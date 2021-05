Sol Bamba, che sollievo: l'ex Palermo è guarito dal cancro

Da Cardiff arriva una notizia meravigliosa. Il calciatore Sol Bamba , 35 anni, ha annunciato sul proprio profilo Twitter di essere guarito dal cancro. Al calciatore che nella stagione 2014-2015 aveva vestito la maglia del Palermo per una sola occasione, era stato diagnosticato il linfoma di non-Hodgkin nel mese di gennaio .

Oggi, a distanza di cinque mesi, ecco il tanto atteso annuncio dell'avvenuta guarigione da parte del difensore centrale in forza al Cardiff City dal 2016.

Hey everyone, just a quick message to inform you that I'm now cancer free ! It is of course an incredibly heartwarming news for my family and I, we are over the moon right now. I really want to thank each and everyone that has been supporting me, wether it's been with a comment, pic.twitter.com/7weE6JzCTa