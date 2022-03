Sorteggio quarti Champions League 2022: data, ora e dove vederlo

La finale di Champions League 2022 è sempre più vicina. Inizialmente prevista in Russia, l'ultimo atto del torneo è stato spostato in Francia dopo l'invasione dell'Ucraina. Per arrivare a Parigi ci saranno ancora due fasi: le semifinali e naturalmente i quarti, in cui saranno impegnate le otto compagini migliori del continente.

Ottavi di finale di scena con il ritorno degli stessi, dopo le sfide d'andata con molte conferme e poche sorprese: le grandissime d'Europa e le novità della prima fase ad eliminazione diretta in campo per guadagnarsi un posto nel sorteggio in terra svizzera.

QUANDO SI SVOLGE IL SORTEGGIO DEI QUARTI

Venerdì 18 marzo è previsto il sorteggio dei quarti di andata e ritorno di Champions League 2022. L'evento è previsto a Nyon, Svizzera, alle ore 12. In giornata sono previsti anche i sorteggi di Europa League e Conference League, subito dopo quello della maggiore competizione continentale per club.

Insieme ai quarti verrà sorteggiato anche il tabellone per le semifinali, ragion per cui le compagini conosceranno le eventuali avversarie del turno successivo già il 18 marzo.

DOVE VEDERE LA DIRETTA DEL SORTEGGIO IN TV E STREAMING

La diretta del sorteggio dei quarti di Champions 2022 è disponibile in chiaro sul sito dell'UEFA, dunque accedendo al portale tramite pc, cellulare, notebook o tablet, così come in tv sul Canale 20 (numero 20 del digitale terrestre, 151 del satellite. In quest'ultimo lo streaming è presente su Mediaset Play.

Prime Video trasmette il sorteggio dei quarti di Champions in diretta sulle app disponibili all'interno delle moderne smart tv. In alternativa basterà collegare il proprio apparecchio a dispositivi come Google Chromecast, Amazon Firestick, PS3, PS4 o Xbone One. Tramite pc o notebook basta accedere al sito ufficiale del servizio di Amazon.

L'alternativa è quella di seguire la diretta tv su Sky Sport, al canale 200 (Sky Sport 24) e in straming su Sky Go, app disponibile su pc, notebook, tablet o smartphone

IL REGOLAMENTO DEL SORTEGGIO DEI QUARTI

Il sorteggio costruirà il tabellone dei quarti e delle semifinali. Non solo: verrà determinata anche la parte del tabellone che giocherà 'in casa', la finale. Non sono previste teste di serie e sono ammesse partita tra squadre della stessa nazione.

LE SQUADRE QUALIFICATE AI QUARTI

Il ritorno degli ottavi di Champions League 2022 determinerà le otto squadre qualificate ai quarti e che prenderanno parte al sorteggio. In lotta per un posto anche Inter e Juventus.

Inter/Liverpool

Bayern Monaco/Salisburgo

Villarreal/Juventus

Chelsea/Lille

Benfica/Ajax

Manchester City/Sporting Lisbona

PSG/Real Madrid

Manchester United/Atletico Madrid

QUANDO SI GIOCANO I QUARTI DI CHAMPIONS 22?

Le quattro sfide di andata si giocheranno tra il 5 e il 6 aprile: due gare per giorno. Stesso discorso per le partite di ritorno: due match il 12 aprile, due il 13. Quattro squadre giocheranno le semifinali di Champions.