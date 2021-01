Dramma Sol Bamba: ha il linfoma di non-Hodgkin

Il Cardiff ha annunciato che il suo giocatore, 35enne ex Palermo, ha iniziato il ciclo di chemioterapia: "Siamo tutti con te".

Sol Bamba ha il lingoma di non-Hodgkin. La notizia arriva dal suo club, il , compagine della Serie B inglese in cui milita dal 2016. Per il difensore ivoriano classe 1985 una dura battaglia contro il tumore maligno del sistema linfatico, per cui ha iniziato il ciclo di chemioterapia.

Bamba ha avuto anche un passato in , visto l'acquisto da parte del nel 2014/2015: una sola presenza con i siciliani prima della cessione al , squadra che ha poi ceduto il 35enne proprio al Cardiff, per il quale ha militato anche in Premier League.

We are saddened to inform supporters that Sol Bamba has been diagnosed with Non-Hodgkin lymphoma.



With the close support of the Club's medical team, Sol has immediately started a course of chemotherapy treatment.



➡️ https://t.co/xvwoA7oVxq



We are all with you, Sol. pic.twitter.com/O2KSn4nAoh — Cardiff City FC (@CardiffCityFC) January 11, 2021

Tra gli in bocca al lupo dei tifosi, il Cardiff ha rilasciato un comunicato ufficiale per annunciare la terribile notizia:

"Siamo rattristati di informare i sostenitori che a Sol Bamba è stato diagnosticato un linfoma non Hodgkin Con lo stretto supporto dell'équipe medica del Club, Sol ha immediatamente avviato un ciclo di cure chemioterapiche. ⁣Sol ha iniziato la sua battaglia con uno spirito tipicamente positivo e continuerà a essere parte integrante della famiglia Bluebirds.

Calciomercato LIVE: ultime notizie di mercato, trattative e novità in tempo reale

Durante il trattamento, Bamba sosterrà i suoi compagni di squadra durante le partite e i nostri giovani giocatori all'interno dell'Academy, con i quali continuerà il suo sviluppo da allenatore. Tutti i futuri aggiornamenti sui progressi di Sol saranno forniti solo tramite i canali ufficiali del Club. Sebbene in questo momento richiediamo la privacy per lui e la sua famiglia. ⁣Siamo tutti con te, Sol".

Oltre a Cardiff, Leeds e Palermo, Sol Bamba ha giocato anche con il , squadra con cui ha iniziato la sua carriera: il club francese, alla pari delle sue altre vecchie società, ha voluto sostenere via social il giocatore, in questa prima parte di stagione in campo solamente per sei gare.