precisi.

Otto gare il 17 febbraio

Otto gare il 24 febbraio

GLI OTTAVI DI EUROPA LEAGUE

Le otto squadre qualificate dai sedicesimi affronteranno le otto già qualificate a fine 2021 agli ottavi di Europa League. Sarà neccesario un nuovo sorteggio il 25 febbraio 2022 per definire gli incontri: il tabellone non è già definito. Negli ottavi saranno possibile anche incontri tra squadre della stessa nazione.