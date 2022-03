Sorteggio quarti Europa League 2022: data, ora e dove vederlo

Non è la Champions League, ma l'Europa League è comunque essenziale nella stagione continentale. Si tratta del resto del secondo trofeo europeo per importanza, che permette tra l'altro la qualificazione in Champions, in caso di successo, e qualificazione alla finale di Supercoppa Europea.

La finale di Europa League è sempre più vicina, ma prima ci sono da affrontare quarti e semifinali. Gli ottavi del torneo 2021/2022 portano al sorteggio continentale le otto squadre che si contenderanno il trofeo in quel di Siviglia, sede dell'ultimo atto del torneo.

QUANDO SI SVOLGE IL SORTEGGIO DEI QUARTI

Dopo il sorteggio di Champions League, a Nyon si svolgerà quello di Europa League. Appuntamento venerdì 18 marzo, subito dopo l'accoppiamento dei quarti di Champions: via alle 13:30.

Dopo il sorteggio di Europa League si svolgerà tra l'altro quello di Conference, per il quadro completo delle gare che si giocheranno in primavera.

Non solo i quarti di Europa League: a Nyon, venerdì verrà sorteggiato anche il tabellone per le semifinali. In questo modo le otto rimaste conosceranno già le eventuali avversarie in caso di qualificazione.

DOVE VEDERE LA DIRETTA DEL SORTEGGIO IN TV E STREAMING

L'UEFA, tramite il proprio sito e canale Youtube, trasmetterà in chiaro il sorteggio dei quarti di Europa League 2022. Basterà accedere al portale tramite pc, cellulare, notebook o tablet.

Anche su DAZN sarà possibile assistere al sorteggio dei quarti di Europa League in diretta tv, utilizzando l'app sulle moderne smart tv (o collegando Chromecast, Amazon Firestick o console Playstation/Xbox). Si può seguire la cerimonia anche in streaming, con l'applicazione presente su tablet e smartphone, o accedendo al portale ufficiale con pc o notebook.

L'articolo prosegue qui sotto

La diretta del sorteggio dei quarti è disponibile anche su Sky Sport, al canale 200 (Sky Sport 24) e in straming su Sky Go (app disponibile su pc, notebook, tablet o smartphone) o NOW Tv.

IL REGOLAMENTO DEL SORTEGGIO DEI QUARTI

Il sorteggio dei quarti di Europa League 2021/2022 darà vita al tabellone dei quarti e delle semifinali. Inoltre verrà determinata anche la parte del tabellone che giocherà 'in casa' la finale di Siviglia prevista a maggio. Non sono previste teste di serie e sono ammesse partita tra squadre della stessa nazione, se presenti nel sorteggio di Nyon.

LE SQUADRE QUALIFICATE AI QUARTI

Il ritorno degli ottavi di Europa League 2022 porterà otto squadre ai quarti, pronte dunque a prendere parte al sorteggio. In lotta per un posto anche l'Atalanta.

Lipsia (causa stop dello Spartak Mosca)

(causa stop dello Spartak Mosca) Atalanta/Bayer Leverkusen

Barcellona/Galatasaray

Rangers/Stella Rossa

Porto/Lione

Betis/Eintracht

Siviglia/West Ham

Braga/Monaco

QUANDO SI GIOCANO I QUARTI DI EUROPA LEAGUE 22?

Il 7 e il 14 maggio verranno disputate le quattro sfide dei quarti di Europa League 2021/2022: si parte con i match di andata, come di consueto previsti di giovedì, dunque una settimana dopo quelli di ritorno.

Le semifinali di Europa League si disputeranno invece il 28 aprile e 5 maggio: in questa data si conosceranno le due finaliste di scena a Siviglia tredici giorni dopo.